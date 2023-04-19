Итоги 2022 финансового года Suzuki в России

Итоги 2022 финансового года Suzuki в России
19 апреля 19:11 2023

Suzuki подвела итоги 2022 года и рассказала о продажах, самых значимых событиях, инициативах, партнёрствах и достижениях бренда за это время.

Официальный импортёр продукции Suzuki в России – компания ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС», продолжает успешно работать и улучшать уровень обслуживания клиентов бренда. Генеральным директором компании является г-н Мимото Казуаки, который имеет богатый опыт работы в автомобильной индустрии и обладает высокой квалификацией в управлении, дистрибуции, финансировании и розничных продажах. Это отражается на эффективности бизнеса и позиции бренда на рынке.

За период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года компания реализовала 652 автомобиля в России. Большая часть продаж пришлась на переднеприводные автомобили Vitara в комплектациях GL 1.6 МТ и 1.6 АТ GL+ (соответственно 210 и 107 автомобилей). В целом, самыми популярными моделями, представленными в дилерских центрах Suzuki, были Vitara – 476 проданных автомобилей, Jimny – 146 и SX4 – 30.

Окружающая среда

Suzuki уделяет большое внимание экологическому развитию и защите окружающей среды. В долгосрочной стратегии глобального офиса Suzuki важными темами являются проблемы изменения климата, загрязнения воздуха, нехватки воды и истощения природных ресурсов. Малолитражные автомобили Suzuki с небольшими и легкими кузовами выделяют меньше CO2 и требуют меньше ресурсов при производстве. К 2050 году Suzuki планирует серьезно сократить выбросы CO2 от новых автомобилей на 90% по сравнению с 2010 годом.

Бренд активно участвует в инициативах российского экоцентра «Сборка», фокусируясь на тренде по защите экологии. Suzuki поддержал идею сервиса для раздельного сбора отходов — экотакси, и выделил автомобили Suzuki для работы сервиса.

Любой желающий может оставить заявку на вывоз вторсырья, и компактный, но вместительный автомобиль Suzuki приедет на дом, чтобы забрать отходы на переработку, тем самым помогая избавить мусорные полигоны от обилия отходов.

Благотворительность

Компания Suzuki в России уже более 4 лет помогает благотворительному фонду «Дом с маяком». Для помощи неизлечимо больным подопечным фонда врачи и автоволонтёры используют 3 автомобиля Suzuki Vitara, которые характеризуются высокой проходимостью, безопасностью и манёвренностью. Компактные и надёжные Vitara были адаптированы под нужды фонда, и с их помощью доставляется необходимое оборудование и лекарства.

Работа выездной бригады распространяется от Талдома до Луховиц, от Сергиева Посада до Серпухова. За эти 4 года бригада смогла бы 5 раз обогнуть Землю. Suzuki гордится своим участием в этом благотворительном проекте и призывает всех желающих присоединиться к волонтёрскому авто- и мотодвижению.

Партнёрства

Компания Suzuki оказала поддержку штабу международного спортивного чемпионата X-Waters. В рамках партнёрства на различных этапах соревнований Suzuki предоставляла автомобиль Vitara организаторам мероприятий для обеспечения удобства, безопасности, максимальной мобильности и скорости. Suzuki Vitara оснащена системой полного привода ALLGRIP Select, которая отлично справлялась со сложными дорожными покрытиями при любых погодных условиях. На главном старте серии заплывов российского опен-вотер X-Waters Volga 2022, также поддержанном компанией Suzuki, приняло участие 2000 участников из 16 стран и 80 городов России. Для организации точек старта на другом берегу Волги, а также встречи партнёров и коллег, команда использовала Suzuki Vitara.

