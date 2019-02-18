McLaren получит обновленные двигатели Renault ставшие заметно эффективнее

Renault предоставили команде McLaren информацию о характеристиках новой силовой установки

После трех неудачных сезонов с Honda в McLaren стали использовать двигатели Renault, однако в 2018-м скорости машин оказалось недостаточно, чтобы сражаться за места на подиуме. Итогом стала шестая позиция в Кубке конструкторов и замена обоих гонщиков.

Между тем как рассказал генеральный директор McLaren Зак Браун на церемонии презентации новой машины, в 2019-м ситуация должна измениться к лучшему, так как обновленные двигатели Renault стали заметно эффективнее.

«Мы в курсе всех комментариев, которые они [Renault] делают, – сказал американец.

– Они делятся с нами деталями о всех прибавках, которые им удалось получить. И все это очень обнадеживает. Это пока что довольно новые отношения, и в этом году Renault рассказывает обо всем иначе, тем в прошлом. В 2018-м все базировалась на возможностях мотора и его отставании от лидеров. Изучив детали, мы пришли к выводу, что они с нами были предельно откровенны, описывая положение вещей. Потому нас ободряет их нынешний оптимизм».

Браун добавил: «Думаю, что на второй год с Renault мы тоже лучше выполним работу по интеграции шасси и силовой установки. Мы поздновато приняли [в 2017-м] решение о смене производителя, потом были проблемы с надежностью, отчасти вызванные конструкцией машины. Мы просто не знали о моторе и его компоновке того, что знаем сейчас. Похоже, они [Renault] тоже в более выгодной ситуации, используя прошлогодний опыт».

Спортивный директор McLaren Жиль де Ферран также позитивно отозвался о перспективах команды.

«Думаю, отношения с Renault становятся все плотнее, – объяснил он. – Прошлый год был первым для нашего сотрудничества. Когда вы начинаете работать вместе, то лучше понимаете друг друга, и взаимодействие улучшается. Переговоры идут проще, обсуждения – эффективнее, техническое сотрудничество улучшается. Система приходит в рабочее состояние. Просто требуется какое-то время, чтобы понять слабые места и убрать их. И я отчетливо вижу, как происходит эта трансформация».

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