Большой электрический седан представительского класса от Mercedes-Benz

Концепт-кар VISION EQS – важная веха на пути в будущее Mercedes-Benz. На Международном автомобильном салоне во Франкфурте-на-Майне (с 12 по 22 сентября 2019 г.)

Mercedes-Benz представит свои ответы на вызовы будущего: экоустойчивое развитие становится стержневым компонентом философии бренда и важным аспектом его экономической стратегии. Представляемый концепт-кар уже сегодня удовлетворяет этим требованиям и позволяет заглянуть в будущее больших электрических седанов представительского класса. При этом он иллюстрирует собой идею целенаправленного, специализированного для электромобилей дизайна. Представляя VISION EQS, Mercedes-Benz делает чёткое заявление о сохранении в будущем роскошных автомобилей и желания самостоятельно управлять автомобилем. Совершенство ручной работы, эмоциональный дизайн, роскошные материалы и персонализированное удовольствие от вождения останутся желанными и в будущем. Поскольку идея роскоши сегодня – и это сохранится в будущем – напрямую также связана с понятием личной свободы.

Органичный, цифровой и электрический: дизайн

Благодаря своему инновационному вытянутому силуэту в виде единой дуги (от англ. One Bow) VISION EQS переводит философию дизайна «Прогрессивной роскоши» автомобилей Mercedes-Benz EQ в новое измерение. Плавная и в то же время мощная скульптурность внешнего дизайна придаёт этому концепт-кару его величественный облик, где роскошное изобилие и аэродинамичная эстетика сливаются в идеальной гармонии.

Выразительный световой пояс (от англ. Lightbelt) по периметру кузова по-новому структурирует экстерьер. Возникающее в результате этого цветовое разделение на уровне борта кузова создаёт впечатление парящего поверх серебристого корпуса автомобиля стеклянного ландшафта «чёрной панели» – «бесшовно» соединённой поверхности на всём протяжении от эффектной «решётки радиатора» EQ до задней части кузова.

Благодаря такому дизайну VISION EQS инновационным образом выглядит чувственно-элегантным и в то же время драматично-напряжённым.

Жемчужины техники: прецизионность исполнения каждой детали

Среди технологически передовых решений здесь фары головного освещения DIGITAL LIGHT, интегрированные в наружный световой пояс, окружающий по периметру кузов, и имеющие по два модуля с голографической линзой. Они не только придают этому автомобилю присущий Mercedes-Benz облик уверенного превосходства, но и делают возможным почти бесконечное число вариаций освещения, проливая таким образом свет на будущие конфигурации освещения Mercedes-Benz.

Новыми задачами наделяется и логотип бренда: 229 отдельных светящихся звёзд без малейших разрывов формируют единый пояс задних фонарей, давая возможность легендарной трёхлучевой звезде засиять невиданным прежде образом.

Взаимодействие между автомобилем и окружающим миров в случае VISION EQS не ограничивается только световыми решениями. Цифровая «решётка радиатора», впервые в мире реализованная в виде матрицы из 188 отдельных светодиодов, предлагает новый по точности уровень сигнализации. «Пробудившись», эта «Чёрная панель» приобретает благодаря кажущимся невесомыми звёздам и пикселям завораживающий объёмный эффект глубины.

Атмосферное изобилие в интерьере

При оформлении интерьера дизайнеры автомобиля VISION EQS черпали своё вдохновение в мире роскошных яхт. С помощью чёткого и плавного языка форм достигается новый уровень безмятежности – и тем самым видение современной роскоши в интерпретации, направленной в будущее.

Впервые вся приборная панель сливается с корпусом переднего декоративного элемента в единую, интегрированную в интерьер скульптуру. За счёт своей глубокой и открытой пространственной архитектуры передняя панель концепт-кара «обтекает» теперь – будто палуба яхты – водителя и пассажиров. Взаимосвязанная, «обнимающая» скульптура, сформированная из комбинированной приборной панели, центральной консоли и подлокотников, будто парит над просторным салоном и впервые приоткрывает завесу над интерьером будущих представительских седанов звёздной марки.

Особая атмосфера в салоне этого концепт-кара обусловлена также подбором материалов. В Mercedes-Benz последовательно совершенствовалось применение экологичных материалов, и сейчас используются как традиционные, так и технологически передовые материалы. Наряду с местным «клёном фигурным» в качестве декоративной отделки деревом здесь применяется также микрофибра DINAMICA цвета «белый хрусталь». Она изготавливается из переработанных пластиковых бутылок. Здесь также можно обнаружить искусственную кожу, чья тонко проработанная поверхность аналогична коже наппа. В рамках особого проекта был изготовлен материал для обивки потолка: этот текстиль высочайшего качества получен с подмешиванием в него определённой доли переработанных пластиковых отходов из океана, что поднимает применение разгружающих экологию материалов на новый уровень.

Интуитивное взаимодействие: система Advanced MBUX

Свою большую интегрированную в интерьер скульптуру VISION EQS представляет как сцену, где разыгрывается будущее: на всей поверхности здесь можно будет с полным погружением взаимодействовать с цифровым контентом, благодаря чему возникает атмосфера целостного опыта. Слияние материала с информацией подчёркивает возможную интуитивную интерактивность будущего.

