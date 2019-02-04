Mercedes-AMG представил новую модель GT в Австралии

Две новые мощные модели Mercedes-AMG появятся на рынке продаж в июне 2019 года

4-дверный спортивный седан Mercedes-AMG GT был представлен на пит-лейн Mt Panorama, поскольку немецкий бренд подтвердил цены и технические характеристики третьей автономной модели AMG – наряду с GT и GT C.

Новая машина должна поступить в продажу в июне, и ее представила четверка заводских гонщиков AMG, которые участвовали в гонке на выносливость в Батерсте на этих выходных.

Mercedes объявил о выпуске двух моделей нового «четырехдверного купе», который заполняет пробел в диапазоне автопроизводителя между двухдверным GT, седаном AMG E63 и «четырехдверным купе» CLS.

Диапазон цен начнется с 249,900 долларов для шестицилиндрового GT53 4Matic +, в то время как GT63 S 4Matic + с V8-двигателем начнется с 349,900 долларов (обе цены не включают дорожные расходы).

Мощность для GT53 исходит от новейшего 3,0-литрового рядного шестицилиндрового бензинового двигателя с двумя турбинами, который вырабатывает 320 кВт мощности и 520 Нм крутящего момента.

Он поддерживается новой электрической системой EQ Boost, которая использует 48-вольтовую батарею и обеспечивает дополнительное повышение производительности на 16 кВт и 250 Нм при необходимости.

Двигатель приводит в движение все четыре колеса с помощью автоматической коробки передач с гидротрансформатором с девятью скоростями.

Mercedes утверждает, что GT53 может разогнаться с места до 100 км/ч всего за 4,5 секунды.

В стандартную комплектацию GT53 входят 20-дюймовые литые диски, электронный дифференциал повышенного трения, подвеска AMG Ride Control +, подогрев и вентиляция передних сидений, пакет помощи водителю, отделка салона кожей Nappa, многолучевые светодиодные фары и цифровая широкоэкранная панель приборов.

GT63 S оснащен фирменным 4,0-литровым Twin-Turbo V8 AMG, настроенным на максимальную мощность 470 кВт и 900 Нм.

Он также использует полноприводную систему AMG 4Matic и получает автоматическую коробку передач с девятью скоростями, но показывает новую установку мульти сцепления, которая также найдена на последнем C63 S.

GT63 S также получает управление задней осью, которое, как утверждает AMG, делает автомобиль более отзывчивым на высокой скорости и более маневренным на низких скоростях. GT63 требуется 3,2 секунды для достижения 100 км/ч.

В дополнение к оборудованию GT53 GT63 получают 21-дюймовые кованые диски, динамические опоры двигателя, отделку из углеродного волокна, отделку салона Nappa и Dinamica, задние сиденья с подогревом и закрывающиеся двери с электроприводом.

Обе модели также оснащены адаптивной подвеской на пневматике AMG Ride Control +, в то время как две модели визуально разделены различными передними и задними бамперами и выхлопными трубами.