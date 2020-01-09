Aurus Komendant поразил всех своими габаритами

Российский внедорожник “президентского” класса Aurus Komendant попался иностранным фотошпионам. Автомобиль поражает своими габаритами – Quto

Новый отечественный внедорожник, серийную версию которого должны показать в 2020 году, засекли на испытаниях в Скандинавии. Судя по внешнему виду новинки, готово пока не все – задняя часть все еще не завершена.

По опубликованным в Сети фотографиям модели, видно, что он гораздо массивнее и больше премиальных и люксовых внедорожников. Вероятно, в длину он будет максимально приближен к седану Senat. Напомним, длина “Сената” составляет 5630 мм.

Таким образом, Aurus Komendant обгонит большую часть конкурентов примерно на полметра и будет по габаритам сравним с нынешним длиннобазным Cadillac Escalade ESV.

Под капотом нового отечественного внедорожника окажется тот же V8 объемом 4,4 л мощностью 598 л. с. и 880 Нм крутящего момента, которым оборудован седан и лимузин Senat, и дополнен электромотором на 62 л. с. Также можель получит полный привод и девятиступенчатый “автомат” КАТЕ.

Премьера внедорожника запланирована на Московский международный автосалон, который пройдет в конце лета. Серийная же сборка начнется не ранее 2022 года.