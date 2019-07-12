Новые спорткары Mercedes-AMG A 45 4MATIC+ и CLA 45 4MATIC+ закрепляют лидерские позиции

Новые компактные спорткары Mercedes-AMG – A 45 4MATIC+ / A 45 S 4MATIC+ и CLA 45 4MATIC+ / CLA 45 S 4MATIC+ – закрепляют своё лидерство в соответствующих сегментах.

Они органично продолжают историю успеха своих предшественников и по многим аспектам задают новые стандарты. Доступный в двух разных по мощности и крутящему моменту вариантах, 2,0-литровый агрегат совершенно новой разработки является самым мощным в мире – в рамках крупносерийного производства – четырёхцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Даже базовая модель, обладая мощностью в 285 кВт (387 л. с.), уже мощнее своей предшественницы. А S-Модель, где двигатель развивает 310 кВт (421 л. с.), это уже переход на уровень, присущий другим, существенно более высоким классам. Идеальную последовательность переключений во всех дорожных ситуациях и быстрое переключение передач за миллисекунды гарантирует новая коробка передач AMG SPEEDSHIFT DCT-8G с двойным сцеплением и восемью передачами. Активный, полностью регулируемый полный привод AMG Performance 4MATIC+ посредством системы AMG TORQUE CONTROL распределяет крутящий момент на задней оси избирательно между обоими колёсами, чтобы обеспечить максимум тягового усилия и сенсационный режим «Дрифт». Возможным это стало благодаря новому редуктору заднего моста, располагающему двумя многодисковыми муфтами – по одной для каждого заднего колеса.

На примере своих новых компактных спорткаров Mercedes-AMG ещё раз демонстрирует свою высокую конструкторскую компетентность.

«Наши 45-е модели мы спроектировали принципиально заново – будь то двигатель, коробка передач, подвеска, трансмиссия особой конструкции, каркас кузова или, естественно, дизайн. И всё это с одной целью – поднять динамику и спортивное вождение на уровень, прежде немыслимый в компакт-классе. Представляя эти самые мощные и самые динамичные компактные спорткары, мы хотим также подчеркнуть значение данного сегмента для нашей стратегии роста», – отметил Тобиас Мёрс, председатель правления Mercedes-AMG GmbH.

Дизайн экстерьера: ещё более выраженная принадлежность к семейству AMG

Новые Mercedes-AMG A 45 4MATIC+ и CLA 45 4MATIC+ отличаются от своих предшественников более выразительным, самобытным характером. Их внешний дизайн уже сам по себе излучает чистую радость движения. Впервые теперь и представители компакт-класса получили характерную для AMG облицовку решётки радиатора, с более широким внизу контуром и двенадцатью вертикальными ламелями, что является чётким сигналом об их принадлежности к семейству AMG Performance. В то же время выраженный «акулий нос», резко очерченные, узкие фары головного освещения и плоский аэродинамичный капот с «силовыми рёбрами» визуально опускают переднюю часть кузова, тем самым ещё до старта вызывая ощущение крайне динамичного рывка вперёд.

Завораживающую внушительность новым моделям придают также более широкие передние крылья кузова с выступающими колёсными арками. Они создают больше места, чтобы приютить более широкую переднюю ось, и подчёркивают атлетичный облик автомобилей. Впечатление мускулистости сильнее в случае A 45 4MATIC+, чем в случае CLA 45 4MATIC+, поскольку CLA уже в базовой версии имеет большую ширину колеи спереди, в результате чего его колёсные арки не понадобилось сильно расширять.

Индивидуальные детали в роли различительных признаков

Различиями характеризуется и передняя часть кузова у обоих автомобилей. У A 45 4MATIC+ она выполнена в дизайне Jet-Wing («крыло реактивного самолёта»). Горизонтальные перегородки в воздухозаборниках по краям и вытянутый нижний воздухозаборник усиливают ощущение ширины. Автомобиль же CLA 45 4MATIC+ благодаря своим выполненным в виде реактивных сопел воздухозаборникам слева и справа кажется ещё более экспрессивным и демонстрирует тем самым своё тесное родство с 4-дверным купе AMG GT. Передний спойлер (сплиттер) органично переходит в расположенные перед передними колёсами боковые воздушные экраны, которые оптимизируют воздушный поток, улучшая тем самым аэродинамику автомобиля и показатель Сх.

