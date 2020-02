Немецкий художник создал виртуальные пробки в Google Maps

Автор обманул алгоритмы Google, чтобы продемонстрировать влияние виртуальных карт на реальный мир – TJ

Немецкий художник перформанса Саймон Векерт (Simon Weckert) создал ненастоящую пробку в приложении Google Maps, перевозя по Берлину 99 телефонов в тележке. Автор рассказал об этом в своем блоге.

Векерту удалось сделать несколько улиц «красными» в Google Maps, убедив приложение, что почти сто водителей медленно ехали на определённых участках дороги. Реальные водители избегали «пробок», поэтому художник шёл по улицам практически в одиночестве. Автор отметил, что использовал бывшие в употреблении смартфоны.

Художник считает, что такие приложения, как Google Maps, существенно изменили понимание того, что такое карта, как с ней взаимодействовать, какие у неё технологические ограничения:

«В этом смысле Google Maps виртуально изменяет настоящий город».

Векерт также отметил, что множество приложений, включая Tinder и Airbnb, опираются на эту технологию:

«Все эти приложения функционируют совместно с Google Maps и создают новые формы виртуального капитализма. Без этих карт не существовало бы каршэрингов, Uber или систем проката велосипедов». «Виртуальные карты, имитирующие реальность, определяют, как мы воспринимаем физическое пространство и как мы будем действовать», – Саймон Векерт, художник.

В соцсетях засомневались в правдивости эксперимента и стали спорить об алгоритмах Google.

I call BS on this one. The phones need proper GPS reception for this to work and the ones in the deeper layers of the cart will not have that. Furthermore Google will probably filter out cases like "99 phones on a single spot". They need to filter out pedestrian traffic anyways. — Juli Jane (@_julijane_) February 2, 2020

Чушь. Чтобы это сработало, телефоны должны иметь доступ к GPS, а те, что лежат на дне (тележки), его не имеют. Кроме того, Google скорее всего способен распознавать «99 телефонов в одном месте». Они ведь как-то фильтруют пешеходное движение.

That's maybe why using the cart, so that it doesn't have the step-shaking, but smoother movement. And I don't think the upper devices will block the GPS signal too much. — treysis (@treysis) February 2, 2020

Возможно, поэтому он использует тележку: чтобы движение было плавным, а не трясущимся, как при походке человека. И я не думаю, что верхние устройства перекрывают приём GPS.

How comes that the "phone displays" look like paper printouts glued on top with unrealistic light reflections for glass, picture appearing to be not below glass and viewing angle having no effect (unlike proper displays, obvious in the video)? This seems fake as fuck. pic.twitter.com/h3BMcUNIRO — Juli Jane (@_julijane_) February 2, 2020

Почему все «экраны смартфонов» выглядят как приклеенные к телефонам бумажки с нереалистичным для стекла светоотражением, а угол обзора не влияет на экран (в отличие от реальных экранов). Выглядит как фейк.

what about 99 people with smartphones in a bus? same effect? — FrauFoo (@FrauFoo) February 2, 2020

Как насчёт 99 людей со смартфонами в автобусе? Такой же эффект будет?

Isn't it cleared a few minutes after another google maps user drive past in normal speed? — Mirar (@Mirarkitty) February 2, 2020

Разве пробка не пропадет спустя несколько минут после того, как другой пользователь Google Maps проедет с нормальной скоростью?

Другие посчитали «лайфхак» полезным

Genius. I got 5 at home and gonna collect the other 94 smartphones for my streets. juhu great idea. — Dr. M. Sarfraz Baloch (@msBaloch) February 2, 2020

Гениально. У меня есть пять (телефонов) дома, осталось набрать ещё 94. Потрясающая идея.

someone will make this remote controlled and provide a virtual traffic jam as a service you can order it to reduce traffic in your neighborhood — @[email protected] (@uint8_t) February 2, 2020

Кто-нибудь сделает такой сервис, создающий виртуальные пробки. Вы сможете купить услугу, чтобы убрать пробки в своём районе.

Пользователи также решили, что перфоманс художника можно использовать для сюжета фильма об ограблении.

If you’re looking for a plot device for your heist film screenplay, look no farther. https://t.co/dUs6IPYiDc — Jon Ostrower (@jonostrower) February 2, 2020

Если вам нужен сюжетный ход для фильма об ограблении, взгляните на это.

This is just begging to be written into a heist movie (Via @illeatworlds) https://t.co/C5j0KDZg3r — Naomi Wu 机械妖姬 (@RealSexyCyborg) February 2, 2020