Isuzu Motors будет производить пикапы EV в Таиланде

Isuzu Motors намерена использовать Таиланд в качестве базы для производства электрической версии своего пикапа D-MAX. По информации, полученной от представителя правительства Таиланда в четверг, компания планирует начать экспорт уже в следующем году.

Чай Вачаронке – представитель правительства Таиланда

Чай Вачаронке сообщил, что фирма планирует инвестировать 1 трлн иен (6,62 млрд долларов) в исследования и разработки к 2030 году, в том числе в испытательный центр.

Электрические D-MAX будут поставляться из Таиланда с 2025 года в страны, такие как Норвегия, Великобритания, Австралия и другие. Первая презентация электрического пикапа D-MAX от Isuzu состоится на Международном автосалоне в Бангкоке на следующей неделе, как утверждается на сайте компании. Однако компания не прокомментировала свои инвестиционные планы в Таиланде по запросу агентства Reuters.

Множество автопроизводителей, включая китайские бренды, активно строят заводы для производства электромобилей во второй по величине экономике Юго-Восточной Азии.

Таиланд долгое время служит региональным центром сборки и экспорта автомобилей, где преобладали японские бренды, такие как Toyota Motors и Honda Motor Co. Теперь китайские автопроизводители, такие как BYD и Great Wall Motor, инвестируют в строительство производственных мощностей в этой стране на сумму $1,4 млрд.

В этом месяце немецкая компания BMW начала строительство завода по производству высоковольтных аккумуляторов в провинции Районг в Таиланде, а также планирует построить завод по сборке электромобилей к 2025 году.

Правительство Таиланда предлагает различные стимулы, включая налоговые льготы и другие меры, чтобы поощрить производство электромобилей. Его целью является превращение 30% годового объема производства автомобилей, что составляет 2,5 миллиона единиц, в электромобили к 2030 году.