Geely Atlas удерживает лидерство на российском рынке

Результаты продаж компании Geely по-прежнему остаются на высоком уровне

Общий объем продаж Geely в период с января по сентябрь 2019 года составил 6341 единицу, что на 228% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 936 единиц).

Наибольший удельный вес в структуре продаж – 80,6% (5111 единиц) – пришлась на флагманский кроссовер Geely Atlas.

Его высокая популярность обусловлена появлением в России версии с 1,8-литровым турбированным двигателем. Также внимание клиентов Geely привлекла мультимедийная система Яндекс.Авто, которую в Geely Atlas начали устанавливать с августа 2019 года.

Сохранять стабильный рост продаж на фоне падения российского рынка компании Geely позволяют высокие стандарты качества, грамотная ценовая политика, а также постоянное развитие дилерской сети Geely.