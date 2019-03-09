Suzuki Jimny вошел в ТОП-3 в двух номинациях конкурса «World Car Awards»

Suzuki Jimny претендует на победу в двух номинациях «World Car Awards»

Внедорожник претендует на победу в категориях «Мировой городской автомобиль года» и «Мировой автомобильный дизайн года».

Тройку финалистов определило международное жюри из 86 автомобильных журналистов. Полный список, состоящий из 6 номинаций, объявили 5 марта в рамках Международного Автомобильного Салона в Женеве (GIMS2019). Представители СМИ из разных стран мира в течение года протестировали все автомобили, представленные в списке конкурса, и определили лучших в своих классах. Победителей объявят 17 апреля на Нью-Йоркском Международном Автосалоне (NYIAS). Конкурс «World Car Awards» проводится с 2003 года и является наиболее авторитетным в автомобильной индустрии.

Suzuki Jimny сменил поколение в 2018 году и стал одной из самых ярких премьер года. Сохранив свои традиционные преимущества, такие как рамная конструкция, выдающийся клиренс и универсальность, внедорожник приобрел черты настоящего дизайнерского автомобиля. В России Suzuki Jimny появится во втором полугодии 2019 года.