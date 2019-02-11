SsangYong Rexton не стал конкурентом Toyota Fortuner в Индии

Автомобиль не смог стать конкурентом модели Toyota Fortuner, несмотря на более низкую стоимость. Автомобиль предложили на местном рынке под наименованием Alturas G4, дилеры компании собрали за три месяца лишь 1 тыс. предзаказов по утвержденной ранее стоимости.
На региональном рынке модель Alturas G4 стоит дешевле на 58-83 тыс. рупий внедорожника Fortuner. Под капотом машины расположен турбированный дизельный мотор, имеющий объем камеры сгорания 2,2, л, его мощность составляет 181 л. с. В качестве трансмиссии предложили 7-ступенчатую КПП от Mercedes-Benz. Машину производят с передним и полным приводом.
В Индии можно приобрести автомобиль локальной сборки, машинокомплекты поставляют из Кореи. Салон 7-местный, обшит кожей, имеется климат-контроль, современная мультимедиасистема и видеокамеры кругового обзора. В базовой версии MahindraAlturas G4 можно купить за 2,695 млн рупий (2,56 млн. руб.).
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C 2014 года www.amsrus.ru