Lamborghini достигла исторического рубежа: более 10 000 автомобилей В год 60-летнего юбилея было поставлено более 10 000 автомобилей, что стало еще одним рекордом для Дома Сант-Агата-Болоньезе

В год 60-летия Дома Сант-Агата-Болоньезе установлен еще один рекорд

В год 60-летнего юбилея было поставлено более 10 000 автомобилей, что стало еще одним рекордом для Дома Сант-Агата-Болоньезе.

В 2023 году исполнилось 60 лет со дня основания Automobili Lamborghini установила рекорд, который останется в истории компании. Впервые Дом Сант-Агата-Болоньезе поставил более 10 000 автомобилей за один год. Точный окончательный результат составил 10112 штук, что на +10% больше, чем в 2022 году и этот факт подтверждает тенденцию роста последних уже нескольких лет.

«Это действительно источник гордости для всей компании преодолеть отметку в 10 000 поставленных автомобилей. Иметь честь принимать участие в достижении этого рубежа для Lamborghini – это почетно для меня и для всех, кто без устали трудится для достижения этой цели. Этот успех стал возможным благодаря усилиям всех, великому достижению на основе настоящей командной работы. Но, как всегда, мы не останавливаемся на одном достижении и готовы встретить новые захватывающие вызовы в 2024 году». Стефан Винкельманн, председатель и генеральный директор Automobili Lamborghini

Распределение поставленных автомобилей было сбалансированным в трех макрорегионах: в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) был отмечен рост на 14% по сравнению с 2022 годом, с общим числом доставленных автомобилей 3 987, сразу за ним следовала Америка с ростом на 9% (всего 3 465), и APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион) с приростом на 4% (всего 2 660). В подробностях можно отметить, что Соединенные Штаты остались ведущим рынком с 3 000 доставленными автомобилями, за которыми следуют Германия (961), Китай (845), Великобритания (801), Япония (660), Ближний Восток (496), Южная Корея (434), Италия (409), Канада (357), Австралия (263), Франция и Монако (255), Швейцария (211), Тайвань (131) и Индия (103).

Что касается модельного ассортимента, подтвердился продолжающий успех Urus Super SUV (доставлено 6087 автомобилей), за ним идет еще один значительный рекорд для Huracán, от которого было доставлено 3962 автомобиля. Кроме того, было доставлено 63 автомобиля с легендарным V12, включая последние 12 Aventadors и 51 Few-Offs.

Год был отмечен не только 60-летием, но и крупными новостями. Фактически, 2023 год стал годом запуска Lamborghini Revuelto: первого гибридного суперкара с двигателем V12 HPEV (High Performance Electrified Vehicle), заказы на производство которого уже покрывают период до конца 2026 года.

В дополнение к Revuelto, в соответствии с планом электрификации Direzione Cor Tauri, было много новинок, подчеркивающих ясную перспективу Automobili Lamborghini на будущее. Среди них представление концепт-кара Lamborghini Lanzador, визионерский обзор грядущей четвертой полностью электрической модели, и дебют Lamborghini SC63, гоночного автомобиля категории LMDh, который с 2024 года будет участвовать в чемпионате мира по выносливости FIA и чемпионате IMSA WeatherTech Sportscar.

«Этот выдающийся успех – четкий знак растущего восприятия нашего бренда во всем мире и подтверждение того, что наша принятая стратегия успешна» – сказал Федерико Фоскини, главный маркетолог и руководитель отдела продаж Lamborghini.

«Этот успех также возможен благодаря неоценимому вкладу нашей сети из 184 дилерских центров, работающих в 54 различных рынках. Нашей целью на 2024 год является подтверждение тенденции роста в трех макрорегионах, также благодаря вкладу Lamborghini Revuelto».

Превосходные результаты, достигнутые в 2023 году, свидетельствуют об уже намеченной стратегии, но, что еще более важно, они указывают на будущее, в котором Lamborghini стремится достичь новых высот и еще больше закрепить свой успех.