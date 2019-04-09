Новая модель Mercedes AMG – спортивный седан A 35 4Matic

Новый седан A 35 4MATIC расширяет актуальное портфолио моделей AMG, выступая в роли ещё одной привлекательной модели начального уровня

Он апеллирует к молодой целевой аудитории, которая ищет для себя решение, сочетающее высокую мощность с комфортабельным простором для пассажиров и багажа. Разгон с места до 100 км/ч за 4,8 с и максимальная скорость 250 км/ч (ограничена электроникой) удовлетворяют запросам данных клиентов к высокой динамике в сегменте компактных автомобилей.

«После очень успешного старта модели с кузовом «хэтчбек» события в сегменте компактных автомобилей AMG набирают обороты. Со спортивных седанов начиналась история Mercedes-AMG, они всегда составляли костяк этого бренда. С помощью нашего нового A 35 мы переносим эту историю в современность в виде очень привлекательной модели, которая открывает доступ в мир AMG и, кроме того, апеллирует к новой целевой аудитории»,– отметил Тобиас Мёрс, председатель правления Mercedes-AMG.

Очень просторный, но при этом компактный

Эта четырёхдверная модель с кузовом «седан», обладая колёсной базой в 2729 мм, демонстрирует мощные пропорции динамичного и в то же время компактного седана с по-спортивному короткими свесами кузова спереди и сзади. Характерными чертами дизайна AMG являются здесь решётка радиатора с двойной ламелью, передний бампер линии исполнения AMG Line с дефлекторами на воздухозаборниках, передним спойлером (сплиттером) и декоративными элементами цвета «серебристый хром».

На боковой части внимание на себя обращают аэродинамически оптимизированные 18-дюймовые колёсные диски с дизайном в виде сдвоенных спиц и облицовка порогов линии исполнения AMG Line. Мускулистое «плечо» кузова с проходящей под ним прецизионной, формирующей грани линией, подчёркивает совершенные объёмы боковой части кузова. Наружные зеркала заднего вида располагаются здесь, как и у спорткаров, на линии борта кузова. Предлагаемые в качестве опции 19-дюймовые колёсные диски усиливают свойственный AMG облик.

Двухсекционные задние фонари и новый диффузор подчёркивают ширину задней части кузова. Довершают её облик спойлер в виде накладки на крышке багажника и два круглых патрубка системы выпуска ОГ, максимально далеко разнесённых друг от друга.

Подлинная свобода: комфорт, обеспечиваемый внутренними габаритами

Повышению практической пользы автомобиля способствуют его габариты с показателями выше средних в плане простора на уровне плеч, локтей и над головой, а также ещё более удобная посадка на задние сиденья.

Что касается высоты потолка над сиденьями в задней части салона (944 мм), то тут седан A 35 4MATIC оказывается лидером своего сегмента. Его багажник обладает ёмкостью 420 л и рассчитан на эффективное практическое использование.

Проём багажника, насчитывая в ширину 950 мм, а по диагонали (между замком багажника и нижним краем заднего стекла) 462 мм, получился весьма большим. Благодаря этому можно будет с комфортом загружать и выгружать даже большие предметы багажа.

Особенно удобным этот процесс станет в сочетании с предлагаемым в качестве опции комфорт-пакетом KEYLESS-GO, включающим в себя функцию бесконтактного доступа HANDS-FREE ACCESS.

Повышающая комфорт функция HANDS-FREE ACCESS позволяет бесконтактно и в полностью автоматическом режиме открывать дверь багажника – посредством заведения ноги под задний бампер.

Прислушивается к словам, реагирует на жесты: мультимедийная система MBUX

В интерьере седана A 35 4MATIC новая мультимедийная система MBUX объединяет интуитивно понятную для пользователя логику управления и спортивный дизайн. Система MBUX формирует ещё более тесную связь между автомобилем, водителем и пассажирами.

