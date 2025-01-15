Концепты Mitsubishi на Tokyo Auto Salon 2025 вдохновлены играми, ралли и кемпингом Mitsubishi Outlander PHEV Night Seeker

Mitsubishi представила линейку концептов для Tokyo Auto Salon 2025. Среди восьми экспонатов выделяется Outlander PHEV Night Seeker, вдохновленный популярной видеоигрой Metal Gear Solid. Помимо этого, компания покажет модификации пикапа Triton и минивэна Delica D:5.









Outlander PHEV Night Seeker

Концепт Night Seeker основан на обновленной модели Outlander PHEV. Автомобиль оснащен индивидуальным кузовным обвесом, новыми колесными дисками и дополнительными аксессуарами, создающими военный стиль. На передней части установлена прозрачная защита, закрывающая радиаторную решетку и фары. Металлическая защита днища включает двойные буксировочные точки и дополнительные светодиодные элементы.

Боковой профиль концепта отличается острыми расширителями крыльев и матовым покрытием, гармонирующим с кастомизированным багажником на крыше. Особенностями оформления являются темная ливрея с графикой Metal Gear Solid и защитные колпаки на колесах, подчеркивающие броневой вид модели.

Технические улучшения шасси или производительности не упомянуты. Базовая версия обновленного гибрида Outlander имеет мощность 302 л. с. (225 кВт) и оснащена увеличенной батареей на 22,7 кВт·ч. Комбинированный запас хода достигает 844 км (524 мили), что делает модель универсальной как для городской эксплуатации, так и для дальних поездок.

















Delica D:5 Black Edition Active Seeker

Mitsubishi представит и другие концепты, включая Delica D:5 Black Edition Active Seeker. Этот минивэн сочетает элементы практичности и уникального дизайна. Ливрея в оттенках серого и низконасыщенного зеленого отображает топографию региона Токати на острове Хоккайдо, где находится испытательный полигон компании. Автомобиль оборудован защитными элементами, внедорожными колесами и палаткой на крыше, что делает его пригодным для кемпинга.







Mitsubishi Triton Hiromi & Red Bull Street Jam

Линейка Triton включает два концепта. Triton Hiromi отличается спортивным кузовным обвесом, кастомными колесами и заниженной подвеской. Triton Red Bull Street Jam спроектирован для танцевальных мероприятий. Его кузов оснащен диджейской установкой, встроенной в грузовую платформу. Также на выставке представят победителя конкурса Triton Custom Contest, где участвовали 16 работ от локальных производителей автозапчастей и тюнинговых мастерских.









Раллийный автомобиль Mitsubishi Triton AXCR 2024 и автомобили поддержки

На стенде Mitsubishi будут представлены и три автомобиля, участвовавшие в раллийной серии AXCR 2024. Центральным экспонатом станет раллийная версия Triton, которую дополняют специально модифицированные Delica D:5 и Delica Mini. Все три автомобиля оформлены в схожей ливрее, отражающей их участие в соревнованиях.



Delica D:5 и Delica Mini

Фото: Carscoops