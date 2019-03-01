Российская армия: “опять соврамши”. “Вклинивания” в колонну военной техники в Курске не было

Четыре легковушки стали жертвами военных “водителей”

Помните историю из Курска, где два БТРа зажали между собой четыре легковушки?

А вы любите гамбургеры? 🍔 Опубликовано AMSRUS Среда, 27 февраля 2019 г.

Военные тогда оправдывались, что произошло «вклинивание гражданских легковых автомобилей в организованную колонну военной техники».