Эмоциональное обыгрывание подчёркивает понятность структуры управления и характеризуется великолепной 3D-графикой в высочайшем разрешении. Визуально под общим внешним стеклом оба дисплея сливаются в единую широкоэкранную приборную панель и в качестве центрального элемента подчёркивают тем самым горизонтальную ориентацию дизайна интерьера.

И, разумеется, здесь также присутствует передовая система голосового управления, активируемая произнесением фразы «Привет, Мерседес!». Система MBUX с помощью искусственного интеллекта распознаёт и понимает практически любые предложения, связанные с информационно-развлекательной составляющей и управлением автомобиля, даже если они формулируются иносказательно.

Кроме того, при заказе доступного в качестве опции интерьер-ассистента MBUX станет возможным бесконтактное управление избранными функциями мультимедийной системы, а также включение и выключение фонаря для чтения.

Следуя собственному стилю: полностью цифровая комбинация приборов

Если говорить о комбинации приборов, то водитель может переключаться между тремя стилями отображения AMG. Особенно эффектно выглядит стиль «Суперспорт» с расположенным по центру круглым тахометром и находящимися слева и справа от него столбчатыми индикаторами дополнительной информации: они изображены таким образом, что, образуя трёхмерную перспективу, удаляются в глубину фона.

Через меню AMG водитель может выводить на экран различные специализированные индикаторы, как, например, «Warm-up» («Прогрев»), «Set-up» («Настройки»), «G-Force» («Перегрузки») и параметры двигателя.

Ориентированность на динамику подчёркивает также и мультимедийный дисплей с сенсорным экраном – за счёт такой присущей именно AMG индикации, как визуализация режимов движения, AMG TRACK PACE и данные телеметрии.

Нововведение здесь является также свойственная AMG центральная консоль с сенсорной панелью и дополнительными переключателями для управления системой ESP®, режимом ручного переключения передач и адаптивным регулированием амортизаторов (опция).

Центр управления динамикой: рулевое колесо AMG нового поколения

Формированию идеальной связи между водителем и автомобилем способствует также рулевое колесо AMG нового поколения. Уплощённый снизу обод рулевого колеса, отделанный в области захвата перфорированной кожей с контрастной декоративной прострочкой красного цвета, впечатляет как визуально, так и на ощупь.

Подрулевые переключатели передач с гальваническим покрытием делают возможным ещё более спортивный стиль вождения, позволяя переключать передачи вручную. С помощью интегрированных кнопок Touch Control можно интуитивно выбирать и по-разному, на свой вкус, располагать индикаторы на комбинации приборов и мультимедийной системе, проводя пальцем по экрану в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Предлагаемое в качестве опции рулевое колесо AMG Performance оснащается дополнительными инновационными элементами. Речь идёт о круглом поворотном переключателе с интегрированным в него дисплеем под правой спицей рулевого колеса, а также о двух вертикально ориентированных кнопках в виде цветных дисплеев с переключателями под левой спицей рулевого колеса.

Через поворотный переключатель можно напрямую управлять режимами движения AMG. Выбранный режим движения будет отображаться на цветном ЖК-дисплее, который непосредственно интегрирован в поворотный переключатель.

С помощью двух свободно назначаемых кнопок-дисплеев и дополнительных переключателей можно удобно управлять другими функциями AMG непосредственно с рулевого колеса.

Каждая требуемая функция будет отображаться в виде символа на другом ЖК-дисплее, и водителю нужно будет, легко прикасаясь к относящемуся сюда переключателю, задать соответствующую функцию. Тем самым можно задавать две функции AMG, исходя из персональных предпочтений, и менять настройки всего лишь прикосновением пальца.

Красное и чёрное – характерная для AMG цветовая комбинация

Для сидений доступна обивка искусственной кожей ARTICO в сочетании с микрофиброй DINAMICA чёрного цвета, контрастной прострочкой красного цвета и красными ремнями безопасности либо в варианте с искусственной кожей ARTICO цвета «чёрный/серая Нева». Дополнительные акценты в интерьере расставляют красная окантовка декоративного элемента, обтянутого микрофиброй DINAMICA, и дефлекторы обдува с красным кольцом.

