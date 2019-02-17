Marcos возвращается

Джем Марш воскресил бренд Marcos в 1981 году, предлагая предыдущие автомобили GT в качестве комплектов для сборки.

Для установки на автомобили предусматривались двигатели Ford и Triumph. До 1989 года было продано около 130 комплектов.

В 1983 году был представлен Marcos Mantula, внешне очень похожий на старый GT, но теперь оснащенный 3,5-литровым двигателем Rover V8 с 5-ступенчатой коробкой передач. Этот легкосплавный двигатель весил меньше, чем предыдущие шестицилиндровые чугунные блоки, уменьшая общий вес автомобиля до 900 кг и делая его конкурентоспособным по сравнению с другими спортивными автомобилями, такими как TVR и Morgan. В 1986 году модель стала доступна в качестве кабриолета – Marcos Spyder. В 1989 году на автомобилях начали устанавливать независимую заднюю подвеску вместе с 7-дюймовым дифференциалом Ford Sierra и задними дисковыми тормозами. Всего было выпущено около 170 купе и 119 кабриолетов данной модели.

Запущенный в 1991 году Marcos Martina был внешне очень похож на Mantula, но имел расширенные передние колесные арки. На него устанавливались рулевое управление, подвеска и 2-литровый четырехцилиндровый двигатель Ford Cortina. Было произведено около 80 экземпляров. Первоначально автомобиль был доступен как комплект для самостоятельной сборки, однако с 1992 года машины начали собирать непосредственно на заводе. Производство Marcos Martina прекратилось в 1993 году.

Как было сказано ранее, с 1992 года Marcos перестал выпускать автомобили в виде комплектов для сборки. Тогда же компания запустила в производство модель Mantara, которая продавалась через дилеров в ограниченном количестве. Основным отличием Mantara от Mantula было применение передней подвески МакФерсона. Это повлекло изменение внешнего вида, которое выражалось в более широких арках колес. Кроме того, чтобы придать автомобилю более современный вид была изменена форма задних фонарей. Так же на автомобиле впервые был применен усилитель рулевого управления. В стандартную комплектацию Mantara входил 3,9-литровый двигатель V8. В качестве опции предлагался 4,6-литровый V8.

Marcos GTS был версией Mantara, оснащенной 2-литровым двигателем Rover Tomcat, и имел несколько иной капот с более плавными линиями, широкие фары и более глубокий спойлер.

Для возвращения к участию в гонках класса GT компанией был выпущен ряд модифицированных Mantara в различных версиях LM (Le Mans). Для того, чтобы пройти нужную квалификацию было выпущено ограниченное количество автомобилей для дорог общего пользования. Так появились LM400 с V-образным восьми цилиндровым двигателем Rover объемом 3.9 литра, LM500 с 5-литровым V8 Rover и LM600 с 6-литровым мотором Chevrolet V8. Всего было произведено 30 дорожных автомобилей LM и из них только один LM600.

В 1997 году название Mantis было повторно использовано компанией. Автомобиль имел кузова типа купе или кабриолет, оснащался 4,6-литровым алюминиевым двигателем Ford мощностью 332 л.с. и развивал скорость 270 км/ч. Для размещения двигателя капот Mantis был значительно изменен по сравнению с предыдущей линейкой автомобилей LM, на базе которых он был разработан.

В 1998 году появилась модель Mantis GT, двигатель которой снабжался нагнетателем и выдавал 506 л. с., что позволяло машине разгоняться до 100 км/ч за 3,7 секунды.

Всего был выпущен 51 Mantis, из которых 16 в версии GT.

В 1997 году модель Mantara получила обновленный капот от модели GTS, новую заднюю часть, 2.0, 4.0 и 4.6-литровые двигатели Rover, и превратилась в Marcos Mantaray. Общее заводское производство составило 26 автомобилей и 1 шасси.

В 2000 году компания Marcos обанкротилась и была возрождена в 2002 как Marcos Engineering ltd при финансовой поддержке Тони Стеллиги. Просуществовав до 2007 года и выпустив ряд занимательных моделей, таких как TSO, TSO GT и GT2, компания ликвидировалась.

В 2010 году права на имя Marcos были куплены Тони Брауном и в 2013 компания Marcos Cars Ltd произвела на свет прототип Spirit 220.

Интеллектуальные права Marcos, включая стандартный логотип, используемый на всех автомобилях, принадлежат Marcos Heritage Spares Ltd. Компания базируется в Уилтшире.