Voyah стал партнером Московского Кинофестиваля

Бренд электромобилей Voyah стал официальным автомобильным партнером 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), крупнейшего культурного события весны 2024 года, которое пройдет в Москве с 19 по 26 апреля.

Важность поддержки ключевых проектов в области кинематографии и искусства в текущем году стала для бренда Voyah приоритетной задачей, вносящей значительный вклад в развитие культурной жизни страны. Для бренда это уже второе значимое событие в киноиндустрии в этом году: в начале года было объявлено о партнерстве с престижной кинопремией “Золотой орел”, учрежденной Национальной Академией кинематографических искусств и наук России.

Важность сотрудничества бренда с сферой искусства подчеркивается тем, что модели Voyah представляют собой настоящие произведения искусства в автоиндустрии, сочетая изысканный дизайн, высокое качество и передовые технологии, способствующие формированию осознанного подхода к экологии.

ММКФ проводится при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ с целью развития культурного обмена и сотрудничества между кинематографистами мирового уровня. Этот кинофестиваль, наряду с мероприятиями в Берлине, Каннах, Венеции, Сан-Себастьяне и Карловых Варах, занимает почетное место в мировом киносмотровом движении.

С момента появления на российском рынке марка Voyah завоевала признание потребителей, а её модели, такие как интеллектуальный кроссовер FREE, роскошный минивэн DREAM и инновационный седан PASSION, стали лидерами продаж в премиальном сегменте. Гарантия на все электромобили и гибриды Voyah составляет 5 лет или 100 000 километров, а официальная дилерская сеть бренда, насчитывающая более 50 салонов в ключевых регионах России, продолжает активно расширяться.

Сервисные центры официального дилера имеют значительный запас запчастей и полный комплект диагностического оборудования. Сотрудники сервисов Voyah проходят обучение под контролем производителя, включая специалистов с допуском к работе с высоковольтным оборудованием.