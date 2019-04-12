Чемпионы кросс-кантри сойдутся в борьбе за первенство на “Шелковом пути”

Ралли “Шелковый путь” начнется из Иркутска, неподалеку от берегов озера Байкал. Это будет яркое приключение из десяти разнообразных и техничных этапов: по Восточной Сибири, через Монголию с севера на юг и в океан дюн пустыни Гоби. Финиш ралли состоится в Дуньхуане (Китай).
Такие крупные команды как Red Bull KTM Factory Racing и Rockstar Energy HUSQVARNA Factory собираются отправить на это долгожданное автоспортивное «рандеву» не менее пяти райдеров. И пока австралиец Тоби Прайс из KTM победитель последнего “ДАКАРа”, и чилиец Пабло Кинтанилья из Husqvarna активно восстанавливаются после травм, обе команды уже готовят к бою своих лучших райдеров: Сэма Сандерлэнда (Великобритания), Лусиано Бенавидеса (Аргентина), Лайю Санс (Испания) и чемпиона MX и SX Эндрю Шорта (США).
Лайя Санс
“Открывать для себя новые территории – это невероятный опыт для любого поклонника этого вида спорта”, – признается Хорди Виладомс, менеджер команды Red Bull KTM Factory Racing. “Ралли “Шелковый путь” всегда будет номером один как для гонщиков, так и для всей команды. И так как наши Сэм Сандерлэнд и Лусиано Бенавидес сейчас лидируют в Чемпионате мира, мы выставим самый конкурентоспособный состав на старт в России”.
“Мы очень ждем старта следующего “Шелкового пути”, – подчеркивает Пела Рене, менеджер команды Rockstar Energy HUSQVARNA Factory. “Всегда интересно открыть для себя новые ландшафты, и мы искренне надеемся, что у нас получится отправить и Энди (Шорта), и Пабло (Кинтанилью), восстановление которых продвигается весьма успешно”.
Энди Шорт
Monster Energy HONDA Team обещает выставить по меньшей мере трех райдеров, а основной целью сезона “команда мечты” наметила себе победу на ралли “Шелковый путь”.
“Мы убеждены, что ралли “Шелковый путь-2019″ станет невероятным вызовом для нашей команды”, – объясняет менеджер Monster Energy HONDA Team Рауль Кастеллс, – “Потому, что мы впервые столкнемся с ралли такого формата в рамках чемпионата мира. Наши мотоциклы и гонщики впервые проедут по России, Монголии и Китаю. Это станет идеальной подготовкой к “ДАКАР-2020”.
Особенно амбициозно заявляет о себе команда Yamalube YAMAHA Official Rally Team, выставляя на гонку французов Адриена Ван Беверена и Ксавье Де Султре, а также аргентинца Франко Кайми.
“Три наших гонщика и вся команда очень ждут старта”, – рассказывает Хосе Лелуар, менеджер “синих”. “Они поедут по этой части света впервые, а Россия, Монголия и Китай – это невероятные площадки для автоспортивного мероприятия. В программе 10 дней гонки и 5 000 километров – это интересный вызов, и наши гонщики готовы его принять. Последний раз Yamaha была представлена на ралли Париж-Москва-Пекин в 1992 году, когда выиграл Стефан Петрансель. Мы желаем нашим бойцам получить возможность увековечить бренд в истории на “Шелковом пути”.
Команда SHERCO TVS отмечает, что “Шелковый путь” является важным пунктом программы их гоночного сезона. Менеджер команды Дэвид Кастю официально объявил о своем выборе:
“Мы планируем заявить три мотоцикла”, – сообщает он по пути с ралли “Мерзуга”. “К участию ожидаются Лоренцо Сантолино, Майкл Метж и наш индийский гонщик Аравинд Прабхакар. Мы идем за «Шелковым путем» и за его организаторами. Мы мечтаем опробовать эти новые территории и новый формат организации. Все от менеджеров до пилотов, экипажей технической поддержки и механиков находятся в предвкушении того, чтобы стать частью этого невероятного приключения. Мы повысим количество тест-драйвов и усилим подготовку сообразно протяженности и сложности мероприятия”.
В ближайшее время также будут утверждены два райдера команды HERO Motorsport Team Rally, которые добавятся к списку выдающихся участников ралли в категории “мото”.
Сэм Сандерленд
C 2014 года www.amsrus.ru