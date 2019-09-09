Новый компактный кроссовер UX от Lexus

Брэд Питт, исполнитель главной роли в фильме «К звездам» (Ad Astra) и один из самых важных гостей фестиваля, подъехал к красной ковровой дорожке на новом Lexus UX.
Lexus at The 76th Venice Film Festival – Day 2
Lexus выступает в качестве официального автомобильного спонсора фестиваля уже третий год подряд. В этом году было предоставлено 35 автомобилей Lexus для обеспечения перевозки знаменитостей во время фестиваля.
Lexus at The 76th Venice Film Festival – Day 5
Lexus поддерживает активные связи с миром кинематографа. B соответствии со слоганом бренда «Испытайте Невероятное» (Experience Amazing), одной из ценностей бренда является стремление дарить своим клиентам уникальные и невероятные впечатления, через непревзойденное качество своих автомобилей. Безупречность продукции, максимальное внимание к мельчайшим деталям, высочайшее качество, мастерство исполнения и захватывающие технологии – многие из этих ценностей объединяют Lexus с лучшими произведениями мирового кинематографа, представленными в Венеции.
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