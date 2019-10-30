Сын полковника Росгвардии, обвиняемый в смертельном ДТП, подменил свои анализы для экспертизы

Рано утром 4 августа Васильев на Kia Rio врезался на перекрестке улиц Малышева и Московской в машины SsangYong и Lada. Водитель и пассажир Lada погибли на месте. После задержания Васильева отправили под арест

В Екатеринбурге обвиняемый в совершении ДТП, в котором погибли два человека, Владимир Васильев сдал для освидетельствования на состояние опьянения мочу своего отца – «Коммерсантъ»

Собеседник издания предположил, что подмена могла произойти в момент сбора биоматериала — в этот момент Васильев находился в больнице со своим отцом, которым, является полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Ранее адвокат потерпевших Александр Шумилов рассказал, что в моче, которую сдал Владимир Васильев, обнаружили ДНК другого человека. По словам юриста, это равноценно отказу от освидетельствования, что позволит следствию ужесточить обвинение. Васильев уже отказался пройти исследование на полиграфе, чтобы объяснить расхождения в результатах анализов.