Процент продаж автомобилей с пробегом в Москве снизился

Рынок автомобилей с пробегом в Москве упал на 12%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 6 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Москве составил 125,8 тыс. единиц. Это на 12% ниже результата годичной давности (143 тыс. шт.).

Лидером вторичного рынка столицы за отчетный период стал Mercedes-Benz – с января по июнь москвичи приобрели 9139 таких подержанных машин (-8%). Как отмечают эксперты агентства, на долю немецкого премиум-бренда приходится 7,3% от общего объема перепродаж легковых автомобилей в Москве за полгода.

Второе место здесь занимает корейский бренд KIA (8531 шт.; -7%) с долей 6,8%. По объему вторичного рынка он опередил отечественную марку LADA (8252 шт.; -20%), доля которой составила 6,6%. В пятерку лидеров рынка легковых автомобилей с пробегом в Москве за 6 месяцев 2019 года также попали немецкие BMW (8048 шт.; -1%) и Volkswagen (7821 шт.; -10%). Их рыночные доли равны 6,4% и 6,2% соответственно.

Таким образом, этим пяти маркам суммарно принадлежит ровно треть московского вторичного рынка. Интересно, что если среди брендов здесь лидирует Mercedes-Benz, то в модельной структуре рынка автомобили этой марки даже не попадают в ТОП-5. Узнать об этом можно в разделе «Рейтинги» на сайте «Цена Авто».

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