Российская армия: “опять соврамши”. “Вклинивания” в колонну военной техники в Курске не было

Российская армия: “опять соврамши”. “Вклинивания” в колонну военной техники в Курске не было
Март 01 20:40 2019

Четыре легковушки стали жертвами военных “водителей”

Помните историю из Курска, где два БТРа зажали между собой четыре легковушки?

А вы любите гамбургеры? 🍔

Опубликовано AMSRUS Среда, 27 февраля 2019 г.

Военные тогда оправдывались, что произошло «вклинивание гражданских легковых автомобилей в организованную колонну военной техники».

Помните историю из Курска, где два БТРа зажали между собой четыре легковушки? Военные тогда оправдывались, что произошло…

Опубликовано Лентач Пятница, 1 марта 2019 г.

На тему:

  Article "tagged" as:
БТРДТПКурск
  Категории:
АвтожестьДТПНовости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

На трассе обстреляли журналистов

На трассе обстреляли журналистов 20

На поцарапанной двери нарисовали картину

На поцарапанной двери нарисовали картину 4

Новая магистраль появится в столице

Новая магистраль появится в столице 3

write a comment

1 Comment

  1. Sergiusz Szczeciński
    Март 01, 21:13 #1 Sergiusz Szczeciński

    Курск наш!!!!

Only registered users can comment.