Range Rover Evoque лучший компактный внедорожник в Европе

Range Rover Evoque лучший компактный внедорожник в Европе
16 февраля 12:11 2020

Новый Range Rover Evoque получил награду по итогам голосования автовладельцев по всей Европе

Роскошный компактный SUV был назван «Лучшим импортируемым компактным внедорожником» по итогам опроса 100 000 читателей журнала Auto Motor und Sport. Range Rover Evoque удостоили высокой оценки благодаря сочетанию традиционной для линейки Range Rover роскоши, современного дизайна и инновационных технологий.

RANGE ROVER EVOQUE

Фото: Range Rover Evoque SUV

Феликс Бротигем, коммерческий директор Jaguar Land Rover:

«Премия «Выбор читателей» является одним из самых важных показателей для всей автомобильной индустрии, поэтому мы гордимся тем, что жюри в лице опытных автовладельцев из года в год отдает победу Jaguar Land Rover. Более 100 000 читателей присудили первое место новому Range Rover Evoque, высоко оценив его уникальную концепцию, дизайн и инновационные технологии. Третье место F-TYPE в своем сегменте стало свидетельством уникального характера нового кабриолета Jaguar. Этот успех является признанием отличной работы всей нашей команды».

Felix Bräutigam

Автомобили Jaguar и Land Rover неоднократно становились лучшими по версии читателей Auto Motor und Sport. Range Rover Evoque первого поколения был признан лучшим импортируемым компактным внедорожником в 2015, 2016 и 2017 годах.

Премия «Выбор читателей» является одной из крупнейших и наиболее важных в автомобильной индустрии – и не только в Германии. Читатели журнала Auto Motor und Sport участвуют в общем голосовании наряду с подписчиками 11 других европейских журналов и одного не европейского издания и признаны рынком как самая технически подкованная и требовательная аудитория.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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