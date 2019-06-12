MAN представил новые мусоровозы и крюковые погрузчики

На выставке ВэйстТэк-2019 компанией MAN были представлены инновационные мусоровозы и погрузчики

Самой яркой премьерой выставки ВэйстТэк-2019 стал не имеющий аналогов на российском рынке особо большой мусоровоз Geesink Norba 28H25P с кузовом объемом 28 м куб. с портальным подъемником на четырехосном шасси MAN TGS 41.400 8×4 BB, демонстрировавшийся на стенде партнера МТБР — ООО «Технотрейд».

Спецавтомобили такого класса прежде были мало представлены в России, но все возрастающие объемы твердых бытовых отходов требуют все более производительной техники. Мусоровоз GeesinkNorba 28H25P с портальным подъемником на шасси MAN TGS 41.400 8×4 BB будет востребован на работах по вывозу ТБО из новых жилых районов с высокой этажностью и плотностью населения и как мобильная станция перегрузки отходов из бункеровозной техники.

Именно там существует наиболее высокая потребность в вывозе больших объемов ТБО за один рейс и одновременно имеются в наличии контейнерные площадки достаточных для маневрирования техники размеров.

«Строительная» конфигурация шасси MAN TGS 41.400 8×4 BB позволит без проблем заезжать на новые полигоны захоронения ТБО даже по грунтовым дорогам. Двигатель спецавтомобиля — MAN D2066LF41 мощностью 400 л.с. экологического стандарта Euro-5. На шасси установлены многочисленные системы безопасности — электронная тормозная система MAN BrakeMatic, антиблокировочная система ABS, противобуксовочная система ASR и электронная система устойчивости ESP. Для облегчения процесса маневрирования и контроля загрузки ТБО на мусоровоз установлена камера заднего вида с монитором в кабине.

Мусоросборочный кузов оснащен подъемным механизмом для евроконтейнеров (для 2-х и 4-х колесных, в том числе контейнеров с закругленной формой крышки объемом от 120 до 1100 литров грузоподъемностью 800 кг). Кузов дополнительно оснащен портальным подъемником грузоподъемностью 5 т для работы с контейнерами от 6 до 12 м куб.

Еще одна премьера рынка и выставки, демонстрировавшаяся на стенде АО «Завод специальной техники» — мусоровоз компакт-класса MAN TGM 19.250 4×2 BL с надстройкой McNeilus 14. Спецкузов изготовлен в США, но монтаж надстройки осуществлялся в России. Главной особенностью американских мусоросборочных кузовов McNeilus является отсутствие электроники, простота в управлении, низкие эксплуатационные затраты и потрясающая надежность. Дополнительно кузов McNeilus 14 оснащается подъемным механизмом грузоподъемностью 550 кг для евроконтейнеров (для 2-х и 4-х колесных, в том числе, контейнеров с закругленной формой крышки объемом от 360 до 1100 литров). Допустимая полная масса этого мусоровоза составляет 19000 кг.

Усиленное шасси MAN TGM 19.250 также выполнено по самосвальному типу, что позволит эксплуатировать мусоровоз в условиях неподготовленных дорог, а компактные размеры — гарантия комфортной эксплуатации спецавтомобиля в условиях городских улиц и стандартных дворов. Двигатель установлен 250-сильный MAN D0836LFL63 экологического стандарта Euro-5.

Третий спецавтомобиль, демонстрировавшийся на стенде ООО «Технотрейд» — ответ на еще одну тенденцию, сложившуюся в сегменте спецтранспорта сферы управления отходами. Согласно этой тенденции для решения сложной ситуации с экологией, особенно в условиях мегаполиса, требуется все больше и больше техники и ресурсов, а при постоянном увеличении плеча по вывозу мусора требуется все более эффективная техника. Другими словами, полигоны удаляются от крупных городов уже на десятки километров, а в некоторых случаях это расстояние может превышать 100 км.

Для вывоза ТБО на такие полигоны эффективным решением признаны спецавтомобили со сменными кузовами самосвального типа, загружаемые на шасси с помощью крюкового погрузчика. Чаще всего такие спецмашины эксплуатируются в составе автопоездов вместе с прицепами. ООО «Технотрейд» совместно с ООО «МТБР» демонстрировало голландский крюковый механизм VDL, установленный на четырехосное шасси MAN TGS 41.440 8×4 BB. Грузоподъемность спецоборудования составляет 26 т, мощность двигателя шасси — 440 л.с. Спецавтомобиль оборудован системой защиты от перегруза и автоматической блокировкой подъемной рамы.

Крюковой погрузчик демонстрировал и другой партнер МТБР — ООО «Техно Юнион+». Это универсальный крюковой механизм-мультилифт MARREL AL20 S59 французского производства, установленный на трехосное шасси TGS MAN 33.440 6×4 BB c 440-сильным двигателем MAN D2066LF40 уровня Euro-5. Грузоподъемность спецоборудования составляет 20 т.

Крюковые погрузчики сейчас набирают популярность. Это универсальное, качественное и надежное оборудование, позволяет решать целый ряд задач при организации модульных перевозок — от вывоза бытового и строительного мусора до перевозки металлолома и различных нестандартных отходов.

В этом году рынок техники для вывоза ТБО переживает стремительный рост, а за первый квартал 2019 года компания MAN продемонстрировала почти семикратный рост продаж такой техники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.