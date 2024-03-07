Привлекательные кредиты от Changan Changan

Changan, как один из крупнейших автопроизводителей Китая, выпускающий более 2 000 000 легковых автомобилей ежегодно, активно укрепляет свои позиции на российском рынке. Бренд предлагает разнообразный модельный ряд, включающий 14 моделей различных сегментов — от разносторонних седанов и кроссоверов до полноразмерных семиместных внедорожников и пикапов.

Для близкого взаимодействия с потребителями Changan предоставляет выгодные условия при покупке автомобилей. Входная стоимость делает бренд одним из самых доступных на российском рынке: например, с учетом действующих программ поддержки, элегантный и практичный седан В-класса Changan ALSVIN доступен всего за 1 570 000 рублей. Компания предлагает значительные выгоды, такие как прямые скидки и бонусы за Trade-in, которые в совокупности могут достигать 200 000 рублей.

Особое внимание уделяется кредитным программам Changan. Несмотря на нестабильность рынка кредитования в России, кредитные программы, предлагаемые совместно с банками-партнерами, позволяют приобрести автомобиль без существенных переплат. Ставки по программам снижены за счет субсидий автопроизводителя. Например, при покупке кроссовера Changan CS55 Plus в кредит с первоначальным взносом 60% на 3 года, полная стоимость кредита составит менее 1% в год, при этом страхование не является обязательным условием.

С учетом всех доступных выгод можно существенно сэкономить при покупке автомобиля: например, при приобретении Changan UNI-V, выгода составит 250 000 рублей, при выборе Eado Plus — 380 000 рублей, а при покупке ALSVIN и LAMORE — 280 000 рублей.

Для Changan CS35 New экономия достигает 440 000 рублей, для CS55 Plus — 450 000 рублей, а для флагмана CS95 — 320 000 рублей. Максимальная выгода доступна для Changan UNI-K и составляет невероятные 500 000 рублей.

Перед пуском в серийное производство все автомобили Changan проходят более 4 000 000 тестовых километров в самых экстремальных дорожных и климатических условиях, подвергаясь максимальным механическим и динамическим нагрузкам. Продукция Changan отличается высочайшей надежностью и качеством, подтвержденными лидирующими позициями в рейтинге удовлетворенности клиентов агентства J.D. Power.

Следуя культуре и традициям производства, компания эффективно внедряет передовые технологии и устанавливает новые тренды в мировой автомобильной индустрии. Гарантия на автомобили Changan составляет 5 лет или 150 000 километров — в зависимости от того, что наступит раньше.