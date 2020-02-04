Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров

Кроме того, предлагается высаживать из вагонов за игру на музыкальных инструментах и пение. Предложения содержатся в новых поправках к правилам перевозок пассажиров железнодорожным транспортом

Министерство транспорта предложило уточнить случаи, при которых пассажиры железнодорожного транспорта, мешающие спокойствию других граждан, могут быть удалены из вагона. В частности, Минтранс предлагает высаживать за пение, игру на музыкальных инструментах, а также пассажиров, которые неприятно пахнут. Проект приказа с изменениями в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».

В новой версии предлагается подробно изложить, в каких именно случаях может быть нарушено спокойствие других пассажиров. Проект приказа Минтранса предлагает формулировку «мешает спокойствию других пассажиров» дополнить словами « (в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)».

Документ вынесен на публичные обсуждения, которые продлятся до 21 февраля.

По материалам РБК.