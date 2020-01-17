Мировые продажи группы Renault в 2019 году

В 2019 году Группа Renault реализовала 3 753 723 автомобиля во всем мире, показав спад на 3,4 % (–130 550 автомобилей, включая –183 000 автомобилей в Иране, Аргентине и Турции) на фоне сокращения рынка на 4,8 %

«Продажи Группы в последнем квартале выросли благодаря успеху новых моделей на ключевых рынках Группы, таких как Европа, Россия и Индия, где Renault уверенно укрепляет свои позиции. В 2020 году мы делаем ставку на продажи наших бестселлеров, нового Clio и нового Captur, а также на электрические и гибридные модели, в первую очередь, речь идет о новом ZOE, Twingo Z.E. и силовой установке E-Tech. Мы продолжим начавшуюся в 2019 году оптимизацию ценовой политики, которая стала возможной благодаря высокому качеству и привлекательности наших новых продуктов», — отметил Оливье Мюрге, исполнительный вице-президент Группы Renault по продажам и региональной политике.

Мировые продажи электромобилей Группы выросли на 23,5% до 62 447 ед. Новый ZOE, выпущенный в конце 2019 года, станет флагманом электрической линейки в 2020. В сегменте легких коммерческих электромобилей Kangoo Z.E. остается безоговорочным лидером, его продажи выросли на 19,2 % до 10 349 автомобилей. В ноябре Группа выпустила на китайский рынок модель Renault City K-ZE, продажи которой за два месяца составили 2 658 автомобилей.

В сегменте легкого коммерческого транспорта Группа увеличила продажи на 0,7 % и установила очередной рекорд. Этого удалось добиться благодаря результатам работы бренда Renault в Европе, продажи которого выросли на 3,6 % на фоне роста рынка на 2,8 %.

Renault Pro+ второй год подряд лидирует в Европе по продажам фургонов и легких коммерческих автомобилей, а также легких коммерческих электромобилей.

В Европе продажи выросли на 1,3% на фоне роста рынка на 1,2 %. Clio возглавляет B-сегмент, при этом 45% продаж нового Clio приходятся на флагманскую версию. Чтобы расширить ассортимент, Renault оставила в линейке Clio 4. Captur – по-прежнему ведущий кроссовер в своей категории. Продажи ZOE выросли на 19,1 % (47 027 автомобилей). Бренд Dacia седьмой год подряд устанавливает рекорд продаж в Европе — 564 854 автомобилей (+10,4 %), этот рост обусловлен популярностью моделей Duster и Sandero.

В России Группа Renault лидирует на рынке с долей в 29 % (+1,4 пп). Продажи выросли на 2,3 % на фоне сокращения рынка на 2,3%. Продажи LADA увеличились на 0,6 % до 362 356 автомобилей, благодаря чему бренд сохранил за собой лидерство на рынке с долей в 20,7 %. LADA Granta и LADA Vesta остаются самыми продаваемыми автомобилями в России. В декабре 2019 года к линейке присоединилась культовая модель «Нива». Бренд Renault также увеличил продажи на 5,8 % до 144 989 автомобилей благодаря успешному запуску Arkana во втором полугодии.

В Бразилии продажи выросли на 11,3 % до 239 174 автомобилей, а рыночная доля достигла рекордных 9 % (+0,3 пп) благодаря хорошим результатам Kwid. Бренд Renault сохраняет положительную динамику на этом рынке – рост составил 7,4 %.

В Индии стратегия Группы начинает приносить плоды. Renault является единственным брендом, который в 2019 году улучшил свои позиции в сегменте легковых автомобилей. Продажи выросли на 7,9 % на фоне сокращения рынка на 11,3 %. Этот рост обусловлен, в первую очередь, успешных запуском Triber и хорошими продажами нового Kwid. Рыночная доля достигла 2,5 %, что на 0,45 пп больше по сравнению с 2018 годом. Triber — это компактный, универсальный автомобиль, в котором могут путешествовать до семи человек. После его выхода в августе продажи уже достигли 24 142 автомобиля, при этом более половины приходится на премиальную комплектацию. Triber находится в сегменте, который к 2022 году должен составить примерно 50 % от всего индийского рынка.

