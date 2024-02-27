Экспансия китайских автопроизводителей в Мексику: что это значит для США? BYD в Мехико

Противостояние на рынке электромобилей: американские законодатели требуют действий в связи с планами BYD на мексиканском рынке

Группа законодателей призвала торгового представителя США Кэтрин Тай повысить тариф на китайские автомобили в размере 27,5% и заявила, что ее офис «также должен быть готов справиться с предстоящей волной (китайских) автомобилей, которые будут экспортироваться из других наших торговых партнеров, таких как Мексика, поскольку (китайские) автопроизводители стремятся стратегически наладить производство за пределами (Китая)».

Генеральный директор Альянса автомобильных инноваций Джон Боззелла заявил, что предлагаемые в США экологические нормы могут позволить Китаю «укрепиться в цепочке поставок аккумуляторов для электромобилей в Америке и, в итоге, на нашем автомобильном рынке».

Группа утверждает, что Соединенные Штаты должны препятствовать получению выгоды североамериканского соглашения о свободной торговле компаниями, производящими автомобили и запчасти в Мексике и имеющими штаб-квартиру в Китае. В докладе подчеркивается необходимость закрыть «коммерческую лазейку» для китайского импорта автомобилей, чтобы предотвратить массовое закрытие заводов и потерю рабочих мест в США.

Отмечается, что транспортные средства и запчасти, произведенные в Мексике, могут претендовать на преференциальный режим в соответствии с торговым соглашением между США, Мексикой и Канадой, а также на налоговый кредит на электромобили (EV) в размере 7500 долларов США.

В ответ китайское посольство в Вашингтоне заявило, что экспорт автомобилей из Китая отражает высокое качество и инновации обрабатывающей промышленности Китая, а также быстрое развитие автомобильной промышленности, обеспечивающее мировой рынок экономически эффективными и качественными продуктами.

Эта проблема опять привлекла внимание после сообщений о планах китайской компании BYD открыть завод по производству электромобилей в Мексике.

BYD недавно обогнал своего конкурента, Tesla, и стал крупнейшим в мире производителем электромобилей по объемам продаж.

Почти год назад Tesla объявила о планах построить завод в северном мексиканском штате Нуэво-Леон. В октябре Мексика заявила, что китайский поставщик Tesla и китайская технологическая компания инвестируют в штат почти миллиард долларов.

Бипартийная группа американских законодателей призвала администрацию Байдена повысить тарифы на китайские автомобили и расследовать способы предотвращения экспорта китайскими компаниями в Соединенные Штаты из Мексики.

Группа законодателей также попросила представителя по торговле США Кэтрин Тай увеличить тариф на 27,5% на китайские автомобили и отметила, что ее офис должен быть готов к противодействию предстоящему потоку китайских автомобилей, которые будут экспортироваться из других торговых партнеров, таких как Мексика, поскольку китайские автопроизводители стратегически размещают свои операции за пределами Китая.

Генеральный директор Альянса автомобильного инновационного предпринимательства Джон Боззелла заявил, что предлагаемые американские экологические нормы могут усилить «положение Китая в поставке батарей для электромобилей в США и, в итоге, на нашем автомобильном рынке.»

Министерство финансов США опубликовало рекомендации в декабре относительно налогового кредита в размере 7500 долларов США на электромобили с целью уменьшения зависимости США от поставок батарей для электромобилей из Китая.