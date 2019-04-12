Чемпионы кросс-кантри сойдутся в борьбе за первенство на “Шелковом пути”

Шесть ведущих команд уже подали заявки на участие, так что “Шелковый путь” может смело претендовать на титул одного из главных событий года.

Ралли “Шелковый путь” начнется из Иркутска, неподалеку от берегов озера Байкал. Это будет яркое приключение из десяти разнообразных и техничных этапов: по Восточной Сибири, через Монголию с севера на юг и в океан дюн пустыни Гоби. Финиш ралли состоится в Дуньхуане (Китай).

Такие крупные команды как Red Bull KTM Factory Racing и Rockstar Energy HUSQVARNA Factory собираются отправить на это долгожданное автоспортивное «рандеву» не менее пяти райдеров. И пока австралиец Тоби Прайс из KTM победитель последнего “ДАКАРа”, и чилиец Пабло Кинтанилья из Husqvarna активно восстанавливаются после травм, обе команды уже готовят к бою своих лучших райдеров: Сэма Сандерлэнда (Великобритания), Лусиано Бенавидеса (Аргентина), Лайю Санс (Испания) и чемпиона MX и SX Эндрю Шорта (США).

“Открывать для себя новые территории – это невероятный опыт для любого поклонника этого вида спорта”, – признается Хорди Виладомс, менеджер команды Red Bull KTM Factory Racing. “Ралли “Шелковый путь” всегда будет номером один как для гонщиков, так и для всей команды. И так как наши Сэм Сандерлэнд и Лусиано Бенавидес сейчас лидируют в Чемпионате мира, мы выставим самый конкурентоспособный состав на старт в России”.

“Мы очень ждем старта следующего “Шелкового пути”, – подчеркивает Пела Рене, менеджер команды Rockstar Energy HUSQVARNA Factory. “Всегда интересно открыть для себя новые ландшафты, и мы искренне надеемся, что у нас получится отправить и Энди (Шорта), и Пабло (Кинтанилью), восстановление которых продвигается весьма успешно”.

Monster Energy HONDA Team обещает выставить по меньшей мере трех райдеров, а основной целью сезона “команда мечты” наметила себе победу на ралли “Шелковый путь”.

“Мы убеждены, что ралли “Шелковый путь-2019″ станет невероятным вызовом для нашей команды”, – объясняет менеджер Monster Energy HONDA Team Рауль Кастеллс, – “Потому, что мы впервые столкнемся с ралли такого формата в рамках чемпионата мира. Наши мотоциклы и гонщики впервые проедут по России, Монголии и Китаю. Это станет идеальной подготовкой к “ДАКАР-2020”.

Особенно амбициозно заявляет о себе команда Yamalube YAMAHA Official Rally Team, выставляя на гонку французов Адриена Ван Беверена и Ксавье Де Султре, а также аргентинца Франко Кайми.

“Три наших гонщика и вся команда очень ждут старта”, – рассказывает Хосе Лелуар, менеджер “синих”. “Они поедут по этой части света впервые, а Россия, Монголия и Китай – это невероятные площадки для автоспортивного мероприятия. В программе 10 дней гонки и 5 000 километров – это интересный вызов, и наши гонщики готовы его принять. Последний раз Yamaha была представлена на ралли Париж-Москва-Пекин в 1992 году, когда выиграл Стефан Петрансель. Мы желаем нашим бойцам получить возможность увековечить бренд в истории на “Шелковом пути”.

Команда SHERCO TVS отмечает, что “Шелковый путь” является важным пунктом программы их гоночного сезона. Менеджер команды Дэвид Кастю официально объявил о своем выборе:

“Мы планируем заявить три мотоцикла”, – сообщает он по пути с ралли “Мерзуга”. “К участию ожидаются Лоренцо Сантолино, Майкл Метж и наш индийский гонщик Аравинд Прабхакар. Мы идем за «Шелковым путем» и за его организаторами. Мы мечтаем опробовать эти новые территории и новый формат организации. Все от менеджеров до пилотов, экипажей технической поддержки и механиков находятся в предвкушении того, чтобы стать частью этого невероятного приключения. Мы повысим количество тест-драйвов и усилим подготовку сообразно протяженности и сложности мероприятия”.

В ближайшее время также будут утверждены два райдера команды HERO Motorsport Team Rally, которые добавятся к списку выдающихся участников ралли в категории “мото”.