SsangYong Rexton не стал конкурентом Toyota Fortuner в Индии

Mahindra открыл в Индии приём заказов на удешевленный внедорожник SsangYong Rexton с дизельным двигателем

Автомобиль не смог стать конкурентом модели Toyota Fortuner, несмотря на более низкую стоимость. Автомобиль предложили на местном рынке под наименованием Alturas G4, дилеры компании собрали за три месяца лишь 1 тыс. предзаказов по утвержденной ранее стоимости.

На региональном рынке модель Alturas G4 стоит дешевле на 58-83 тыс. рупий внедорожника Fortuner. Под капотом машины расположен турбированный дизельный мотор, имеющий объем камеры сгорания 2,2, л, его мощность составляет 181 л. с. В качестве трансмиссии предложили 7-ступенчатую КПП от Mercedes-Benz. Машину производят с передним и полным приводом.

В Индии можно приобрести автомобиль локальной сборки, машинокомплекты поставляют из Кореи. Салон 7-местный, обшит кожей, имеется климат-контроль, современная мультимедиасистема и видеокамеры кругового обзора. В базовой версии MahindraAlturas G4 можно купить за 2,695 млн рупий (2,56 млн. руб.).

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