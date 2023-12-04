Новый Proace Max предлагает мощность, вместительность и эффективность

Первый представитель Toyota в сегменте крупных коммерческих фургонов в Европе;

Полностью электрическая силовая установка доступна для выбора нулевых выбросов вредных веществ без ущерба от автомобиля окружающей среде;

Также доступны эффективные традиционные силовые установки;

Шесть конфигураций для максимальной вместимости, перевозки грузов и буксировочной способности;

Динамичный, современный дизайн и последнее оборудование на борту;

Полный набор активных и пассивных систем помощи водителю Toyota Safety Sense;

PROACE MAX завершает обширную линейку коммерческих автомобилей Toyota Professional, доступных к 2024 году.

Toyota Proace Max 2024

Совершенно новый Toyota PROACE MAX объединяет мощную грузоподъемность и ведущую в классе вместимость с эффективным управлением и смелым, прочным дизайном. Как первый крупногабаритный коммерческий фургон Toyota в Европе, PROACE MAX присоединяется к расширенной семье автомобилей PROACE наряду с обновленными PROACE и PROACE CITY в рамках всеобъемлющего портфеля коммерческих автомобилей Toyota Professional.

Новая электрическая силовая установка на батареях обеспечивает отзывчивое управление, комфорт во время поездок и высокую грузоподъемность в различных конфигурациях, подходящих для любой задачи, не жертвуя при этом практичностью или надежностью. Электрический PROACE MAX на батареях завершает полностью электрифицированную семью фургонов и пассажирских автомобилей PROACE, подчеркивая многовекторный подход Toyota к достижению углеродной нейтральности. Toyota считает, что все клиенты, включая тех, кто приобретает транспортные средства для коммерческого использования, нуждаются в разнообразных доступных и практичных вариантах для ускорения снижения выбросов CO2 уже сейчас и вклада в переход к мобильности с нулевыми выбросами в будущем.

Помимо впечатляющих характеристик производительности, PROACE MAX гордится заметным внешним дизайном, сосредоточенным вокруг его уникального переднего фасада с элегантным верхним элементом, сочетающимся с цветом кузова, который продолжается вокруг матово-черной решетки и аккуратно переходит в цветосообразный передний бампер.

Full LED фары, а также противотуманные фары с функцией поворотного света для лучшей видимости, создают смелый и прочный облик, матовая черная решетка и уникальные 16-дюймовые легкосплавные колеса на моделях высшего класса Comfort.

Внутри крепкой, но комфортабельной кабины модели Comfort представлен современный цветной 7-дюймовый цифровой инструментальный щиток, четко передающий информацию, а полностью подключенный мультимедийный опыт включает в себя высококачественный 10-дюймовый сенсорный экран. Практичный центральный подстаканник, удобные опции хранения на панели и стильная хромированная отделка завершают практичный, современный вид.

Универсальность с исключительной грузоподъемностью

Новый PROACE MAX предлагает широкий выбор размеров, что позволяет клиентам подобрать идеальный вариант под свои нужды, включая специализированные задачи, благодаря гибким возможностям настройки.

В полнофункциональном формате доступно шесть различных размеров с двумя вариантами колесной базы (3450 мм и 4035 мм), тремя вариантами длины (5413 мм, 5998 мм и 6363 мм) и тремя вариантами высоты (2254 мм, 2524 мм и 2764 мм). Эти вариации обеспечивают грузовой отсек объемом от 10 м³ до 17 м³, достаточный для размещения пяти европоддонов с комфортом.

PROACE MAX также может быть настроен для выполнения специализированных задач. Его заводские варианты включают одно- или трехсторонний самосвал и бортовую платформу, включая Crew Cab с четырьмя дополнительными сиденьями, увеличивая общее количество мест до семи.

Вес автомобиля варьируется от 3300 кг до 3500 кг для дизельной версии PROACE MAX и от 3500 кг до 4250 кг для электрических вариантов. Все варианты обладают впечатляющей грузоподъемностью и буксировочной способностью. Электрический PROACE MAX предлагает грузоподъемность 1500 кг и возможность буксировки 2400 кг, в то время как дизельные версии могут перевозить до 1425 кг и буксировать до 3000 кг в зависимости от размеров и конфигурации.

Загрузка и выгрузка PROACE MAX упрощены благодаря полноценным дверям с широким прямоугольным проемом шириной до 1562 мм и высотой до 2030 мм, с низким порогом для легкого доступа. Двери открываются на 270 градусов, обеспечивая максимальное увеличение доступного грузового пространства, а сдвижная боковая дверь раскрывается на 1,25 м, достаточно широко для загрузки европоддона.

Варианты трансмиссии

Мощная аккумуляторная трансмиссия придает новому PROACE MAX высокую производительность, комфорт и экономичность, характерные для электромобилей.

Это позволяет автомобилю с легкостью справляться с самыми тяжелыми задачами благодаря мощности 270 л.с. по стандарту DIN (200 кВт) и уверенному крутящему моменту 410 Нм, обеспечивая легкость и комфорт в езде, присущие электромобилям.

