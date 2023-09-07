Foton представил новинки

На выставке КомТранс-2023, которая прошла в Москве, компания Foton представила свои последние инновации и обновленный ассортимент автомобилей бренда для российского рынка.

Foton Galaxy представляет собой следующее поколение успешного тягача Foton Auman EST A, который в 2023 году занял одно из ведущих мест в продажах на российском рынке своего сегмента. Кроме впечатляющего футуристического дизайна, Foton Galaxy оснащен новым поколением двигателя Cummins мощностью 580 л.с., обновленной коробкой передач ZF Traxon, совершенно новым интерьером и обширным набором современных систем безопасности и помощи водителю.

Главным представителем стенда Foton в России стал седельный тягач Foton Auman EST A с 6×4 колесной формулой, начиная продажи которого планируется на первый квартал 2024 года. Этот тягач, разработанный с использованием европейских технологий и соответствующий европейским стандартам, включает в себя компоненты от известных всемирных производителей, таких как Cummins, Bosch, Continental, Wabco и ZF.

Кабина тягача имеет минимальное аэродинамическое сопротивление в своем классе (0,564) и соответствует стандартам безопасности Европейского Союза ECE R-29–03. Она также оснащена технологией смещения назад при фронтальном столкновении, что позволяет амортизировать силу удара и обеспечивает безопасность водителя.

Интеллектуальная система i-Telligent интегрирует управление двигателем, моторным тормозом, коробкой передач, пневматической подвеской, рулевым управлением, рабочей тормозной системой, системами антиблокировки колес и противоскольжения, системой динамической стабилизации, системой предупреждения о выходе из полосы движения и другими бортовыми системами для обеспечения эффективного, экономичного и безопасного управления автомобилем.

Самосвалы на базе Foton Auman GTL с колесными формулами 6×4 и 8×4 также представлены. Кабина самосвалов соответствует современным европейским стандартам безопасности и обеспечивает комфорт водителя. Применение двигателя Cummins и роботизированной трансмиссии ZF Traxon позволяет эффективно управлять нагрузкой и снижает износ тормозных накладок, что уменьшает операционные расходы.

Самосвал 6×4 имеет кузов для строительных работ общего назначения объемом 15 куб.м, а версия 8×4 – 20 куб.м. Кузов имеет прочное днище из стали толщиной 8 мм и борта толщиной 6 мм. Грузоподъемность составляет 20,5 т для 6×4 и 25,5 т для 8×4.

Foton S35 — представитель серии среднетоннажных грузовиков, спроектированных для городских и пригородных логистических перевозок. Обновленная кабина соответствует самым строгим стандартам безопасности, и автомобиль оснащен двигателями Cummins и коробками передач ZF для высокой производительности и экономии топлива. Системы безопасности, такие как ABS, EBD, ESC и ASR, обеспечивают устойчивость и контроль в экстренных ситуациях.

Foton Toano — цельнометаллический фургон с разными вариантами колесной базы и высоты крыши, который может решать разнообразные задачи, от грузоперевозок до перевозки пассажиров и скорой помощи. Системы активной безопасности, такие как ABS+EBD и ESC, гарантируют безопасное управление автомобилем.