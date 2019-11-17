Chevrolet Corvette остался без мягкой крыши

Теперь у родстера Corvette Convertible будет только жёсткий складной верх

Новый Corvette стал первым суперкаром за восемь поколений модели, который получил не мягкую складную крышу, а жёсткую.

«Мы рассматривали возможность поставить на новый Corvette Convertible механизм с мягкой крышей, однако отказались от него, потому что одной из причин низких продаж родстера седьмого поколения был тот факт, что он не выглядел достаточно круто», – пояснил о причине такого решения главный инженер проекта Corvette Тэдж Юхтер.

Такое радикальное изменение в дизайне сделано из принципиальных соображений. К тому же, большинство конкурентов родстера предлагают именно жёсткие крыши.

«Мягкий верх просто не соответствует стилю суперкара, – добавил Юхер. – На сегодняшний день это анахронизм, такие автомобили выглядят старомодно».

Сейчас механизм складной жёсткой крыши Corvette Convertible включает в себя шесть электромоторов, а крыша состоит из двух частей. Открыть или закрыть её можно за 16 секунд на скорости до 48 километров в час.