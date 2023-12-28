Ключевые игроки российского транспортного рынка ознакомились с инновационным производством седельных тягачей SANY в Китае

Более 130 представителей российских транспортных и логистических компаний посетили инновационный завод SANY в Китае в октябре-ноябре 2023 года. Это событие было организовано ODIN Group, официальным дистрибьютором SANY в России, и стало первым знакомством отечественных специалистов с технологиями производства грузовой техники SANY.

Завод, расположенный в городе Чанша, является примером передовых производственных практик, использующих роботизацию и технологии на базе искусственного интеллекта. Он признан как одно из ведущих производственных предприятий в автомобильной отрасли Китая.

Российские гости получили возможность наблюдать за взаимодействием между техникой и роботами, изучить системы управления и контроля, а также принять участие в тестировании седельных тягачей SANY на различных видах топлива, включая электрическую тягу.

Представители компании ODIN Group выразили признательность партнерам за участие в этом визите, подчеркнув значимость обратной связи клиентов для адаптации продукции к российскому рынку.

Отзывы гостей завода SANY отражают их восторг и удивление перед технологическими возможностями предприятия. Генеральные директора российских компаний отмечают революционные изменения в производстве, скорость реализации инновационных идей, и восхищаются тем, как производитель учитывает мнение клиентов для улучшения продукции.

Этот визит подчеркнул не только важность сотрудничества между компаниями, но и поставил акцент на активное внимание производителя к потребностям и предпочтениям своих клиентов.