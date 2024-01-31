Михаил Степанов – генеральный директор KAIYI

Михаил Степанов, представленный как новый генеральный директор компании, вступил в должность в ООО «КАИ РУС» с 17 января 2024 года. Его профессиональный путь начался в Московском автомеханическом институте, а затем он прошел путь от логистического специалиста до члена исполнительного комитета в «ИСУЗУ РУС». В последние 12 лет он успешно управлял департаментами пост-продажного обслуживания в таких автомобильных гигантах, как Scania, Mercedes Benz Trucks Russia и Isuzu.

«Я очень рад возглавить бренд KAIYI, так стремительно вышедший на рынок России в 2023 году и уже добившийся немалых успехов. У бренда огромный потенциал, и я уверен, что мои знания и накопленный опыт позволят привнести вклад в его развитие. Мы с командой продолжим работать над усилением позиций KAIYI на российском рынке» Михаил Степанов, генеральный директор «КАИ РУС»

Михаил Степанов –генеральный директор «КАИ РУС»

Михаилу 42 года, он состоит в браке и воспитывает сына. В свободное время он предпочитает играть на электрогитаре, читать и следить за новинками в IT индустрии.