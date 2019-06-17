В ряде регионов отмечен значительный рост цен на топливо

Цены на топливо во многих регионах России продолжают расти и это еще не предел…

В регионах России вновь дорожает автомобильное топливо. Существенный рост цен, по данным СМИ, зафиксирован в Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях. Автомобилисты жалуются на дорогой бензин в Казани, Петрозаводске, Омске и на Сахалине. Происходит это на фоне действующего соглашения между правительством и нефтяниками о заморозке цен на автомобильное топливо.

«В Туве топливо подорожало почти на три рубля», — пишут пользователи соцсетей.

По данным издания «Тайга.Инфо», в мае литр АИ-95 на тувинских АЗС подорожал с 41,58 до 44,32 рубля, цены на АИ-92 выросли с 39,58 до 41,86 рубля. В Новосибирске АИ-95 за месяц вырос в цене с 43,90 до 44,55 рубля. В Кузбассе АИ-92 подорожал на 22 копейки, в Приангарье литр АИ-95 сейчас стоит 43,66 рубля — на 50 копеек дороже, чем месяц назад, а АИ-98 — 47,08 (+1 рубль).

На заправках Читы рост цен на автомобильное топливо за последнюю неделю июня составил от 5 до 65 копеек, сообщает издание ZAB.RU. В Томской области за месяц газомоторное топливо подорожало на пять рублей (с 14,90 до 19,90). На Сахалине бензин в июне в среднем подорожал на 25 копеек, пишет Sakhalin.info. Такое же удорожание топлива зафиксировано в Омске. В Казани средняя стоимость бензина составила 42,65 рубля (в конце мая — 42,06 рубля).

При этом рекордно подорожал бензин в Петрозаводске.

«По информации Карелиястата, 10 июня в карельской столице бензин марки АИ-92 в среднем стоил 41 рубль 71 копейку за литр. Ранее самая высокая цена была зафиксирована только в октябре 2018 года — тогда стоимость составляла 41 рубль 40 копеек, — сообщает Karelinform.ru. — Бензин марки АИ-95 теперь стоит 45 рублей 2 копейки за литр. Ранее максимальная цена была также в октябре прошлого года — 44 рубля 97 копеек».

По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России, сильнее всего — в Кызыле (на 1,4% за литр), а также в Костроме и Чите (на 0,9%). В Москве и Санкт-Петербурге за неделю цены на бензин выросли на 0,3%, указывают в ведомстве. Самое значительное снижение стоимости литра топлива было отмечено в этот же период в Севастополе (на 0,8%) и Горно-Алтайске (0,5%).

Напомним, после резкого удорожания топлива весной 2018 года правительство РФ заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на бензин. В марте 2019 года документ был пролонгирован еще на квартал — до 1 июля. В обмен нефтяникам пообещали увеличить компенсации из бюджета.

В мае этого года Федеральная антимонопольная служба сообщила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Вопреки соглашению с правительством, нефтяники не увеличили поставки топлива на внутренний рынок и подняли оптовые цены на бензин и дизельное топливо на 20%.

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