Chery: 18 лет на пути прогресса

Автопроизводитель Chery отметил свои 18 лет успешной деятельности на российском рынке, представив обновленную модель кроссовера TIGGO 4 PRO.

На юбилейном мероприятии собрались сотрудники компании, партнёры, дилеры, клиенты, представители автомобильных СМИ, эксперты и блогеры. Компанию и её близких поздравил народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов.

За время своего присутствия на рынке Chery смогла завоевать доверие более 500 000 семей, сделавших выбор в пользу её автомобилей, создала самую обширную дилерскую сеть среди зарубежных производителей и заняла лидирующие позиции по продажам в 2023 году.

«Рынок не всегда стабилен, но наш бренд неизменно остаётся целеустремлённым и уверенным. За 18 лет мы пережили несколько экономических кризисов, но остаемся верными нашим клиентам, партнёрам и сотрудникам. Chery будет продолжать стремиться к дальнейшему развитию, создавать ещё более качественные и технологичные продукты и улучшать качество сервиса. В этом году мы планируем представить на российском рынке обновленные версии моделей «TIGGO 4», «TIGGO 7» и новинку – TIGGO 9. Я уверен, они вам понравятся!» Заместитель генерального директора Chery International, мистер Спринг

«18 лет» — это история и книга, наполненная страницами, которые компания Chery пишет вместе со своими верными друзьями и партнёрами. «Я очень горжусь тем, что Chery сотрудничает с легендарным футбольным клубом ‘Спартак’, от имени которого бьются сердца миллионов болельщиков. Более того, мы вместе воплощаем мечты детей! Компания поддерживает социальные инициативы и является партнёром благотворительного фонда ‘Арифметика Добра’«, прокомментировал генеральный директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Владимир Шмаков.

«Возраст говорит о стабильности бренда и его развитии. То, что объединяет Chery со ‘Спартаком’, — это постоянное движение вперёд. Второй сезон подряд мы идём вперёд вместе с Chery, и в нашем парке сейчас 45 автомобилей бренда. Они полностью соответствуют нашим запросам и ожиданиям для ежедневных городских поездок, а также для дальних путешествий. Нам нравится их технологическое оснащение, комфортабельное сиденье как для водителей, так и для пассажиров, и их способность преодолевать сугробы. Это не просто партнёрство для нас, а настоящая дружба – мы чувствуем искреннюю заинтересованность в совместной работе». – Руководитель по работе с партнёрами ФК «Спартак» (Москва) Андрей Прокудин поздравил компанию с днём рождения.

«Дети – наше будущее, и важно, чтобы каждому ребёнку предоставлялся шанс на качественное образование и возможность проявить себя. Бренд Chery придерживается семейных ценностей, таких как взаимопомощь, поддержка и активная помощь, и, руководствуясь ими, передал в фонд ‘Арифметика Добра’ 11 250 000 рублей на дополнительное и профессиональное обучение детей-сирот», – добавил он.

«Миссия нашего фонда – чтобы каждый ребёнок вырос в заботливой семье, и институты были не нужны. Для этого мы находим подросткам приемных родителей, поддерживаем приёмные семьи и развиваем их родительские навыки. Мы обучаем наставников для выпускников детских домов и создали уникальный продукт для НКО-сектора – образовательную платформу ‘Шанс’, благодаря которой подростки-сироты могут заниматься с репетиторами онлайн и проходить профориентационные тренинги. Именно эту программу поддерживает компания Chery. Благодаря Chery уже два года 100 детей обучаются на ‘Шансе’. География участников обширная: Архангельская, Ивановская, Владимирская, Тверская области, Красноярский и Пермский край, а также республика Коми», – прокомментировала Елизавета Кошелева, директор блока корпоративного фандрайзинга и грантов благотворительного фонда «Арифметика Добра».

Для отметки этого важного события – 18 лет присутствия в России – бренд Chery представил обновленную версию кроссовера TIGGO 4 PRO. Выбор этой модели обусловлен завершением одного из этапов технологического оснащения модельного ряда бренда в России. Теперь в каждом автомобиле Chery, доступном на российском рынке, есть: два экрана, система кругового обзора, поддержка Apple CarPlay/Android Auto, пакет ассистентов и помощников ADAS, полный «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка и атмосферная подсветка.

«Автомобиль серии ‘TIGGO 4’ начал свою историю в России в феврале 2019 года. За это время его выбрали более 78 000 россиян. Его выбирают молодые люди за яркий внешний вид и технологичные возможности, а также представители старшего поколения за надежность и комфорт. Обновленный кроссовер TIGGO 4 PRO 18 years edition доступен для приобретения в салонах официальных дилеров марки с 1 марта. Его технологическое оснащение соответствует автомобилям среднеразмерных и полноразмерных сегментов», – прокомментировал директор бренда Chery в России Сергей Садовенко.

Кроссовер TIGGO 4 PRO 18 years edition представлен в пяти комплектациях: Action MT, Action, Family, Style и Ultimate.