Больше трети россиян выбирают автомобиль

Больше трети россиян выбирают автомобиль
26 сентября 12:11 2023

35% россиян считают, что личный автомобиль лучше других альтернатив подходит для поездки на работу

Эксперты из команд СберАвто и Работа.ру, предоставляющих онлайн-сервисы для автомобильных сделок и поиска работы, провели исследование с целью разгадать, как жители России достигают своих рабочих мест и сколько времени уделяют путешествию. Анкета была заполнена более чем 3500 пользователями Работа.ру, старше 18 лет и проживающими в разных регионах страны.

Исследование выявило следующие предпочтения: 28% участников опроса выбирают наземный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай) как способ перемещения до места работы. 22% респондентов предпочитают использовать личный автомобиль для поездок на работу. 14% отдают предпочтение подземному общественному транспорту. Также 14% респондентов предпочитают добираться до работы пешком. На электричке ездят 4% респондентов, а также есть 4%, кто не использует транспорт вовсе из-за особенностей своего графика работы. Велосипед или самокат выбирают по 2% опрошенных, так же, как и такси и каршеринг.

Место проведения опроса: Россия, все регионы

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: более 3 500 респондентов
Время проведения: сентябрь 2023 года

Как вы добираетесь до места работы?

На наземном общественном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай)            28%
На личном автомобиле        22%
На подземном общественном транспорте (метро)                         14%
Пешком           14%
Не езжу на работу в связи с особенностями графика  4%
На электричке4%
На велосипеде / самокате  2%
На такси / каршеринге         2%
Другое              10%
Как вы добираетесь до места работы?

Согласно исследованию, 40% россиян проводят на дорогу от дома до рабочего места и обратно в среднем от 30 минут до одного часа, в то время как каждый третий человек (33%) укладывается в менее чем 30 минут. Важно отметить, что 22% опрошенных тратят в среднем от одного до двух часов на дорогу, в то время как 5% приходится дорабатывать более чем два часа, чтобы достичь места работы.

Место проведения опроса: Россия, все регионы

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: более 3 500 респондентов
Время проведения: сентябрь 2023 года

Сколько времени в среднем у вас занимает дорога от дома до работы в один конец?

От 30 минут до 1 часа             40%
Менее 30 минут         33%
От 1 часа до 2 часов22%
Более 2 часов5%
Сколько времени в среднем у вас занимает дорога от дома до работы в один конец?

Мнение россиян разнообразно, когда дело касается выбора транспорта для поездки на работу, особенно если пешеходный маршрут не подходит. Согласно исследованию, 35% считают, что личный автомобиль наилучший вариант.

При этом чуть менее четверти (22%) респондентов отдают предпочтение метро, а 18% предпочли наземный общественный транспорт.

Также есть 15% опрошенных, которые видят корпоративный транспорт как оптимальное средство передвижения, в то время как 3% предпочитают велосипед или самокат, а также услуги такси и каршеринга. Не менее 4% россиян предпочли бы другие виды транспорта.

Место проведения опроса: Россия, все регионы

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: более 3 500 респондентов

Время проведения: сентябрь 2023 года               

Как вы считаете, какой транспорт лучше всего подходит для поездки на работу, если до нее нельзя дойти пешком?

Личный автомобиль               35%
Подземный общественный транспорт (метро)  22%
Наземный общественный транспорт (включая электрички)  18%
Корпоративный транспорт               15%
Велосипед / самокат              3%
Такси / каршеринг                   3%
Другое              4%
Как вы считаете, какой транспорт лучше всего подходит для поездки на работу, если до нее нельзя дойти пешком?
  Article "tagged" as:
общественный транспорт
  Categories:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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