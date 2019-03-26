Сергей Ременник: первые зачетные очки в сезоне чемпионата Европы по ралли

Первый этап чемпионата Европы по ралли – 54th Azores Rallye – финишировал в субботу на островах, затерянных в Атлантике, где принимал участие экипаж команды Russian Performance Motorsport в составе Сергея Ременника и Марины Даниловой

Ралли завершилось победой в зачете ERC-2 аргентинского пилота Хуана-Карлоса Алонсо, который начал свою кампания нового сезона второй победой подряд на ралли Азорских островов.

Маршрут ралли состоял из двух с половиной дней – соревновательная дистанция одного полноценного дня была разделена на четверг и пятницу. В четверг гонщикам были предложены для разминки 24,38 км спецучастков, в пятницу семь спецучастков общей протяженностью 91,55 км, а суббота завершила программу ралли ещё пятью СУ общей протяженностью 108 км. В общей сложности, за три дня спортсмены преодолели 15 спецучастков и 223,93 км соревновательной дистанции.

Первые спецучастки ралли в четверг показали, что Алонсо и Ременник – отличные спарринг-партнеры, эта пара экипажей обменивалась уколами десятых долей секунд и меняла друг друга на посту лидера зачета. Луиш Пиментель, который также должен был принять участие в ралли, не был допущен до старта техническими контроллерами из-за проблем с топливным баком на его Subaru Impreza.

В пятницу борьба обещала быть острой, ведь экипажи на старте разделили всего 0,3 секунды. Но на первой секции дня Хуана-Карлоса Алонсо подстерегали технические проблемы и проколы колес, а ближе к вечеру настала очередь Ременника бороться с неприятностями. К сожалению, для него день завершился досрочно одновременно с отказом техники стартовать на специальном участке «Маркес». Двигатель его Mitsubishi Lancer Evo X отказался запускаться перед линией старта парной гонки, а причина неуступчивости автомобиля мольбам пилота выяснилась гораздо позже в сервисном парке. Сгоревший предохранитель вызвал проблему с электрикой, а экипаж не понял, что произошло, поскольку ни разу не сталкивался с таким поведением автомобиля в своей практике.

После того, как Сергей Ременник получил штраф, вернувшись в гонку по правилам «Ралли2», Алонсо удерживал комфортное преимущество на пяти субботних скоростных участках, выиграв только завершавший ралли СУ «Тронкейра», тогда как Ременник был быстрее на всех остальных спецучастках. Дополнительные сложности в субботу вызывали погодные условия – дождь, туман, ветер и солнце – одновременно или в разных сочетаниях. Средние скорости преодоления спецучастков и темп езды упали, а гравийные отрезки трассы превратилась в рейдовый полигон с крупными колеями, острыми камнями и жидкой грязью.

Сергей Ременник, пилот:«Почти всё, что могло произойти в этот уик-энд с нашим автомобилем, в принципе, случилось. Начиналось все вообще круто – мы у Алонсо выиграли и квалификацию, и первый день, уступив ему победу на одном спецучастке. Я ожидал интересной борьбы друг с другом, а вышла борьба с автомобилем и соревнование кто вообще доедет до финиша – и у него были проблемы, и у нас. А эта глупая ерунда с электрикой, из-за чего машина не завелась вечером в пятницу и мы не знали, где искать, потому что раньше с таким не сталкивались… То есть перед стартом спецучастка «Группо Маркес» у нас еще оставалось 40 секунд, а это нормальный запас! Пробитые колеса – ерунда полная, чуть помяли капот – на скорости никак не сказывается, пока машина едет время еще не упущено, а тут раз и не запускается. Привет штрафным минутам и рестарт на следующий день. Да, сегодня Алонсо нам подарил день, потому что уже никуда не спешил.

Да, на последнем спецучастке мы побили антирекорды скорости потому, что трансмиссия начала разваливаться. Размылись глубокие колеи с камнями – автомобиль получил очень много ударов, плюс старты спецучастков с асфальта, где более сильное сцепление колес с покрытием, а потом съезжаешь на гравий, где нагрузка чуть ниже. Трансмиссия наполучала как следует и всё».

Первый гоночный блин вышел с комочками, но, как бы там ни было, экипаж получил зачетные очки за второе место по итогам гонки и с нетерпением ждет следующего этапа чемпионата Европы. Сейчас наступает перерыв чуть больше месяца, а ралли «Канарских островов» пройдет со 2 по 4 мая.