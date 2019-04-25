MAN будет переводить опасные грузы в условиях Крайнего Севера

15 новых седельных тягачей MAN TGS 26.440 6×4 BBS пополнят автопарк российского перевозчика КАСТОР.

Главное направление деятельности компании КАСТОР — транспортировка опасных грузов — углеводородных газов, а также проектных и негабаритных грузов в экстремальных климатических условиях Крайнего Севера. Транспортно-экспедиционные услуги КАСТОР оказывает компаниям нефтегазового комплекса.

В списке клиентов крупнейшие российские и международные нефтегазовые и нефтесервисные компании. Столь имиджевый портрет заказчиков и особые условия региона обязывают максимально ответственно подходить к выбору техники.

Грузовики MAN уже успели себя успешно зарекомендовать в качестве высоконадежной и высокоэффективной техники именно в северных регионах России, потому при обновлении парка выбор был сделан именно в пользу тягачей MAN.

Компания КАСТОР в конце 2018 года разместила заказ на 25 седельных тягачей MAN TGS 26.440 6×4 BBS. Первая партия в количестве 15 машин поступила к заказчику в апреле 2019 года. Вторая поставка 10 грузовиков будет осуществлена летом 2019 года.

Седельные тягачи MAN TGS 26.440 6×4 BBS для компании КАСТОР оснащены двигателями MAN D2066LF40 мощностью 440 л.с. экологического класса Euro-5. Поскольку автомобилям предстоит работать в условиях сверхнизких температур, то предусмотрена такая «северная» опция как функция защиты двигателя при работе на холостом ходу при очень низких температурах (на Севере двигатели грузовиков не заглушают порой несколько суток). Установлен дополнительный топливный фильтр/водоотделитель с дополнительным обогревом.

Для работы в северных условиях полезным будет и электрофакельное устройство облегчения холодного пуска. Установлен кожух для защиты интеркулера от холода. Используется специальный северный антифриз.

Задние мосты установлены на рессорной подвеске (допустимая нагрузка 26 т). Именно такой вариант исполнения задней подвески является оптимальным для выполнения задач заказчика. Для обеспечения надежной работы мостов в условиях сверхнизких температур применено специальное синтетическое масло приводных мостов для работы в сложных условиях.

Все тягачи оборудованы для перевозки опасных грузов согласно требованиям правил перевозки опасных грузов. Так, например, дополнительно была установлена противопожарная крышка на КПП. На крыше кабины установлены два галогеннных проблесковых маячка желтого цвета слева и справа.

Безопасное вождение и производственная безопасность является приоритетом компании КАСТОР. Действующая концепция «Наша цель — НОЛЬ» ориентирована на «НОЛЬ» смертельных случаев и «НОЛЬ» аварийности по вине компании.

Дополнительно компания добровольно взяла на себя обязательства по развитию культуры безопасного вождения и формированию среды безопасности среди водительского состава. Благодаря последовательным и целенаправленным действиям коэффициент аварий КАСТОР без малого в 5 раз ниже среднего показателя по нефтегазовой отрасли.

В том числе и для поддержания сформировавшегося имиджа безопасного перевозчика тягачи MAN для компании КАСТОР оснащены такими системами безопасности как MAN BrakeMatic (электронная тормозная система), сигналом аварийного торможения ESS, электронной системой устойчивости ESP, антиблокировочной (ABS) и противобуксовочной (ASR) системами.

Автомобили MAN уже не первый год используются компанией КАСТОР для перевозок опасных грузов и зарекомендовали себя как надежная и качественная техника. Первый договор на поставку техники MAN заключен в 2012 году, в год основания компании КАСТОР.

В период с 2012 по 2018 год компания КАСТОР приобрела в общей сложности 70 грузовиков марки MAN пяти модификаций — все трехосные с колесными формулами 6х2 (15 единиц) и 6х4 (55 единиц). Техника из новой поставки обновит парк и укрепит позиции компании КАСТОР как высоконадежного исполнителя транспортных заказов для крупнейших игроков рынка нефтегазовой отрасли при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Используется кабина L шириной 2240 мм и длиной 2280 мм, установленная на пружинной подвеске. Отличительные особенности данной комплектации — нижнее удлиннение дверей и спойлер на крыше.

Выполнена теплоизоляция кабины Nordic, установлены дополнительные водяной и воздушный отопители. Предусмотрены противопылевой и антиаллергенный фильтры. Поскольку автомобилям предстоит работать в экстремальных условиях, в том числе и по освещенности, то заказчиком были выбраны фары дальнего света и противотуманные фары с дополнительным освещением поворотов.