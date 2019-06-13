Škoda Auto запустила летнюю акцию до 40 % на сервисное обслуживание

Škoda Auto запустила летнюю акцию до 40 % на сервисное обслуживание
Июнь 13 18:01 2019

Škoda Auto Россия запускает специальное летнее предложение на сервисное обслуживание автомобилей своей марки.

С 01 июня по 31 августа клиенты смогут воспользоваться услугами официальных дилеров марки с выгодой до 40%. Акция распространяется на автомобили Škoda старше четырех лет в любой комплектации. Особые условия действуют при покупке оригинальных деталей и проведении некоторых ремонтных работ.

В период летних отпусков и дальних путешествий на автомобиле Škoda Auto Россия предлагает клиентам выгодные условия на проведение сервисных работ у официальных дилеров с выгодой до 40%. Акция действует в период с 01 июня по 31 августа и распространяется на все модели Škoda старше четырех лет в любой комплектации.

Владельцы автомобилей Škoda могут воспользоваться промокодом, чтобы получить одноразовую скидку при покупке оригинальных деталей и проведении работ, связанных с заменой:

  • отдельных компонентов или всего комплекта сцепления
  • комплекта ГРМ и водяного насоса
  • компонентов передней и задней подвесок
  • компонентов тормозной системы

Размер выгоды на эти услуги зависит от общей суммы заказа:

  • при сумме чека от 5 000 до 14 999 руб. – 2 000 руб.;
  • при сумме чека от 15 000 до 24 999 руб. – 4 000 руб.;
  • при сумме чека более 25 000 руб. – 8 000 руб.

Пройти процедуру регистрации и получения промокода можно как дистанционно на сайте, так и непосредственно в шоу-румах официальных дилеров марки, воспользовавшись помощью сотрудников. Кроме того, в дилерских центрах владельцы автомобилей Škoda могут пройти плановое техническое обслуживание, диагностику, кузовной и слесарный ремонт, а также приобрести и установить оригинальные детали и фирменные аксессуары.

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AMSRUS
AMSRUS

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