Замгубернатора Хакасии вытолкнули из машины за высокомерное обращение

Замгубернатора Хакасии вытолкнули из машины за высокомерное обращение
Август 11 16:02 2019

Замгубернатора Хакасии выкинули посреди степи из машины

Замгубернатора Хакасии выкинули посреди степи из машины. Это сделал водитель его служебного автомобиля. По данным Эхо Москвы, при этом водитель обругал Константина Харисова.

Он оставил чиновника на обочине в поле почти в трех сотнях километрах от столицы. После этого заместитель губернатора добирался в Абакан на попутках.

В сообщении отмечается, что поводом для конфликта стало поведение вице-губернатора, который возмутился тем, что водитель во время остановки в кафе сел с ним за один столик. После обеда чиновник продолжал вести себя по-хамски и отчитывал водителя в пути.

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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Juri Postnikov
    Август 11, 16:25 #1 Juri Postnikov

    легко отделался, надо было пизды ввалить

  2. Дмитрий Сухин
    Август 11, 16:33 #2 Дмитрий Сухин

    Правильно сделали .

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