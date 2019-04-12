В Нижнем Новгороде открылась выставка современного искусства при поддержке Cadillac Россия

В Нижнем Новгороде открылась выставка современного искусства при поддержке Cadillac Россия
Апрель 12 20:02 2019

Экспозиция под названием “Напряжение растет” познакомит зрителей с именами и произведениями отечественного искусства 2000-х гг., визитной карточкой которых является множество масштабных концептуальных инсталляций.

Название выставки заимствованно из одноименной работы екатеринбургского художника Тимофея Ради, которая также представлена на выставке.

«Наша поддержка выставки «Напряжение растет» неслучайна – бренд Cadillac давно содействует развитию концептуального искусства, как на глобальном, так и на локальном уровне, здесь, в России. Индивидуальность и особое видение – это то, что актуально для нашего времени и бренда Cadillac. И это то, что объединяет современное искусство в России. – заявила Директор по маркетингу и связям с общественностью General Motors Россия Ольга Бурлакова. – Работы, с которыми мы познакомились, созданы художниками, идущими собственным путем. Эти люди не боятся посмотреть на привычные вещи по-новому. Такие люди способны перевернуть мир. Именно за эти ценности выступает Cadillac – мыслить смело и с размахом. И мы рады видеть столь масштабное арт-сообщество в городе с таким богатым культурным и историческим наследием».

«Напряжение растет» в музее Арсенал открывает серию выставок искусства XX–XXI вв. из фондов ведущих музеев России. Благодаря межрегиональному партнерству и совместной работе с кураторами и художниками из других регионов, зритель сможет увидеть, как работают самые актуальные и знаковые проекты современного искусства в других городах России.

Cadillac

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AMSRUS
AMSRUS

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