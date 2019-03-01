Российская армия: “опять соврамши”. “Вклинивания” в колонну военной техники в Курске не было

Помните историю из Курска, где два БТРа зажали между собой четыре легковушки?
А вы любите гамбургеры? 🍔Опубликовано AMSRUS Среда, 27 февраля 2019 г.
А вы любите гамбургеры? 🍔
Опубликовано AMSRUS Среда, 27 февраля 2019 г.
Военные тогда оправдывались, что произошло «вклинивание гражданских легковых автомобилей в организованную колонну военной техники».
Помните историю из Курска, где два БТРа зажали между собой четыре легковушки? Военные тогда оправдывались, что произошло…Опубликовано Лентач Пятница, 1 марта 2019 г.
Помните историю из Курска, где два БТРа зажали между собой четыре легковушки? Военные тогда оправдывались, что произошло…
Опубликовано Лентач Пятница, 1 марта 2019 г.
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Курск наш!!!!
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