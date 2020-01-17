Мировые продажи группы Renault в 2019 году

Мировые продажи группы Renault в 2019 году
17 января 18:11 2020

В 2019 году Группа Renault реализовала 3 753 723 автомобиля во всем мире, показав спад на 3,4 % (–130 550 автомобилей, включая –183 000 автомобилей в Иране, Аргентине и Турции) на фоне сокращения рынка на 4,8 %

«Продажи Группы в последнем квартале выросли благодаря успеху новых моделей на ключевых рынках Группы, таких как Европа, Россия и Индия, где Renault уверенно укрепляет свои позиции. В 2020 году мы делаем ставку на продажи наших бестселлеров, нового Clio и нового Captur, а также на электрические и гибридные модели, в первую очередь, речь идет о новом ZOE, Twingo Z.E. и силовой установке E-Tech. Мы продолжим начавшуюся в 2019 году оптимизацию ценовой политики, которая стала возможной благодаря высокому качеству и привлекательности наших новых продуктов», — отметил Оливье Мюрге, исполнительный вице-президент Группы Renault по продажам и региональной политике.

Мировые продажи электромобилей Группы выросли на 23,5% до 62 447 ед. Новый ZOE, выпущенный в конце 2019 года, станет флагманом электрической линейки в 2020. В сегменте легких коммерческих электромобилей Kangoo Z.E. остается безоговорочным лидером, его продажи выросли на 19,2 % до 10 349 автомобилей. В ноябре Группа выпустила на китайский рынок модель Renault City K-ZE, продажи которой за два месяца составили 2 658 автомобилей.

В сегменте легкого коммерческого транспорта Группа увеличила продажи на 0,7 % и установила очередной рекорд. Этого удалось добиться благодаря результатам работы бренда Renault в Европе, продажи которого выросли на 3,6 % на фоне роста рынка на 2,8 %.

Renault Pro+ второй год подряд лидирует в Европе по продажам фургонов и легких коммерческих автомобилей, а также легких коммерческих электромобилей.

В Европе продажи выросли на 1,3% на фоне роста рынка на 1,2 %. Clio возглавляет B-сегмент, при этом 45% продаж нового Clio приходятся на флагманскую версию. Чтобы расширить ассортимент, Renault оставила в линейке Clio 4. Captur – по-прежнему ведущий кроссовер в своей категории. Продажи ZOE выросли на 19,1 % (47 027 автомобилей). Бренд Dacia седьмой год подряд устанавливает рекорд продаж в Европе — 564 854 автомобилей (+10,4 %), этот рост обусловлен популярностью моделей Duster и Sandero.

В России Группа Renault лидирует на рынке с долей в 29 % (+1,4 пп). Продажи выросли на 2,3 % на фоне сокращения рынка на 2,3%. Продажи LADA увеличились на 0,6 % до 362 356 автомобилей, благодаря чему бренд сохранил за собой лидерство на рынке с долей в 20,7 %. LADA Granta и LADA Vesta остаются самыми продаваемыми автомобилями в России. В декабре 2019 года к линейке присоединилась культовая модель «Нива». Бренд Renault также увеличил продажи на 5,8 % до 144 989 автомобилей благодаря успешному запуску Arkana во втором полугодии.

В Бразилии продажи выросли на 11,3 % до 239 174 автомобилей, а рыночная доля достигла рекордных 9 % (+0,3 пп) благодаря хорошим результатам Kwid. Бренд Renault сохраняет положительную динамику на этом рынке – рост составил 7,4 %.RENAULT

В Индии стратегия Группы начинает приносить плоды. Renault является единственным брендом, который в 2019 году улучшил свои позиции в сегменте легковых автомобилей. Продажи выросли на 7,9 % на фоне сокращения рынка на 11,3 %. Этот рост обусловлен, в первую очередь, успешных запуском Triber и хорошими продажами нового Kwid. Рыночная доля достигла 2,5 %, что на 0,45 пп больше по сравнению с 2018 годом. Triber — это компактный, универсальный автомобиль, в котором могут путешествовать до семи человек. После его выхода в августе продажи уже достигли 24 142 автомобиля, при этом более половины приходится на премиальную комплектацию. Triber находится в сегменте, который к 2022 году должен составить примерно 50 % от всего индийского рынка.

