Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и GLE 300 d 4MATIC покажут на выставке Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и GLE 300 d 4MATIC покажут на выставке Mercedes-Benz Fashion Week Russia

С 30 марта по 3 апреля 2019 г. состоится 38-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Российские и зарубежные дизайнеры покажут коллекции сезона осень-зима 2019 на подиуме Mercedes-Benz в ЦВЗ «Манеж». Автомобильными звездами мероприятия станут новинки марки Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и GLE 300 d 4MATIC.

На протяжении 5 дней тотального погружения в мир моды пройдут около 20 специальных показов для гостей Mercedes-Benz. Среди них будут коллекции таких дизайнеров, как ALEXANDER ROGOV, HOVANSKIE, LES’, 1377, GALINA PODZOLKO, POLINA LUKIANCHENKO, ALEXEY VOLEGOV, SOWHAT, ASIYA BAREEVA и многих других.

Свежие модные тренды, восхитительные вечерние наряды, новое прочтение бизнес-униформы и самый высокий процент мужских показов за последние сезоны – все это ожидает гостей Mercedes-Benz. Посетителей также будет ждать фуд-трак Mercedes-Benz Sprinter с мексиканскими блюдами и напитками и bullet time фотозона c возможностью создания фото 180 градусов.

Звездами автомобильного подиума Mercedes-Benz Fashion Week Russia станет спортивное четырёхдневное купе Mercedes-AMG GT и внедорожник GLE 300 d 4MATIC, который просто изобилует инновациями. Активная подвеска E-ACTIVE BODY CONTROL, еще более вместительный и комфортабельный салон, активная система помощи при движении в пробках – и это только начало списка.

Неизменно на протяжении всего мероприятия комфортное передвижение гостей по городу будут осуществлять автомобили S-, E-, V-Классов, а фургоны Sprinter и Vito – перевозки коллекций дизайнеров.