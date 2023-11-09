Авито Авто проведет Федеральную дилерскую конференцию в Москве

23 ноября 2023 года в Москве Авито Авто проведет федеральную дилерскую конференцию “Высшая Передача” для профессионалов автомобильной отрасли России. В рамках мероприятия топ-менеджеры и руководители автоотрасли подведут итоги года для российского автобизнеса, обсудят актуальные тренды авторынка России и кейсы ключевых игроков отрасли.

На итоговой федеральной конференции “Высшая Передача” в Москве представители Авито Авто и приглашенные гости обсудят аналитику рынка России. Представители Автохаб поднимут вопросы мотивации, удержания и развития команд. На конференции выступит Андрей Рыбинцев, директор по работе с данными в Авито Авто, и расскажет о роли искусственного интеллекта в работе с онлайн-платформой.

Первый автомобильный маркетплейс Fresh поделится опытом, как масштабировать бизнес с помощью Авито. Группа Самолет расскажет об опыте девелопера по работе с классифайдами. Представитель БорисХоф представит решения для масштабирования продаж премиальных китайских электрокаров.

На мероприятии пройдет награждение победителей первого конкурса для маркетологов среди классифайдов – “Маркетолог года 2023” по версии Авито Авто.

Конференция будет доступна в двух форматах: офлайн и онлайн. Дополнительная информация, регистрация на событие – на странице мероприятия. Для прохода на конференцию необходим документ, удостоверяющий личность. Участие бесплатное.