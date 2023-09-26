Больше трети россиян выбирают автомобиль

35% россиян считают, что личный автомобиль лучше других альтернатив подходит для поездки на работу

Эксперты из команд СберАвто и Работа.ру, предоставляющих онлайн-сервисы для автомобильных сделок и поиска работы, провели исследование с целью разгадать, как жители России достигают своих рабочих мест и сколько времени уделяют путешествию. Анкета была заполнена более чем 3500 пользователями Работа.ру, старше 18 лет и проживающими в разных регионах страны.

Исследование выявило следующие предпочтения: 28% участников опроса выбирают наземный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай) как способ перемещения до места работы. 22% респондентов предпочитают использовать личный автомобиль для поездок на работу. 14% отдают предпочтение подземному общественному транспорту. Также 14% респондентов предпочитают добираться до работы пешком. На электричке ездят 4% респондентов, а также есть 4%, кто не использует транспорт вовсе из-за особенностей своего графика работы. Велосипед или самокат выбирают по 2% опрошенных, так же, как и такси и каршеринг.

Место проведения опроса: Россия, все регионы

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: более 3 500 респондентов

Время проведения: сентябрь 2023 года

Как вы добираетесь до места работы?

На наземном общественном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай) 28% На личном автомобиле 22% На подземном общественном транспорте (метро) 14% Пешком 14% Не езжу на работу в связи с особенностями графика 4% На электричке 4% На велосипеде / самокате 2% На такси / каршеринге 2% Другое 10% Как вы добираетесь до места работы?

Согласно исследованию, 40% россиян проводят на дорогу от дома до рабочего места и обратно в среднем от 30 минут до одного часа, в то время как каждый третий человек (33%) укладывается в менее чем 30 минут. Важно отметить, что 22% опрошенных тратят в среднем от одного до двух часов на дорогу, в то время как 5% приходится дорабатывать более чем два часа, чтобы достичь места работы.

Место проведения опроса: Россия, все регионы

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: более 3 500 респондентов

Время проведения: сентябрь 2023 года

Сколько времени в среднем у вас занимает дорога от дома до работы в один конец?

От 30 минут до 1 часа 40% Менее 30 минут 33% От 1 часа до 2 часов 22% Более 2 часов 5% Сколько времени в среднем у вас занимает дорога от дома до работы в один конец?

Мнение россиян разнообразно, когда дело касается выбора транспорта для поездки на работу, особенно если пешеходный маршрут не подходит. Согласно исследованию, 35% считают, что личный автомобиль наилучший вариант.

При этом чуть менее четверти (22%) респондентов отдают предпочтение метро, а 18% предпочли наземный общественный транспорт.

Также есть 15% опрошенных, которые видят корпоративный транспорт как оптимальное средство передвижения, в то время как 3% предпочитают велосипед или самокат, а также услуги такси и каршеринга. Не менее 4% россиян предпочли бы другие виды транспорта.

Место проведения опроса: Россия, все регионы

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: более 3 500 респондентов

Время проведения: сентябрь 2023 года

Как вы считаете, какой транспорт лучше всего подходит для поездки на работу, если до нее нельзя дойти пешком?