Полностью электрический PROACE MAX обладает запасом хода до 420 км (стандарт WTLP), достаточным для повседневной эксплуатации. Три режима вождения – Eco, Normal и Power – позволяют регулировать ускорение и максимальную скорость, обеспечивая баланс между производительностью и запасом хода.

Батарея емкостью 110 кВтч может быть заряжена до 80% всего за 55 минут благодаря системе быстрой зарядки мощностью до 150 кВт, сокращая время простоя в длительных поездках. Также предусмотрено бортовое зарядное устройство переменного тока мощностью 11 кВт для удобной зарядки дома или на работе.

В дополнение к этому, новейший дизельный двигатель соответствует стандарту Евро 6E и предлагает варианты от 120 л.с. по DIN (88 кВт) до 180 л.с. по DIN (132 кВт), обеспечивая низкий уровень выбросов всего 198 г/км (стандарт WTLP).

Как для электрических, так и для дизельных версий доступен передний привод, который является стандартом для крупногабаритных коммерческих фургонов.

Персонализация и аксессуары

Работоспособный PROACE MAX предлагается также в формате «кузов на раме», что дает клиентам возможность создавать индивидуальные решения под свои бизнес-потребности.

Платформа Platform Cab с плоской задней частью и Chassis Cab с открытой лестничной рамой позволяют адаптировать автомобиль для специализированных задач. Обе конфигурации доступны в стандартной длине 5943 мм или удлиненной 6308 мм, а вариант Crew Cab предлагается для дополнительных сидений с аккумуляторной трансмиссией, доступной для всех вариантов, кроме более длинного Platform Cab.

PROACE MAX также оснащен широким спектром аксессуаров для внутренней защиты, перевозки грузов и обеспечения безопасности.

Внутренняя защита обеспечивается покрытиями для пола, колесных арок и боковых панелей, предотвращающими износ при повседневной загрузке и разгрузке. Варианты выполнены из дерева или полипропилена, а крепежные рельсы и грузовые ремни помогают надежно закрепить груз.

Дополнительное пространство для хранения можно создать с помощью платформы на крыше или багажника, к которым можно подняться по лестнице на задней двери или изнутри кабины. Комплект стеллажей включает полы, рамы и полки, доступные для приобретения.

Toyota Safety Sense

Предусмотренное психологическое спокойствие входит в стандартное оснащение PROACE MAX благодаря расширенному и уникальному набору функций помощи водителю Toyota Safety Sense. Эти функции обеспечивают защиту автомобиля и акцентируют внимание на безопасном вождении.

PROACE MAX выделяется в своем классе благодаря системе помощи при боковом ветре, стабилизирующей автомобиль в условиях сильного ветра. Это снижает риск непреднамеренного отклонения от желаемой полосы движения и повышает уровень безопасности.

В случае инцидента уникальная функция PROACE MAX, записывающая данные о событии, собирает и сохраняет информацию о работе и состоянии автомобиля до, во время и после удара. Это обеспечивает полную ясность и прозрачность в произошедших событиях.

Новый ассистент движения в пробке, продолжение удобного адаптивного круиз-контроля, помогает водителю в условиях заторов. Эта функция позволяет водителю освободить ноги от педалей в стоячем движении, автоматически подстраиваясь под движение автомобилей впереди.

PROACE MAX упрощает парковку благодаря наличию до 16 датчиков вокруг автомобиля, минимизируя стресс при безопасном маневрировании в ограниченном пространстве.

Toyota Smart Connect

Новейшая мультимедийная платформа Toyota с более мощной вычислительной мощностью, более быстрым откликом, более интуитивно понятным управлением и новыми функциями установлена ​​на моделях PROACE MAX высокого класса.

10-дюймовый сенсорный дисплей высокой четкости обеспечивает лучшую видимость в различных условиях освещения, имеет понятный, понятный и простой интерфейс, а также встроенную SIM-карту для постоянного подключения.

Навигация использует преимущества подключенных облачных сервисов для обеспечения постоянной навигации, которая предоставляет самую свежую информацию о дорожных событиях с помощью функции Live Road Events на основе отзывов сообщества, чтобы сделать путешествие максимально плавным.

Беспроводное подключение к смартфону возможно с помощью Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, с помощью приложения для смартфона с подключенными службами владельцы могут удаленно управлять такими функциями, как запирание и разблокировка автомобиля, а также бортовым климат-контролем (зависит от рынка).

Сопутствующее приложение для смартфона MyToyota предоставляет клиентам доступ к дополнительным подключенным услугам и полезной информации об автомобиле, включая данные о пробеге, скорости и ускорении, а также напоминания о необходимости технического обслуживания.

Европейское производство

Новый PROACE MAX представляет собой результат более глубокого сотрудничества между Toyota Motor Europe и Stellantis, которое началось в 2012 году и позволяет обеим компаниям получить выгоду от разработки и оптимизации производственных затрат. Заводы Stellantis в Гливице (Польша) и Атессе (Италия) будут производить PROACE MAX.

Новый PROACE MAX поступит в продажу в 2024 году.

Примечание. Все характеристики нового PROACE MAX подлежат омологации. Окончательные характеристики будут подтверждены при запуске полного продукта.