За пределами ключевых стран Группа лидирует в Африке, Турции, Колумбии и Румынии.

В 2020 году Группа начинает новый этап своей стратегии электрификации, который ознаменуется запуском Twingo Z.E. и стартом продаж автомобилей с гибридной и подзаряжемой гибридной силовой установкой E-Tech.

Продажи группы по регионам, ЛА+ЛКА

На конец декабря*
20192018Изм., %
Франция698 723689 7881,3%
Европа** (искл. Францию)1 247 0981 230 9631,3%
Всего Франция+Европа1 945 8211 920 7511,3%
Африка – Ближний Восток – Индия453 223561 860-19,3%
Африка – Ближний Восток – Индия (искл. Иран)453 223460 513-1,6%
Евразия750 571747 7290,4%
Америка424 537437 081-2,9%
Китай179 571216 852-17,2%
Итого (искл Франция + Европа)1 807 9021 963 522-7,9%
Всего в мире3 753 7233 884 273-3,4%
Всего в мире (искл. Иран)3 753 7233 782 926-0,8%

 

* Продажи
** Европа = ЕС (за исключением Франции и Румынии) + Исландия, Норвегия, Швейцария, Сербия и Балканы European Union

Продажи по брендам

ДекабрьНа конец декабря*
20192018Изм., %20192018Изм., %
RENAULT
PC192 031163 95417,1%1 944 9342 123 615-8,4%
LCV40 34537 1948,5%412 159408 9870,8%
PC+LCV232 376201 14815,5%2 357 0932 532 602-6,9%
DACIA
PC62 80353 36917,7%690 525654 9965,4%
LCV3 6334 726-23,1%46 04545 6250,9%
PC+LCV66 43658 09514,4%736 570700 6215,1%
RENAULT SAMSUNG MOTORS
PC9 79010 402-5,9%79 08184 954-6,9%
ALPINE
PC44629352,2%4 8352 094130,9%
LADA
PC38 91037 8182,9%400 256385 1813,9%
LCV1 1221 136-1,2%12 63313 211-4,4%
PC+LCV40 03238 9542,8%412 889398 3923,6%
JINBEI&HUASONG
PC301521-42,2%8 44913 416-37,0%
LCV15 15212 12325,0%153 452152 1940,8%
PC+LCV15 45312 64422,2%161 901165 610-2,2%
AVTOVAZ
PC1 35400,0%1 35400,0%
RENAULT GROUP
PC305 635266 35714,7%3 129 4343 264 256-4,1%
LCV60 25255 1799,2%624 289620 0170,7%
PC+LCV365 887321 53613,8%3 753 7233 884 273-3,4%

Группа Renault: 15 крупнейших рынков на конец декабря

Продажи*Доля рынка ЛА+ЛКА 2018
(шт.)(%)
1ФРАНЦИЯ698 72325,9
2РОССИЯ**508 64729,0
3ГЕРМАНИЯ247 1556,3
4БРАЗИЛИЯ239 1749,0
5ИТАЛИЯ220 40310,5
6ИСПАНИЯ+КАНАРСКИЕ ОСТРОВА183 26412,4
7КИТАЙ***179 4940,7
8ВЕЛИКОБРИТАНИЯ109 9524,1
9БЕЛЬГИЯ+ЛЮКСЕМБУРГ90 98913,1
10ИНДИЯ88 8692,5
11ЮЖНАЯ КОРЕЯ86 8595,0
12ТУРЦИЯ85 05517,8
13РУМЫНИЯ72 16537,6
14МАРОККО70 28142,4
15ПОЛЬША69 09011,1

*2019, за исключением продаж Twizy

** включая продажи АВТОВАЗа

*** Включая продажи Jinbei&Huasong

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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