Мировые продажи группы Renault в 2019 году

«Продажи Группы в последнем квартале выросли благодаря успеху новых моделей на ключевых рынках Группы, таких как Европа, Россия и Индия, где Renault уверенно укрепляет свои позиции. В 2020 году мы делаем ставку на продажи наших бестселлеров, нового Clio и нового Captur, а также на электрические и гибридные модели, в первую очередь, речь идет о новом ZOE, Twingo Z.E. и силовой установке E-Tech. Мы продолжим начавшуюся в 2019 году оптимизацию ценовой политики, которая стала возможной благодаря высокому качеству и привлекательности наших новых продуктов», — отметил Оливье Мюрге, исполнительный вице-президент Группы Renault по продажам и региональной политике.
Мировые продажи электромобилей Группы выросли на 23,5% до 62 447 ед. Новый ZOE, выпущенный в конце 2019 года, станет флагманом электрической линейки в 2020. В сегменте легких коммерческих электромобилей Kangoo Z.E. остается безоговорочным лидером, его продажи выросли на 19,2 % до 10 349 автомобилей. В ноябре Группа выпустила на китайский рынок модель Renault City K-ZE, продажи которой за два месяца составили 2 658 автомобилей.
В сегменте легкого коммерческого транспорта Группа увеличила продажи на 0,7 % и установила очередной рекорд. Этого удалось добиться благодаря результатам работы бренда Renault в Европе, продажи которого выросли на 3,6 % на фоне роста рынка на 2,8 %.
Renault Pro+ второй год подряд лидирует в Европе по продажам фургонов и легких коммерческих автомобилей, а также легких коммерческих электромобилей.
В Европе продажи выросли на 1,3% на фоне роста рынка на 1,2 %. Clio возглавляет B-сегмент, при этом 45% продаж нового Clio приходятся на флагманскую версию. Чтобы расширить ассортимент, Renault оставила в линейке Clio 4. Captur – по-прежнему ведущий кроссовер в своей категории. Продажи ZOE выросли на 19,1 % (47 027 автомобилей). Бренд Dacia седьмой год подряд устанавливает рекорд продаж в Европе — 564 854 автомобилей (+10,4 %), этот рост обусловлен популярностью моделей Duster и Sandero.
В России Группа Renault лидирует на рынке с долей в 29 % (+1,4 пп). Продажи выросли на 2,3 % на фоне сокращения рынка на 2,3%. Продажи LADA увеличились на 0,6 % до 362 356 автомобилей, благодаря чему бренд сохранил за собой лидерство на рынке с долей в 20,7 %. LADA Granta и LADA Vesta остаются самыми продаваемыми автомобилями в России. В декабре 2019 года к линейке присоединилась культовая модель «Нива». Бренд Renault также увеличил продажи на 5,8 % до 144 989 автомобилей благодаря успешному запуску Arkana во втором полугодии.
В Бразилии продажи выросли на 11,3 % до 239 174 автомобилей, а рыночная доля достигла рекордных 9 % (+0,3 пп) благодаря хорошим результатам Kwid. Бренд Renault сохраняет положительную динамику на этом рынке – рост составил 7,4 %.
В Индии стратегия Группы начинает приносить плоды. Renault является единственным брендом, который в 2019 году улучшил свои позиции в сегменте легковых автомобилей. Продажи выросли на 7,9 % на фоне сокращения рынка на 11,3 %. Этот рост обусловлен, в первую очередь, успешных запуском Triber и хорошими продажами нового Kwid. Рыночная доля достигла 2,5 %, что на 0,45 пп больше по сравнению с 2018 годом. Triber — это компактный, универсальный автомобиль, в котором могут путешествовать до семи человек. После его выхода в августе продажи уже достигли 24 142 автомобиля, при этом более половины приходится на премиальную комплектацию. Triber находится в сегменте, который к 2022 году должен составить примерно 50 % от всего индийского рынка.
За пределами ключевых стран Группа лидирует в Африке, Турции, Колумбии и Румынии.
В 2020 году Группа начинает новый этап своей стратегии электрификации, который ознаменуется запуском Twingo Z.E. и стартом продаж автомобилей с гибридной и подзаряжемой гибридной силовой установкой E-Tech.
*2019, за исключением продаж Twizy
** включая продажи АВТОВАЗа
*** Включая продажи Jinbei&Huasong
C 2014 года www.amsrus.ru
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