Сын полковника Росгвардии, обвиняемый в смертельном ДТП, подменил свои анализы для экспертизы

Собеседник издания предположил, что подмена могла произойти в момент сбора биоматериала — в этот момент Васильев находился в больнице со своим отцом, которым, является полковник Росгвардии Андрей Васильев.
Ранее адвокат потерпевших Александр Шумилов рассказал, что в моче, которую сдал Владимир Васильев, обнаружили ДНК другого человека. По словам юриста, это равноценно отказу от освидетельствования, что позволит следствию ужесточить обвинение. Васильев уже отказался пройти исследование на полиграфе, чтобы объяснить расхождения в результатах анализов.
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