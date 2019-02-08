В Москве состоялась европейская премьера суперспорткара Lamborghini Huracán EVO

Lamborghini Huracan EVO – суперкара последнего поколения с еще более яркими эмоциями от вождения

В Москве состоялась европейская премьера нового Lamborghini Huracan EVO – суперкара последнего поколения, перенявшего выдающиеся характеристики Huracán Performante и получившего ультрасовременную систему управления динамикой. Впервые модель была представлена штаб-квартирой Automobili Lamborghini 7 января 2019 года. Несколько позже на треке Манама в Бахрейне состоялась динамическая презентация для прессы. Новый Huracan EVO является прорывом в технологии создания суперспорткаров и способен подарить еще более яркие эмоции от вождения.

Суперкар Huracán EVO оснащен 5,2-литровым атмосферным двигателем Lamborghini V10 увеличенной мощности с впускными клапанами из титана и усовершенствованной облегченной системой выпуска с уникальным звуком. Мощность силового агрегата составляет 640 л. с. (470 кВт) при 8000 об/мин, а крутящий момент – 600 Н·м при 6500 об/мин. При массе в снаряженном состоянии 1 422 кг, ее отношение к мощности составляет 2,22 кг/л. с. Суперкар разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с, а до 200 км/ч – за 9,0 с. Тормозной путь со скорости 100 км/ч до полной остановки составляет всего лишь 31,9 м. Максимальная скорость суперкара более 325 км/ч.

Мероприятие по случаю премьеры посетили первые лица марки: коммерческий директор Automobili Lamborghini Федерико Фоскини и глава региона Европа, Ближний Восток и Африка Андреа Балди, а также глава марки Lamborghini в России Константин Сычев.



«В Huracan EVO мы смогли реализовать технологию LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata), которая не имеет аналогов и делает автомобиль по своему поведению похожим на живой организм. Cпорткар готовится к действиям путем предугадывания следующего шага, а не простой реакцией на уже сложившуюся ситуацию. Именно технология прогнозирования делает Huracan EVO высшим звеном эволюции и задает новые стандарты в своем сегменте», – отметил коммерческий директор Automobili Lamborghini Федерико Фоскини.



«Российская презентация Huracan EVO – это его первое появление на публике в Европе. Российский рынок выбран неслучайно, так как является для Lamborghini одним из стратегически важных, особенно после появления супер-SUV URUS. В 2018 году мы передали клиентам 100 автомобилей и зафиксировали рост на 170% по сравнению с 2017. Мы, конечно же, не намерены останавливаться на достигнутом и ожидаем дальнейший рост продаж», – подчеркнул глава марки Lamborghini в России Константин Сычев.

Базовая стоимость автомобиля на Российском рынке составляет 16 380 164 рубля вкл. НДС. Первые суперкары будут переданы клиентам в конце 2019 года.

Гостям мероприятия было представлено уникальное световое шоу – за основу была взята концепция «Преодолевая границы повседневности». За организацию и реализацию презентации отвечали студия интерактивных медиа «Сила Света» и агентство Departament.