В Нижнем Новгороде открылась выставка современного искусства при поддержке Cadillac Россия

Название выставки заимствованно из одноименной работы екатеринбургского художника Тимофея Ради, которая также представлена на выставке.

«Наша поддержка выставки «Напряжение растет» неслучайна – бренд Cadillac давно содействует развитию концептуального искусства, как на глобальном, так и на локальном уровне, здесь, в России. Индивидуальность и особое видение – это то, что актуально для нашего времени и бренда Cadillac. И это то, что объединяет современное искусство в России. – заявила Директор по маркетингу и связям с общественностью General Motors Россия Ольга Бурлакова. – Работы, с которыми мы познакомились, созданы художниками, идущими собственным путем. Эти люди не боятся посмотреть на привычные вещи по-новому. Такие люди способны перевернуть мир. Именно за эти ценности выступает Cadillac – мыслить смело и с размахом. И мы рады видеть столь масштабное арт-сообщество в городе с таким богатым культурным и историческим наследием».