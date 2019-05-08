В Китае разрешили вывозить из страны автомобили с пробегом

Подержанные автомобили, которые были произведены на территории Китая, разрешили экспортировать в другие страны

Раньше китайские автовладельцы не имели права продавать автомобили с пробегом покупателям, проживающим за рубежом. Теперь Министерство торговли КНР дало разрешение на экспорт подержанных машин. Отправлять за границу можно будет как машины китайских брендов, так и мировых марок, но выпущены они должны быть на территории Поднебесной.

По данным агентства Reuters, такое решение продиктовано спадом спроса на новые автомобили, который был зафиксирован по итогам 2018 года. Отметим, это первая отрицательная динамика продаж в стране с 1990-ых годов. Кстати, за прошлый год китайцы купили 28,08 млн новых машин. То есть доля в объёме мирового авторынка составляет около 29,5%. Для сравнения: на долю РФ за тот же период пришлось 1,8%.

Власти КНР решили, что вывоз «бэушек» за пределы Китая позволит отчасти разгрузить внутренний вторичный рынок. Кстати, по итогам прошлого года в КНР было перепродано 13,82 млн машин с пробегом. Предполагается, что в итоге автомобилисты страны смогут чаще менять автомобили и это приведёт к росту спроса на новые авто. Отметим, разрешение на экспорт получили жители десяти китайских городов и провинций, в их числе Пекин, Гуандун и Шанхай. Теперь ведомство планирует выбрать те компании, которые смогут заниматься отправлением подержанных машин из Китая на другие рынки.

По расчётам Министерства торговли Китая, на долю экспортируемых автомобилей с пробегом из Китая придётся примерно 10% от всего объёма вторичного рынка (подобный показатель зафиксирован во многих развитых странах).

Напомним, с 1994 по 2018 год в КНР действовало ограничение для иностранных производителей, которые занимались в том числе производство автомобилей. Местные власти не позволяли им самостоятельно выпускать продукцию на территории страны: для этого им было необходимо создавать СП с китайскими компаниями. Важным условием было то, что доля зарубежных партнёров не должна была превышать 50%. Однако в прошлом году это правило было отменено, что в перспективе должно дать новый импульс развитию автопрома Поднебесной.

На сегодняшний день в числе крупнейших стран-экспортёров подержанных машин располагаются Япония (по итогам 2017 годы было перепродано на другие рынки почти 1,3 млн автомобилей), США (около 800 тыс. единиц) и Южная Корея (примерно 300 тыс. экземпляров).

Ранее Kolesa.ru подробно рассказывал о том, на какие рынки нацелится Китай со своими «бэушками», а также о том, с какими проблемами ему придётся столкнуться. Отметим, автомобили в КНР сохраняют сравнительно высокую остаточную стоимость. Это значит, что в сочетании с ввозными пошлинами и расходами на транспортировку их цены могут оказаться неконкурентоспособными.

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