При взгляде на эти компактные спорткары сбоку кажется, будто они располагаются ближе к земле из-за визуального эффекта, создаваемого широкой облицовкой порогов AMG.

При заказе пакета элементов внешней отделки «серебристым хромом» вставки в порогах также будут выдержаны в цвете «серебристый хром», при выборе же пакета AMG Night они будут в глянцевом чёрном исполнении. Наружные зеркала заднего вида, располагаясь на «мускуле» двери, цитируют тем самым облик купе и спорткаров Mercedes-AMG. Это не только выглядит очень спортивно, но ещё и улучшает аэродинамику.

Базовые версии на серийной основе получают 18-дюймовые легкосплавные диски 8,5 J x 18, с дизайном «10 спиц» и аэродинамической оптимизацией, в цвете «серый тантал» с полировкой и с шинами формата 245/40 R 18.

S-Модели комплектуются 19-дюймовыми легкосплавными дисками с дизайном «5 двойных спиц»: в случае A 45 S 4MATIC+ – шириной 8,5 дюймов, а в случае CLA 45 S 4MATIC+ – шириной 9 дюймов. Эти изящные алюминиевые диски отличаются аэродинамической оптимизацией, цветом «серый тантал» с полировкой и шинами размера 245/35 R 19 либо 255/35 R19 (у CLA 45). У базовых моделей тормозная система AMG повышенной мощности располагает серыми тормозными суппортами с белым логотипом AMG. А S-Модели можно также распознать по более массивным 6-поршневым тормозным суппортам красного цвета с чёрным логотипом AMG.

Двойные круглые патрубки глушителей для высокодинамичных представителей компакт-класса

Облик задней части кузова определяется двумя парами круглых патрубков (диаметром 82 мм) глушителей и широким бампером. S-Модели отличаются патрубками с увеличенным до 90 мм диаметром, рифлением внутри и украшены логотипом AMG. Ощущение ширины задней части кузова ещё более усиливается за счёт узких двухсекционных задних фонарей. Свой вклад в улучшение аэродинамики вносит диффузор с двумя вертикальными двойными «плавниками» (у CLA 45 – четыре одиночных «плавника»), который, будучи удлинён вперёд в области середины автомобиля, действует более эффективно. Завершает автомобиль окрашенный в цвет кузова спойлер в виде накладки, расположенный на спойлере крыши или на крышке багажника (в случае CLA 45).

Ключевые элементы экстерьера, доступные в качестве опции:

Аэродинамический пакет AMG, который улучшает аэродинамический баланс автомобиля, в частности, за счёт модифицированного переднего спойлера (сплиттера) и дополнительных дефлекторов в переднем бампере, дополнительной лопасти диффузора, боковых спойлеров-накладок на заднем бампере, а также заднего антикрыла (А 45) либо увеличенного спойлера в виде накладки (CLA 45) в глянцевом чёрном исполнении. Эти решения повышают прижимные силы и вместе с этим также устойчивость автомобиля при движении с близкой к пределу динамикой 19-дюймовые легкосплавные диски с дизайном «5 двойных спиц», аэродинамически оптимизированные, в цвете «серый тантал» с полировкой либо в матовом чёрном исполнении с отполированной закраиной обода 19-дюймовые кованые диски с крестообразным дизайном спиц, в титаново-сером цвете с полировкой поверхности либо в матовом чёрном исполнении с отполированной закраиной обода, с имитацией выполненного из алюминия центрального крепления колеса Пакет AMG Night с элементами дизайна в чёрном глянцевом исполнении – к примеру, передним спойлером (сплиттером) и вставками в облицовке порогов, а также чёрными хромированными патрубками глушителей Пакет элементов внешней отделки «серебристым хромом», предполагающий исполнение в цвете «серебристый хром» переднего спойлера (сплиттера) и вставок в облицовке порогов

