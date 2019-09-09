Новый компактный кроссовер UX от Lexus

Первый премиальный компактный кроссовер Lexus UX огненно-красного цвета – стал участником церемонии открытия Венецианского кинофестиваля.

Lexus выступает спонсором Венецианского международного кинофестиваля (La Biennale di Venezia) – уже третий год подряд.

Услугами официального парка, для которого было предоставлено 35 автомобилей Lexus, воспользовались такие VIP-гости, как Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон, Джуд Лоу, Джон Малкович, Адам Драйвер, Перелопа Круз, Лаура Дерн, Мел Би, Жульет Бинош, Стейси Мартин и Катрин Денев.

Новый Lexus UX, первый компактный кроссовер бренда, был выбран для перевозки гостей официальных мероприятий 76-го Венецианского международного кинофестиваля (La Biennale di Venezia)

Брэд Питт, исполнитель главной роли в фильме «К звездам» (Ad Astra) и один из самых важных гостей фестиваля, подъехал к красной ковровой дорожке на новом Lexus UX.

Lexus выступает в качестве официального автомобильного спонсора фестиваля уже третий год подряд. В этом году было предоставлено 35 автомобилей Lexus для обеспечения перевозки знаменитостей во время фестиваля.

Lexus поддерживает активные связи с миром кинематографа. B соответствии со слоганом бренда «Испытайте Невероятное» (Experience Amazing), одной из ценностей бренда является стремление дарить своим клиентам уникальные и невероятные впечатления, через непревзойденное качество своих автомобилей. Безупречность продукции, максимальное внимание к мельчайшим деталям, высочайшее качество, мастерство исполнения и захватывающие технологии – многие из этих ценностей объединяют Lexus с лучшими произведениями мирового кинематографа, представленными в Венеции.