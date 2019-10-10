Geely Atlas удерживает лидерство на российском рынке

Geely Atlas удерживает лидерство на российском рынке
Октябрь 10 14:11 2019

Результаты продаж компании Geely по-прежнему остаются на высоком уровне

Общий объем продаж Geely в период с января по сентябрь 2019 года составил 6341 единицу, что на 228% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 936 единиц).

Geely Atlas 1.8T

Geele_Atlas 1.8T – лидер продаж 2019г.

Наибольший удельный вес в структуре продаж – 80,6% (5111 единиц) – пришлась на флагманский кроссовер Geely Atlas.
Его высокая популярность обусловлена появлением в России версии с 1,8-литровым турбированным двигателем. Также внимание клиентов Geely привлекла мультимедийная система Яндекс.Авто, которую в Geely Atlas начали устанавливать с августа 2019 года.

Сохранять стабильный рост продаж на фоне падения российского рынка компании Geely позволяют высокие стандарты качества, грамотная ценовая политика, а также постоянное развитие дилерской сети Geely.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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