Для отображения информации служат органично «вырастающие» дисплеи и проекционные поверхности, а также интеллектуальное освещение CONNECTED LIGHT, окружающее по периметру салона водителя и пассажиров. Приятные на ощупь эффектные детали, как, например, дефлекторы обдува, подобно инкрустациям интегрированные в поверхность декоративного элемента; обыгранные в роскошном цвете «розовое золото» сетки динамиков; а также флакон с духами, подобно драгоценному камню заключённый в ювелирную оправу, – довершают передовой интерьер автомобиля VISION EQS и демонстрируют высочайшее искусство ручной работы.

С мощью Mercedes-Benz EQ в полностью электрическое будущее

Концепт-кар VISION EQS благодаря своим электродвигателям на передней и задней осях, а также встроенной в днище кузова аккумуляторной батарее воплощает собой идею очень сбалансированного автомобиля. В основе его высокой динамики и безопасности – электрический полный привод с переменным распределением тягового момента между осями и аккумулятор, глубоко расположенный в днище кузова между осями. Опираясь на мощность в 350 кВт и крутящий момент в 760 Н∙м, VISION EQS с места до 100 км/ч разгоняется за 4,5 с.

Впечатляет здесь не только динамика: новые стандарты задаёт его высокая энергоэкономичность. Таким образом, этот концептуальный автомобиль благодаря интеллектуальной эксплуатационной стратегии располагает комфортным запасом хода до 700 км согласно WLTР. Причём этот концепт-кар сможет при мощности зарядки порядка 350 кВт зарядить свою аккумуляторную батарею до 80 % за менее чем 20 минут.

Посредством своего носителя высоких технологий VISION EQS автопроизводитель Mercedes-Benz делает ставку на совершенно новую, полностью изменяемую платформу с аккумуляторным электроприводом. Она способна масштабироваться по многим параметрам и применяться для целого модельного ряда: колёсная база и ширина колеи, а также все прочие системные компоненты, особенно аккумуляторная батарея, приобретают благодаря применению модульного подхода вариабельность и тем самым годятся для реализации самых разных автомобильных концепций. Причём наряду с внутренними научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и производственными разработками, Mercedes-Benz оказывается также в выигрыше от общей для всего концерна и модельного ряда, модульной стратегии по созданию альтернативных вариантов привода, а также от прямого доступа к ключевым компонентам электромобильных технологий. Так, например, высокоэффективный литий-ионный аккумулятор изготавливается компанией ACCUMOTIVE – дочерним предприятием концерна Daimler.

Структура автомобиля – как и в случае современных серийных моделей Mercedes-Benz – построена на интеллектуальном сочетании множества материалов, с применением стали, алюминия и карбона, а также разгружающих экологию материалов из переработанного вторсырья. Тем самым удаётся оптимальным образом удовлетворять требованиям, связанным с применением облегчённых конструкций, прочностью изделий, эффективностью расходов и экоустойчивым развитием.

Помимо этого, VISION EQS чётко заявляет о сохранении в будущем автомобилей, владельцы которых предпочитают сами управлять ими. Поэтому этот концепт-кар представляет палитру возможностей данной платформы с чётким фокусом на водителя. Mercedes-Benz сможет и в будущем удовлетворять потребности людей в индивидуальной мобильности и приводящей в восторг динамике. При этом концептуальный автомобиль VISION EQS всегда сможет оказать водителю поддержку за счёт высокоавтоматизированного вождения уровня 3, например, при длительном движении по автомагистралям. Благодаря модульности системы датчиков уровень автономности можно будет повысить в будущем до полностью автоматизированного вождения.

Технические характеристики:

Выбросы CO 2 0 г/км Запас хода (согласно WLTP) до 700 км Мощность ок. 350 кВт Разгон (0-100 км/ч) менее 4,5 секунд Максимальная скорость > 200 км/ч Макс. крутящий момент ок. 760 Н∙м Ёмкость АКБ ок. 100 кВт⋅ч Мощность зарядки (постоянным током) 350 кВт Привод полный (полностью регулируемый)

Сервис Mercedes me Charge ради экологически устойчивого развития уже сейчас

Mercedes-Benz намеревается за 20 лет прийти к тому, чтобы все сходящие с конвейера автомобили обладали нулевыми выбросами CO 2 . Для предприятия это означает фундаментальное преобразование за менее чем три производственных цикла. Поэтому путь к экологичной мобильности является инновационным процессом – при комплексном подходе. Цель здесь заразить клиентов энтузиазмом в отношении не влияющей на климат мобильности и экологически чистого движения.

В некоторых регионах мира электричество является очень серьёзным источником CO 2 – в зависимости от того, как оно вырабатывается. Поэтому Mercedes-Benz стремится побудить своих клиентов заряжать свои электромобили «зелёным» электричеством. Такие решения, как Mercedes me Charge, позволяют, например, водителям удобно заряжать свои электромобили на множестве разных общественных станций в Европе по возможности энергией, полученной из возобновляемых источников.

Кроме того, с помощью IONITY, совместного предприятия автопроизводителей BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и концерна Volkswagen вместе с Audi и Porsche, Mercedes-Benz предлагает своим клиентам удобный доступ к мощной инфраструктуре для быстрой зарядки электромобилей вдоль основных транспортных артерий Европы. В эксплуатацию уже введено в Европе свыше 100 из 400 – запланированных к открытию до 2020 г. – парков для зарядки электромобилей.