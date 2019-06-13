Škoda Auto запустила летнюю акцию до 40 % на сервисное обслуживание

С 01 июня по 31 августа клиенты смогут воспользоваться услугами официальных дилеров марки с выгодой до 40%. Акция распространяется на автомобили Škoda старше четырех лет в любой комплектации. Особые условия действуют при покупке оригинальных деталей и проведении некоторых ремонтных работ.
В период летних отпусков и дальних путешествий на автомобиле Škoda Auto Россия предлагает клиентам выгодные условия на проведение сервисных работ у официальных дилеров с выгодой до 40%. Акция действует в период с 01 июня по 31 августа и распространяется на все модели Škoda старше четырех лет в любой комплектации.
Владельцы автомобилей Škoda могут воспользоваться промокодом, чтобы получить одноразовую скидку при покупке оригинальных деталей и проведении работ, связанных с заменой:
Размер выгоды на эти услуги зависит от общей суммы заказа:
Пройти процедуру регистрации и получения промокода можно как дистанционно на сайте, так и непосредственно в шоу-румах официальных дилеров марки, воспользовавшись помощью сотрудников. Кроме того, в дилерских центрах владельцы автомобилей Škoda могут пройти плановое техническое обслуживание, диагностику, кузовной и слесарный ремонт, а также приобрести и установить оригинальные детали и фирменные аксессуары.
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