С «панелью жёсткости» и распорками: усиленная конструкция кузова

Целенаправленные меры по повышению жёсткости передней части конструкции кузова лежат в основе точной управляемости, а также стабильности схождения и развала даже при усиленной эксплуатации автомобиля.

Так называемая «панель жёсткости», алюминиевая пластина, привинченная снизу под двигателем, повышает жёсткость передней части кузова на кручение. Две дополнительные диагональные распорки спереди на днище кузова также уменьшают скручивание и повышают жёсткость.

Отлично реагирует на педаль газа: 2,0-литровый турбированный четырёхцилиндровый двигатель 2,0-литровый турбированный двигатель впечатляет своей чрезвычайно быстрой реакцией на перемещения педали газа, высоким крутящим моментом (максимально 400 Н·м при 3000 об/мин), крайне высокими оборотами и свойственной AMG акустикой. Блок-картер, выполненный из высокопрочного и лёгкого, литого под давлением алюминия, снижает массу автомобиля в очень важном для его динамики месте.

Для наддува применяется двухканальный турбокомпрессор (Twin Scroll). Он сочетает оптимальную реакцию на низких оборотах двигателя с высоким ростом мощности на повышенных оборотах.

Корпус турбокомпрессора типа Twin Scroll разделён на два параллельных друг другу аэродинамических канала. В сочетании с также отделёнными друг от друга каналами отвода ОГ в выпускном коллекторе это позволяет раздельно управлять подачей ОГ на рабочее колесо турбины. Тем самым сводится к минимуму негативное взаимное влияние отдельных цилиндров при смене заряда. Это снижает противодавление ОГ и улучшает смену заряда, а также повышает КПД двигателя.

Система выпуска ОГ на серийной основе оборудуется автоматически регулируемой заслонкой в выпускном тракте. В зависимости от выбранного режима движения звучание будет варьироваться от сбалансированного до энергичного.

Технологические изыски ради большей экономичности

Высокотехнологичность нового четырёхцилиндрового двигателя подчёркивается множеством мер по повышению его экономичности. Среди них система регулируемых фаз газораспределения CAMTRONIC, интеллектуальное управление температурой двигателя и масла, высокоточные пьезоэлектрические инжекторы, а также зажигание рабочей смеси несколькими последовательными искровыми разрядами свечи. Применяемая при производстве двигателя патентованная технология CONICSHAPE® конического хонингования зеркал цилиндров уменьшает трение в конструкции двигателя, повышая тем самым его экономичность.

Переключаться быстрее: коробка передач с двойным сцеплением

Свой вклад в маневренный и динамичный характер нового седана А 35 4MATIC вносит также коробка передач AMG SPEEDSHIFT DCT 7G с двойным сцеплением. Передаточные числа подобраны таким образом, что водитель во всех скоростных диапазонах заметит, насколько быстро осуществляется разгон; это сочетается с быстрым переключением передач и оптимальным процессом переключения на высшие передачи.

Применяемая на серийной основе функция RACE START позволяет разгоняться с места с максимальным ускорением и дарит яркие по эмоциональности впечатления. Палитру функциональных возможностей данной коробки передач довершают «Кратковременный М-режим», позволяющий пользоваться подрулевыми переключателями во всех режимах движения, а также режим «М» для переключения передач вручную подрулевыми переключателями.

Регулируемый и способствующий высокой маневренности: полный привод AMG Performance 4MATIC

Динамика, маневренность и мощь – эти три понятия характеризуют полный привод, применяемый на серийной основе в новом седане AMG A 35 4MATIC. Регулируемый полный привод AMG Performance 4MATIC сочетает в себе способность обеспечивать максимально возможный уровень тягового усилия с умением доставлять массу удовольствия от вождения. Распределение момента осуществляется плавно, чтобы обеспечить управляемость при повышающейся динамике. Диапазон распределения начинается от чисто переднего привода и доходит до соотношения 50 : 50 между передней и задней осями.