Усиленная во многих местах конструкция кузова

Конструкцию кузова инженеры AMG усилили здесь во многих местах, поскольку она лежит в основе точной управляемости, а также стабильности схождения и развала даже при усиленной эксплуатации автомобиля. Облегчённый элемент конструкции – так называемая «панель жёсткости», представляющая собой алюминиевую пластину, привинченную снизу под двигателем, повышает жёсткость передней части кузова на кручение. Кроме того, здесь применяются распорный элемент между передними амортизационными стойками, а также напоминающие по форме пистолет дополнительные элементы жёсткости (англ. Shotguns), которые, соединяя лонжероны с передними стойками кузова, призваны минимизировать движения передней части кузова. Диагональные распорки спереди и сзади в днище кузова тоже дополнительно повышают его жёсткость. Благодаря этому вся система ходовой части даже при близкой к пределу динамике очень точно откликается на действия водителя и даёт ему чёткую обратную связь – благодаря значительно меньшему скручиванию автомобиля вокруг продольной и поперечной осей, меньшим кренами и «клевкам» при прохождении поворотов, при торможении и при изменении нагрузки.

Силовая установка: новый турбированный четырёхцилиндровый агрегат с солидным запасом мощности

Развивая мощность до 310 кВт (421 л. с.), этот 2,0-литровый агрегат совершенно новой разработки является самым мощным в мире – в рамках крупносерийного производства – четырёхцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Таким образом, Mercedes-AMG превосходит своего предшественника по мощности на 30 кВт (40 л. с.). Максимальный крутящий момент также увеличился с 475 до 500 Н⋅м. С результатом литровой мощности в 155 кВт (211 л. с.) этот новый мощный турбированный агрегат от Mercedes-AMG даже опережает по мощности двигатели, устанавливаемые на многие знаменитые суперкары. Изготавливается новый высокоэффективный двигатель на инновационной производственной линии в Аффальтербахе по принципу «Один человек – один двигатель».

Четырёхцилиндровый двигатель, будучи доступен для 45-х моделей в двух модификациях, обеспечивает максимально динамичное движение вперёд, развивая 310 кВт (421 л.с.) в случае так называемой S-Модели и 285 кВт (387 л.с.) – в базовой версии. Такая логика предложения продукта уже оказалась успешной в моделях AMG Performance на базе двигателя V8, и она ещё лучше учитывает пожелания клиентов. Разгон с места до 100 км/ч новым компактным спорткарам удаётся за рекордное время: автомобилю A 45 S 4MATIC+ нужно для этого всего лишь 3,9 с (CLA 45 S 4MATIC+ – 4,0 с), базовая же модель A 45 4MATIC+ справляется с этим за 4,0 с (CLA 45 4 MATIC+ – за 4,1 с). Максимальная скорость в базовых моделях ограничивается электроникой на уровне 250 км/ч, в то время как S-Модели в стандартной комплектации могут разгоняться до 270 км/ч. При заказе доступного в качестве опции «Водительского пакета AMG» максимальная скорость и у базовых версий возрастёт до отметки 270 км/ч.

Помимо показателей мощности, новый двигатель впечатляет и своей немедленной ответной реакцией. Для этого кривая крутящего момента была тщательно сбалансирована («формирование крутящего момента», от англ. Torque shaping): максимальный крутящий момент 500 Н⋅м (480 Н⋅м для базовой версии) доступен в диапазоне 5000-5250 об/мин (4750-5000 об/мин в базовой версии). С такой конфигурацией инженеры AMG добились съёма мощности, аналогичного съёму мощности у атмосферного двигателя. При этом конструкторы двигателей смогли реализовать динамически возрастающую кривую крутящего момента в нижнем диапазоне оборотов двигателя и тем самым улучшить отклик двигателя на нажатия педали газа. Увеличивающийся крутящий момент на более высоких оборотах повышает плавность работы двигателя. Кроме того, высокий показатель максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя (до 7200 об/мин) подчёркивает спортивный характер данного двигателя.

Конструкция двигателя: умные детали

Новый двигатель отличается множеством интеллектуальных конструктивных элементов. По сравнению с поперечно установленным четырёхцилиндровым двигателем в 35-х моделях или своим предшественником, новый силовой агрегат повёрнут вокруг своей вертикальной оси на 180 градусов. Это означает, что турбокомпрессор и выпускной коллектор теперь расположены сзади по направлению движения, на стороне перегородки моторного отсека. Поэтому система впуска расположена спереди.

Такая конфигурация обеспечивает максимально плоскую и более выгодную с точки зрения аэродинамики конструкцию передней части кузова. Кроме того, новая компоновка позволяет значительно улучшить прохождение воздуха с меньшими расстояниями и меньшим отклонением – как на стороне впуска, так и на стороне выпуска.