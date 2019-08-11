Замгубернатора Хакасии вытолкнули из машины за высокомерное обращение

Замгубернатора Хакасии выкинули посреди степи из машины

Замгубернатора Хакасии выкинули посреди степи из машины. Это сделал водитель его служебного автомобиля. По данным Эхо Москвы, при этом водитель обругал Константина Харисова.

Он оставил чиновника на обочине в поле почти в трех сотнях километрах от столицы. После этого заместитель губернатора добирался в Абакан на попутках.

В сообщении отмечается, что поводом для конфликта стало поведение вице-губернатора, который возмутился тем, что водитель во время остановки в кафе сел с ним за один столик. После обеда чиновник продолжал вести себя по-хамски и отчитывал водителя в пути.