Переменное распределение крутящего момента между передней и задней осями реализуется через интегрированную в главную передачу многодисковую фрикционную муфту. Процесс регулирования осуществляется электромеханическим способом. Распределение крутящего момента зависит не только от таких факторов, как скорость движения, величина продольного и поперечного ускорений, угол поворота колёс, но также и от разницы между частотой вращения отдельных колёс, выбранной передачи и положения педали акселератора.

Электромеханическое управление, в отличие от электрогидравлической системы, обладает преимуществами, нацеленными, прежде всего, на повышение динамики – в первую очередь, за счёт значительно более быстрой по своей реакции и не зависящей от числа оборотов активизации фрикционов во всём их рабочем диапазоне.

Вопрос настроя: всегда подходящий режим движения

Пять режимов движения AMG DYNAMIC SELECT «Скользко», «Комфорт», «Спорт», Спорт+» и «Индивидуальный» обеспечивают широкий диапазон изменения характеристик автомобиля, от нацеленных на комфорт до ориентированных на динамику. При этом изменяются такие ключевые параметры, как реакция двигателя и коробки передач.

Режим движения «Скользко» оптимально настроен на ситуацию, когда на проезжей части скользко или, когда она обледенела; он уменьшает мощность двигателя и делает характеристику крутящего момента более плавной.

Плавное переключение передач, более раннее переключение на следующую верхнюю передачу и система «ECO Start/Stop» поддерживают этот ориентированный на стабильность характер движения.

Режим движения «Комфорт» нацелен на комфортабельное движение с оптимизированным расходом топлива, в частности, за счёт очень раннего переключения на более высокую передачу. Подвеска и рулевое управления получают настройку с акцентом на комфорт, система «ECO Start/Stop» становится активна.

Режимы «Спорт» и «Спорт+» характеризуются маневренностью, особым удовольствием от вождения в сочетании со спортивной настройкой двигателя и коробки передач. Акустика турбированного двигателя становится более эффектной и выразительной. Система «ECO Start/Stop» выключена. Режим «Спорт+» характеризуется особой эмоциональностью благодаря перегазовке при переключении на нижние передачи, а также благодаря частичному отключению цилиндров посредством кратковременного и точно определённого отключения зажигания и впрыска при полной нагрузке.

«Индивидуальный» режим даёт возможность настраивать отдельные параметры с учётом персональных предпочтений и сохранять их в системе. Кроме того, здесь в настройках привода «Reduced» («Сниженный») и «Moderate» («Умеренный») доступна также функция движения «под парусом».

Объединяя маневренность с курсовой устойчивостью: AMG DYNAMICS

Новой интересной особенностью нового A 35 4MATIC стала система AMG DYNAMICS, связанная с режимами движения AMG DYNAMIC SELECT. Эта интегрированная система регулирования динамики расширяет стабилизирующие функции системы ESP®, направляя её вмешательство на повышение маневренности автомобиля в соответствии с пожеланиями водителя.

При динамичном прохождении поворотов кратковременный тормозной импульс на заднее колесо, находящееся на внутренней стороне поворота, вызывает заданный момент рысканья автомобиля вокруг своей вертикальной оси. В результате автомобиль A 35 4MATIC мгновенно и очень точно реагирует на повороты рулевого колеса.

Различные по характеру проявления системы AMG DYNAMICS описываются понятиями «Basic» («Базовый») и «Advanced» («Продвинутый»). На мультимедийном дисплее при выборе режимов движения новый символ AMG DYNAMICS отображается с соответствующим дополнительным атрибутом. В режиме движения «Индивидуальный» водитель может самостоятельно задавать программы AMG DYNAMICS.