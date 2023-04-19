Итоги 2022 финансового года Suzuki в России

Suzuki подвела итоги 2022 года и рассказала о продажах, самых значимых событиях, инициативах, партнёрствах и достижениях бренда за это время.

Официальный импортёр продукции Suzuki в России – компания ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС», продолжает успешно работать и улучшать уровень обслуживания клиентов бренда. Генеральным директором компании является г-н Мимото Казуаки, который имеет богатый опыт работы в автомобильной индустрии и обладает высокой квалификацией в управлении, дистрибуции, финансировании и розничных продажах. Это отражается на эффективности бизнеса и позиции бренда на рынке.

За период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года компания реализовала 652 автомобиля в России. Большая часть продаж пришлась на переднеприводные автомобили Vitara в комплектациях GL 1.6 МТ и 1.6 АТ GL+ (соответственно 210 и 107 автомобилей). В целом, самыми популярными моделями, представленными в дилерских центрах Suzuki, были Vitara – 476 проданных автомобилей, Jimny – 146 и SX4 – 30.

Окружающая среда

Suzuki уделяет большое внимание экологическому развитию и защите окружающей среды. В долгосрочной стратегии глобального офиса Suzuki важными темами являются проблемы изменения климата, загрязнения воздуха, нехватки воды и истощения природных ресурсов. Малолитражные автомобили Suzuki с небольшими и легкими кузовами выделяют меньше CO2 и требуют меньше ресурсов при производстве. К 2050 году Suzuki планирует серьезно сократить выбросы CO2 от новых автомобилей на 90% по сравнению с 2010 годом.

Бренд активно участвует в инициативах российского экоцентра «Сборка», фокусируясь на тренде по защите экологии. Suzuki поддержал идею сервиса для раздельного сбора отходов — экотакси, и выделил автомобили Suzuki для работы сервиса.

Любой желающий может оставить заявку на вывоз вторсырья, и компактный, но вместительный автомобиль Suzuki приедет на дом, чтобы забрать отходы на переработку, тем самым помогая избавить мусорные полигоны от обилия отходов.

Благотворительность

Компания Suzuki в России уже более 4 лет помогает благотворительному фонду «Дом с маяком». Для помощи неизлечимо больным подопечным фонда врачи и автоволонтёры используют 3 автомобиля Suzuki Vitara, которые характеризуются высокой проходимостью, безопасностью и манёвренностью. Компактные и надёжные Vitara были адаптированы под нужды фонда, и с их помощью доставляется необходимое оборудование и лекарства.

Работа выездной бригады распространяется от Талдома до Луховиц, от Сергиева Посада до Серпухова. За эти 4 года бригада смогла бы 5 раз обогнуть Землю. Suzuki гордится своим участием в этом благотворительном проекте и призывает всех желающих присоединиться к волонтёрскому авто- и мотодвижению.

Партнёрства

Компания Suzuki оказала поддержку штабу международного спортивного чемпионата X-Waters. В рамках партнёрства на различных этапах соревнований Suzuki предоставляла автомобиль Vitara организаторам мероприятий для обеспечения удобства, безопасности, максимальной мобильности и скорости. Suzuki Vitara оснащена системой полного привода ALLGRIP Select, которая отлично справлялась со сложными дорожными покрытиями при любых погодных условиях. На главном старте серии заплывов российского опен-вотер X-Waters Volga 2022, также поддержанном компанией Suzuki, приняло участие 2000 участников из 16 стран и 80 городов России. Для организации точек старта на другом берегу Волги, а также встречи партнёров и коллег, команда использовала Suzuki Vitara.

Летом 2022 года бренд Suzuki провёл необычный тест-драйв модели Suzuki Vitara, организовав скоростную гонку с поездом, следующим по самому длинному железнодорожному маршруту в мире Москва-Владивосток. На расстоянии более 9100 километров Suzuki Vitara справилась с дистанцией за 6 дней и даже обогнала пассажирский поезд. Это стало рекордным событием, так как до этого ни один автомобильный бренд не решался на подобную гонку. Данный челлендж в стиле “летнего драйва” был проведён брендом Suzuki вместе с компанией LAV Productions.

Премии

Ежегодная Премия «Внедорожник года», учреждённая популярным журналом «Клуб 4х4», уже 17 лет вручается достойным и востребованным брендам в области самого быстрорастущего автомобильного сегмента внедорожников и кроссоверов. И в сентябре 2022 года в номинации «Компактный внедорожник» победу вновь одержал один из бестселлеров бренда, Suzuki Jimny, набрав высшие баллы как по итогам «народного голосования», так и по мнению экспертов.

16 февраля 2023 года в рамках 13-го ежегодного автомобильного бизнес-форума «ForAuto 2023. Итоги и прогнозы авторынка» состоялось 9-е вручение премии Автостат Residual value 2023 (сохранность остаточной стоимости автомобиля). Легендарный бестселлер модельного ряда Suzuki Jimny в этот раз стал лидером в категории «Standart» в сегменте SUV (B) с коэффициентом остаточной стоимости, равным 134,2%. С самого старта продаж в 2018 году IV поколение Jimny ежегодно становится обладателем престижных автомобильных наград.

Клиентский сервис

Официальные дилеры предоставляют самый высокий уровень сервиса для владельцев автомобилей Suzuki, благодаря обученным и сертифицированным сотрудникам, использованию специализированного диагностического оборудования и соблюдению стандартов качества производителя. Гарантия распространяется на все автомобили, купленные у официальных дилеров, на 36 месяцев или 100 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Бренд также предлагает качественное постгарантийное обслуживание и специальные бонусные программы для владельцев автомобилей Suzuki. В дополнение к этому доступны программы «Suzuki Assistance» и «Продлённая гарантия», которые предоставляют защиту на дороге и от непредвиденных поломок.

При обращении к официальному дилеру всегда можно получить профессиональную консультацию специалистов и пройти комплексную проверку своего автомобиля по выгодной цене. Так Suzuki летом запустила давно знакомую клиентам акцию «Масляный сервис», с сентября «Комплексную проверку», а в декабре официальные дилеры бренда приглашали владельцев на Дни клиента «Suzuki Service Day». Сервисные акции направлены на выявление возможных неисправностей автомобиля, помогают владельцам выгодно и качественно подготовить свой автомобиль к дальнейшей эксплуатации, используя при этом оригинальные запасные части, регулярно поступающие на центральный склад компании. Также изо дня в день ведёт приём обращений Клиентская служба, стоящая на страже интересов клиентов Suzuki.

Suzuki в России вслед зарубежным коллегам придерживается концепции социальной ответственности и уделяет внимание окружающей среде. Компания поддерживает благотворительные и общественные проекты, а также демонстрирует свою заботу о клиентах, предлагая высококачественный сервис, гарантийное и постгарантийное обслуживание и бонусные программы для владельцев автомобилей.

Ирина Зеленцова, операционный директор «Сузуки Мотор Рус»