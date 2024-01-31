Михаил Степанов – генеральный директор KAIYI

Михаил Степанов – генеральный директор KAIYI
31 января 17:11 2024

Михаил Степанов, представленный как новый генеральный директор компании, вступил в должность в ООО «КАИ РУС» с 17 января 2024 года. Его профессиональный путь начался в Московском автомеханическом институте, а затем он прошел путь от логистического специалиста до члена исполнительного комитета в «ИСУЗУ РУС». В последние 12 лет он успешно управлял департаментами пост-продажного обслуживания в таких автомобильных гигантах, как Scania, Mercedes Benz Trucks Russia и Isuzu.

«Я очень рад возглавить бренд KAIYI, так стремительно вышедший на рынок России в 2023 году и уже добившийся немалых успехов. У бренда огромный потенциал, и я уверен, что мои знания и накопленный опыт позволят привнести вклад в его развитие. Мы с командой продолжим работать над усилением позиций KAIYI на российском рынке»

Михаил Степанов, генеральный директор «КАИ РУС»
Михаил Степанов, генеральный директор «КАИ РУС»
Михаил Степанов –генеральный директор «КАИ РУС»

Михаилу 42 года, он состоит в браке и воспитывает сына. В свободное время он предпочитает играть на электрогитаре, читать и следить за новинками в IT индустрии.
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Kaiyi
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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