Chevrolet Corvette остался без мягкой крыши

Chevrolet Corvette остался без мягкой крыши
Ноябрь 17 22:11 2019

Теперь у родстера Corvette Convertible будет только жёсткий складной верх

Новый Corvette стал первым суперкаром за восемь поколений модели, который получил не мягкую складную крышу, а жёсткую.

«Мы рассматривали возможность поставить на новый Corvette Convertible механизм с мягкой крышей, однако отказались от него, потому что одной из причин низких продаж родстера седьмого поколения был тот факт, что он не выглядел достаточно круто», – пояснил о причине такого решения главный инженер проекта Corvette Тэдж Юхтер.

Chevrolet Corvette 2020

Такое радикальное изменение в дизайне сделано из принципиальных соображений. К тому же, большинство конкурентов родстера предлагают именно жёсткие крыши.

«Мягкий верх просто не соответствует стилю суперкара, – добавил Юхер. – На сегодняшний день это анахронизм, такие автомобили выглядят старомодно».

Сейчас механизм складной жёсткой крыши Corvette Convertible включает в себя шесть электромоторов, а крыша состоит из двух частей. Открыть или закрыть её можно за 16 секунд на скорости до 48 километров в час.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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