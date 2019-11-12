Lada объявляет новые комплектации и цены на автомобили семейства Lada Vesta

LADA Vesta – новый двигатель и автоматическая трансмиссия на всех моделях семейства

Доплата за двигатель и автоматическую трансмиссию – 50 000 рублей

Обновленная комплектация Exclusive доступна на седане и SW

LADA объявляет новые комплектации и цены на автомобили семейства LADA Vesta – все модели (кроме LADA Vesta Sport) получили бесступенчатую автоматическую трансмиссию, которая устанавливается вместе со 113-сильным двигателем H4M

Стоимость новой LADA Vesta АТ седан – от 736 900 рублей, что делает ее одним из самых доступных автомобилей с автоматической трансмиссией в своем классе. Доплата за новый двигатель и автоматическую трансмиссию составляет 50 тысяч рублей.

Вместе с новым силовым агрегатом LADA Vesta получила расширенный список оборудования. Впервые в практике LADA применены зеркала с электроприводом складывания – они управляются как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на двери водителя. Кроме того, в списке оборудования на LADA Vesta появились обогрев рулевого колеса, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники.

На базовой версии LADA Vesta AТ седан в комплектации Classic с пакетом Start Plus в комплект оборудования входят кондиционер, 3-уровневый обогрев передних сидений, 2 подушки безопасности, задние дисковые тормоза, электронная система контроля устойчивости, охлаждаемый перчаточный ящик, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для пассажиров. Стоимость модели составляет от 736 900 рублей.

Автомобили с комплектом оборудования Comfort оснащаются такими системами как климат-контроль, электростеклоподъемники задних дверей, парктроник, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, аудиосистема. Внешне автомобиль отличается наружными ручками и зеркалами, окрашенными в цвет кузова. Седан LADA Vesta АТ Comfort стоит от 767 900 рублей.

LADA Vesta АТ в комплектации Luxe включает боковые подушки безопасности, противотуманные фары с функцией подсветки поворота, 16-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна, комбинированную обивку сидений (ткань и эко кожа), датчики дождя и света. Седан в комплектации Luxe предлагается от 829 900 рублей.

На LADA Vesta АТ предусмотрено несколько пакетов опций:

Multimedia для седана в комплектации Luxe дополнен рулевым колесом с обогревом и кожаной отделкой. Также включает мультимедийную систему с навигацией и камеру заднего вида, а для всех остальных моделей семейства в комплектации Luxe, дополнен мультимедийной системой с навигацией (7″ цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free, 6 динамиков), камерой заднего вида.

Prestige (для комплектации Luxe) комплектуется электрическим приводом складывания зеркал, подогревом рулевого колеса, подогревом задних сидений, камерой заднего вида, мультимедийной системой с навигацией, задним подлокотником, отделкой руля кожей, розеткой USB для задних пассажиров, атмосферной подсветкой салона, усиленной тонировкой задних стекол.

Комплектация Exclusive, отныне предлагаемая не только на седанах, но и на LADA Vesta SW, получила стилистические изменения. По своему оснащению она берет за основу комплектацию Luxe с пакетом Prestige, но в перечень дополнительных опций впервые включены черная обивка потолка, наружные зеркала черного цвета, антенна типа «акулий плавник», новые молдинги в салоне под алюминий, ткань внутренней отделки салона в эко-стиле, а также на седане – спойлер, текстильные коврики салона, стальные накладки на педали, особый дизайн 16-дюймовых литых дисков, хромированные накладки на пороги и патрубок выхлопа. Седан LADA Vesta в комплектации Exclusive стоит от 839 900 рублей.