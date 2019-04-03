Завод Hyundai в России продемонстрировал рост объема производства

В первом квартале 2019 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпустил 61 900 автомобилей, что на 4% превышает аналогичный показатель прошлого года

Завод стабильно работает в три производственные смены, пять дней в неделю. Используя все производственные мощности, планирует выпустить в 2019 году более 240 000 автомобилей.

Выпускаемые предприятием автомобили стабильно входят в пятерку лидеров по продажам в стране. Российский автомобильный рынок является приоритетным в поставках завода. Тем не менее, за первый квартал 2019 года российский завод Hyundai экспортировал более 3 800 автомобилей, что на 60% больше аналогичного показателя прошлого года. Приоритетными экспортными направлениями для предприятия являются Беларусь, Казахстан и Азербайджан.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» – современное высокотехнологичное предприятие, на котором особое внимание уделяется постоянному совершенствованию производственных процессов, безопасности труда и развитию персонала. Завод активно внедряет инновационные идеи, в марте предприятие получило престижную награду Российского автомобильного форума в номинации «Лучшая инновация».

Почетной премии была удостоена технология квадроштамповки, которая позволила предприятию штамповать четыре кузовные панели вместо двух за один удар. Также в марте завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» был назван одним из лучших работодателей страны, заняв 10-е место в ежегодном «Рейтинге работодателей России» по версии компании HeadHunter. Среди работодателей Санкт-Петербурга завод Hyundai занял почетное 2-е место.