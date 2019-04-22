Группа PSA подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта

Группа PSA подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта
Апрель 22 18:06 2019

Группа PSA направила в Министерство промышленности и торговли заявку на заключение специального инвестиционного контракта

Группа PSA подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) с Министерством промышленности и торговли РФ, целью которого является поддержка развития в России брендов Концерна PSA и модернизация производства.

«Локальное производство – это часть долгосрочной стратегии развития в России и приоритет для Группы PSA. Мы готовы инвестировать в российскую экономику благодаря развитию новых проектов и внедрению новых технологий, расширению производства и экспорта. Потенциал нашего завода в Калуге и высококачественное производство будут способствовать успешному развитию автомобильной индустрии в России», – подчеркнул Яник Безар, генеральный директор Группы PSA, регион Евразия.

Инвестиции в проект и другие детали контракта до подписания СПИК остаются без комментариев.

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AMSRUS
AMSRUS

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