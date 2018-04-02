Audi Q5 получит прибавку по длине 10

Audi презентовала удлиненную версию кроссовера Q5, предназначенную для китайского рынка.

Новинка под названием Audi Q5L получила прибавку по длине в 88 миллиметров в сравнении с обычной «пятеркой». Судя по всему, Audi Q5L тоже будет собираться на заводе в Чангуне.

Напомним, что с конца 2014 года здесь производится стандартная «пятерка», причем заводские мощности достигают 150 тысяч машин в год. Благодаря прибавке почти в 9 сантиметров, длина кроссовера теперь составляет 4765 мм при колесной базе в 2.9 метра. В списке оборудования удлиненного Q5L, как сообщают Автоновости дня, значатся навигационная система с проекционным экраном, матричные передние фары и т.д.

Под капотом новинки располагается 2.0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который имеет два варианта мощности. Базовая версия развивает 190 «лошадей», а «топовые» исполнения оснащаются 252-сильным вариантом. В обоих случаях в качестве трансмиссии используется 7-скоростной «робот» и полный привод Quattro.