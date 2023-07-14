Полноприводный Chery Tiggo 7 pro max AWD поступит в продажу в ближайшие дни

Система полного привода AWD, разработанная совместно CHERY и немецким концерном ZF Friedrichshafen AG, предлагает интеллектуальное управление. Время отклика на подключение составляет всего 0,1 секунды, а точность перераспределения крутящего момента в пользу задних колес составляет ±10%. Система полного привода TIGGO 7 PRO MAX предлагает шесть режимов движения: эко, комфорт, спорт, снег, грунт, 4×4, и позволяет успешно справляться с подъемами до 45% наклона.

TIGGO 7 PRO MAX AWD оснащен мощным и эффективным двигателем третьего поколения 1.6T GDI, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT. Этот турбированный двигатель 1.6 GDI был разработан специалистами CHERY совместно с австрийской компанией AVL. Он представляет собой рядный четырехцилиндровый двигатель с 16 клапанами, двумя распределительными валами, двойной системой изменения фаз газораспределения (DVVT), прямым впрыском и турбиной. Максимальная мощность двигателя составляет 110 кВт (150 л.с.) при 5500 об/мин, а максимальный крутящий момент в 275 Нм доступен в широком диапазоне оборотов — от 2000 до 3800 об/мин. Эти показатели сопоставимы с 3.0-литровым 6-цилиндровым атмосферным двигателем. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10.2 секунды для TIGGO 7 PRO MAX AWD. Расход топлива в смешанном режиме не превышает 7.7 литров на 100 км, в городе — 10.2 литра, а на трассе — 6.2 литра. Более того, выбросы вредных веществ соответствуют требованиям VI экологического класса даже при использовании бензина АИ-92.

Кроссовер TIGGO 7 PRO MAX AWD оснащен расширенной системой помощи водителю (ADAS), которая обеспечивает безопасное и комфортное управление автомобилем. Она включает в себя 12 электронных систем, таких как предупреждение о покидании полосы (LDW), помощь при перестроении (LCA), удержание в полосе (LKA), адаптивный круиз-контроль (ACC), помощь в пробках (TJA/ICA), предупреждение о фронтальном столкновении (FCW), автономное экстренное торможение (AEB), автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC), контроль слепых зон (BSD), ассистент при открывании дверей (DOW), предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) и предупреждение о наезде сзади (RCW).

Телематическая система CHERY CONNECT входит в комплектацию полноприводной версии TIGGO 7 PRO MAX и позволяет владельцу запускать двигатель, отслеживать состояние автомобиля, определять его местоположение, сохранять или удалять историю поездок, управлять дверным замком и активировать аварийную сигнализацию из любой точки мира.

Что касается комфорта, в TIGGO 7 PRO MAX предусмотрены роскошная кожаная обивка салона, эргономичные сиденья с вентиляцией, электрорегулировкой, функцией памяти и упором спины в двух плоскостях. Комплектация включает полный «зимний» пакет с обогревом форсунок, функцией автоотпотевания и обогревом лобового стекла. Боковые зеркала с электрорегулировкой, функцией памяти и автоматическим складыванием после выключения двигателя. Также присутствует электрический ручник с функцией AutoHold. Для создания атмосферы уюта в салоне предусмотрены двухзонный климат-контроль, система контроля качества воздуха AQS и атмосферная подсветка интерьера с возможностью плавного изменения цвета.

Мультимедийная система включает два экрана: 12,3-дюймовый сдвоенный экран мультимедиа и приборной панели, а также 8-дюймовый экран для управления климатом и комфортом. Система мультимедиа совместима с Android Auto и Apple CarPlay. TIGGO 7 PRO MAX AWD также предлагает голосовой помощник, навигацию, беспроводную зарядку для смартфона и множество других удобных функций.