Летом 2022 года бренд Suzuki провёл необычный тест-драйв модели Suzuki Vitara, организовав скоростную гонку с поездом, следующим по самому длинному железнодорожному маршруту в мире Москва-Владивосток. На расстоянии более 9100 километров Suzuki Vitara справилась с дистанцией за 6 дней и даже обогнала пассажирский поезд. Это стало рекордным событием, так как до этого ни один автомобильный бренд не решался на подобную гонку. Данный челлендж в стиле “летнего драйва” был проведён брендом Suzuki вместе с компанией LAV Productions.

Премии

Ежегодная Премия «Внедорожник года», учреждённая популярным журналом «Клуб 4х4», уже 17 лет вручается достойным и востребованным брендам в области самого быстрорастущего автомобильного сегмента внедорожников и кроссоверов. И в сентябре 2022 года в номинации «Компактный внедорожник» победу вновь одержал один из бестселлеров бренда, Suzuki Jimny, набрав высшие баллы как по итогам «народного голосования», так и по мнению экспертов.

16 февраля 2023 года в рамках 13-го ежегодного автомобильного бизнес-форума «ForAuto 2023. Итоги и прогнозы авторынка» состоялось 9-е вручение премии Автостат Residual value 2023 (сохранность остаточной стоимости автомобиля). Легендарный бестселлер модельного ряда Suzuki Jimny в этот раз стал лидером в категории «Standart» в сегменте SUV (B) с коэффициентом остаточной стоимости, равным 134,2%. С самого старта продаж в 2018 году IV поколение Jimny ежегодно становится обладателем престижных автомобильных наград.

Клиентский сервис

Официальные дилеры предоставляют самый высокий уровень сервиса для владельцев автомобилей Suzuki, благодаря обученным и сертифицированным сотрудникам, использованию специализированного диагностического оборудования и соблюдению стандартов качества производителя. Гарантия распространяется на все автомобили, купленные у официальных дилеров, на 36 месяцев или 100 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Бренд также предлагает качественное постгарантийное обслуживание и специальные бонусные программы для владельцев автомобилей Suzuki. В дополнение к этому доступны программы «Suzuki Assistance» и «Продлённая гарантия», которые предоставляют защиту на дороге и от непредвиденных поломок.

При обращении к официальному дилеру всегда можно получить профессиональную консультацию специалистов и пройти комплексную проверку своего автомобиля по выгодной цене. Так Suzuki летом запустила давно знакомую клиентам акцию «Масляный сервис», с сентября «Комплексную проверку», а в декабре официальные дилеры бренда приглашали владельцев на Дни клиента «Suzuki Service Day». Сервисные акции направлены на выявление возможных неисправностей автомобиля, помогают владельцам выгодно и качественно подготовить свой автомобиль к дальнейшей эксплуатации, используя при этом оригинальные запасные части, регулярно поступающие на центральный склад компании. Также изо дня в день ведёт приём обращений Клиентская служба, стоящая на страже интересов клиентов Suzuki.

Suzuki в России вслед зарубежным коллегам придерживается концепции социальной ответственности и уделяет внимание окружающей среде. Компания поддерживает благотворительные и общественные проекты, а также демонстрирует свою заботу о клиентах, предлагая высококачественный сервис, гарантийное и постгарантийное обслуживание и бонусные программы для владельцев автомобилей.

Ирина Зеленцова, операционный директор «Сузуки Мотор Рус»
Ирина Зеленцова, операционный директор «Сузуки Мотор Рус»

«С 1962 года сотрудники Suzuki по всему миру следуют миссии компании, утверждённой её основателем г-ном Мичио Сузуки: “Если клиенту что-то нужно, мы должны сделать всё возможное, чтобы удовлетворить эту потребность. Упорная работа гарантирует успех”. Любой наш клиент – член большой дружной семьи Сузуки, и он всегда должен быть уверен в нашей поддержке и заботе. И, конечно, воплощая в жизнь социальные программы глобального офиса, мы стараемся поддерживать эти инициативы и в России даже в столь нелёгкое время. Благодарю всех сузуководов за преданность и веру в Suzuki».

Ирина Зеленцова, Операционный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»

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