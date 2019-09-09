Новый компактный кроссовер UX от Lexus

Новый компактный кроссовер UX от Lexus
Сентябрь 09 22:01 2019
  • Первый премиальный компактный кроссовер Lexus UX огненно-красного цвета – стал участником церемонии открытия Венецианского кинофестиваля.
  • Lexus выступает спонсором Венецианского международного кинофестиваля (La Biennale di Venezia) – уже третий год подряд.
  • Услугами официального парка, для которого было предоставлено 35 автомобилей Lexus, воспользовались такие VIP-гости, как Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон, Джуд Лоу, Джон Малкович, Адам Драйвер, Перелопа Круз, Лаура Дерн, Мел Би, Жульет Бинош, Стейси Мартин и Катрин Денев.

Новый Lexus UX, первый компактный кроссовер бренда, был выбран для перевозки гостей официальных мероприятий 76-го Венецианского международного кинофестиваля (La Biennale di Venezia)

Брэд Питт, исполнитель главной роли в фильме «К звездам» (Ad Astra) и один из самых важных гостей фестиваля, подъехал к красной ковровой дорожке на новом Lexus UX.

Lexus UX

Lexus at The 76th Venice Film Festival – Day 2

Lexus выступает в качестве официального автомобильного спонсора фестиваля уже третий год подряд. В этом году было предоставлено 35 автомобилей Lexus для   обеспечения перевозки знаменитостей во время фестиваля.

Lexus UX 2

Lexus at The 76th Venice Film Festival – Day 5

Lexus поддерживает активные связи с миром кинематографа. B соответствии со слоганом бренда «Испытайте Невероятное» (Experience Amazing), одной из ценностей бренда является стремление дарить своим клиентам уникальные и невероятные впечатления, через непревзойденное качество своих автомобилей. Безупречность продукции, максимальное внимание к мельчайшим деталям, высочайшее качество, мастерство исполнения и захватывающие технологии – многие из этих ценностей объединяют Lexus с лучшими произведениями мирового кинематографа, представленными в Венеции.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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