За пределами ключевых стран Группа лидирует в Африке, Турции, Колумбии и Румынии.

В 2020 году Группа начинает новый этап своей стратегии электрификации, который ознаменуется запуском Twingo Z.E. и стартом продаж автомобилей с гибридной и подзаряжемой гибридной силовой установкой E-Tech.

Продажи группы по регионам, ЛА+ЛКА

На конец декабря* 2019 2018 Изм., % Франция 698 723 689 788 1,3% Европа** (искл. Францию) 1 247 098 1 230 963 1,3% Всего Франция+Европа 1 945 821 1 920 751 1,3% Африка – Ближний Восток – Индия 453 223 561 860 -19,3% Африка – Ближний Восток – Индия (искл. Иран) 453 223 460 513 -1,6% Евразия 750 571 747 729 0,4% Америка 424 537 437 081 -2,9% Китай 179 571 216 852 -17,2% Итого (искл Франция + Европа) 1 807 902 1 963 522 -7,9% Всего в мире 3 753 723 3 884 273 -3,4% Всего в мире (искл. Иран) 3 753 723 3 782 926 -0,8%

* Продажи ** Европа = ЕС (за исключением Франции и Румынии) + Исландия, Норвегия, Швейцария, Сербия и Балканы European Union

Продажи по брендам

Декабрь На конец декабря* 2019 2018 Изм., % 2019 2018 Изм., % RENAULT PC 192 031 163 954 17,1% 1 944 934 2 123 615 -8,4% LCV 40 345 37 194 8,5% 412 159 408 987 0,8% PC+LCV 232 376 201 148 15,5% 2 357 093 2 532 602 -6,9% DACIA PC 62 803 53 369 17,7% 690 525 654 996 5,4% LCV 3 633 4 726 -23,1% 46 045 45 625 0,9% PC+LCV 66 436 58 095 14,4% 736 570 700 621 5,1% RENAULT SAMSUNG MOTORS PC 9 790 10 402 -5,9% 79 081 84 954 -6,9% ALPINE PC 446 293 52,2% 4 835 2 094 130,9% LADA PC 38 910 37 818 2,9% 400 256 385 181 3,9% LCV 1 122 1 136 -1,2% 12 633 13 211 -4,4% PC+LCV 40 032 38 954 2,8% 412 889 398 392 3,6% JINBEI&HUASONG PC 301 521 -42,2% 8 449 13 416 -37,0% LCV 15 152 12 123 25,0% 153 452 152 194 0,8% PC+LCV 15 453 12 644 22,2% 161 901 165 610 -2,2% AVTOVAZ PC 1 354 0 0,0% 1 354 0 0,0% RENAULT GROUP PC 305 635 266 357 14,7% 3 129 434 3 264 256 -4,1% LCV 60 252 55 179 9,2% 624 289 620 017 0,7% PC+LCV 365 887 321 536 13,8% 3 753 723 3 884 273 -3,4%

Группа Renault: 15 крупнейших рынков на конец декабря

Продажи* Доля рынка ЛА+ЛКА 2018 (шт.) (%) 1 ФРАНЦИЯ 698 723 25,9 2 РОССИЯ** 508 647 29,0 3 ГЕРМАНИЯ 247 155 6,3 4 БРАЗИЛИЯ 239 174 9,0 5 ИТАЛИЯ 220 403 10,5 6 ИСПАНИЯ+КАНАРСКИЕ ОСТРОВА 183 264 12,4 7 КИТАЙ*** 179 494 0,7 8 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 109 952 4,1 9 БЕЛЬГИЯ+ЛЮКСЕМБУРГ 90 989 13,1 10 ИНДИЯ 88 869 2,5 11 ЮЖНАЯ КОРЕЯ 86 859 5,0 12 ТУРЦИЯ 85 055 17,8 13 РУМЫНИЯ 72 165 37,6 14 МАРОККО 70 281 42,4 15 ПОЛЬША 69 090 11,1

*2019, за исключением продаж Twizy

** включая продажи АВТОВАЗа

*** Включая продажи Jinbei&Huasong