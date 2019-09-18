Банк России считает, что первый этап реформы ОСАГО прошел успешно

Об этом выступая на сессии по реформе ОСАГО в рамках Московского финансового форума заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Законопроект подготовлен правительством и планируется к рассмотрению в Госдуме в сентябре текущего года

«Наш законопроект (по индивидуализации ОСАГО) направлен на создание необходимого инструментария для решения проблем, которые сохраняются в отрасли. Мы видим, что первый этап реформы положительно повлиял на рынок. Страховые компании стали уделять огромную роль повышению качества оказания услуг. Началась конкурентная борьба за лояльность потребителей. В результате жалоб на ОСАГО стало заметно меньше».

В числе основных причин, повлиявших на сокращение количества жалоб, представитель ЦБ выделил изменение в регулировании ОСАГО. Так, с января 2019 года ЦБ расширил тарифный коридор на 20% вверх и вниз. Также в пользу потребителей была реформирована система присвоения коэффициента «бонус-малус», значительно расширено количество возрастных градаций при расчете тарифа.

Также, по мнению представителя Банка России, сказалось и начало работы Финансового омбудсмена. «Люди поверили в эту систему, у них появилась надежда на быстрое и качественное рассмотрение их жалоб и возможность избежать судебных споров».

Дальнейшая реформа ОСАГО по мнению Чистюхина должна обеспечить дополнительную защиту прав потребителей. Для этого предусмотрено повышение максимальной суммы выплат в случае ДТП с 500 тысяч до 2 млн рублей. Также изменения призваны обеспечить индивидуализацию системы.

«Потребитель сам должен платить за свои риски. Та аварийность и угроза, которую водитель несет на дороге, должна отражаться в его тарифе». Помимо этого, закон должен способствовать конкуренции на рынке ОСАГО. «Конкуренция не только повысит доступность полисов, но и приведет к улучшению качества оказания услуг. Для этого должны быть отменены не доказавшие свою необходимость коэффициенты (региональный и надбавка за мощность двигателя). Я надеюсь, что наш законопроект в первом чтении будет принят быстро. Серьезную общественную дискуссию мы ожидаем перед вторым чтением – потому что далеко не все предложения, которые возникли на ранних стадиях обсуждения, получили свое однозначное разрешение».

«Законопроект безусловно вымучен, выстрадан и сколько организаций участвовало в его подготовке. Сколько критики из разных групп интересов мы слышали, рассказал президент Российского Союза Автостраховщиков Игорь Юргенс – Все сообщество страхователей и жителей страны предупреждали: «Вот вы увидите, на первом этапе им только палец загнут, тариф расширят на 40%, как они вас обдерут. А что произошло? Рыночные законы конкуренции нормального функционирования привели к тому, что нам разрешили расценивать (тариф) на 40%, а он упал на 6%. В этом смысле второй этап продолжает это движение».

Законопроект по индивидуализации ОСАГО Госдума рассмотрит в сентябре текущего года. Он предусматривает расширение тарифного коридора, введение персонализированных коэффициентов и отмену устаревших показателей, не влияющих на персональные характеристики водителей. Речь идет о территориальном коэффициенте и надбавке за количество лошадиных сил.